Dünyada Sadece Bir Kopyası Olan 2 Milyon Dolarlık Albümün Tuhaf Hikayesi
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Müzik dinlemek bugün sadece saniyelerimizi alıyor. Bir sanatçının albümü çıktığı an dünyanın her yerinden aynı anda Apple Music veya Spotify ile o şarkılara ulaşıyoruz. Ancak efsanevi rap grubu Wu-Tang Clan bu tüketim hızına isyan edip müzik tarihinin en tuhaf işine imza attı. Karşımızda sadece tek bir fiziksel kopyası olan ve master kayıtları tamamen silinen bir albüm var. 'Once Upon a Time in Shaolin' isimli bu özel kayıt yıllar içinde bir müzik eserinden çok suç kanıtına dönüştü.
Her şey müziği yeniden tek ve eşsiz bir sanat eserine dönüştürme fikriyle başlıyor.
Ortada dijital bir dosya yok. Sadece özel yapım devasa bir kutu var.
Satış sözleşmesine eklenen 88 yıl şartı olayı tamamen başka bir boyuta taşıyor.
Müzik tarihinin en nadide eserini Amerika'nın en nefret edilen adamı satın alıyor.
FBI devreye giriyor ve dünyanın en pahalı albümüne el konuluyor.
Albümün yeni sahibi devletten alım yapan bir dijital koleksiyoner grubu oluyor.
Hikaye tam bitti derken kopyalama skandalı mahkeme salonlarına geri dönüyor.
Kapanışı ise şöyle yapalım...
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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