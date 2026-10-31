Dünyada Sadece Bir Kopyası Olan 2 Milyon Dolarlık Albümün Tuhaf Hikayesi

Müzik dinlemek bugün sadece saniyelerimizi alıyor. Bir sanatçının albümü çıktığı an dünyanın her yerinden aynı anda Apple Music veya Spotify ile o şarkılara ulaşıyoruz. Ancak efsanevi rap grubu Wu-Tang Clan bu tüketim hızına isyan edip müzik tarihinin en tuhaf işine imza attı. Karşımızda sadece tek bir fiziksel kopyası olan ve master kayıtları tamamen silinen bir albüm var. 'Once Upon a Time in Shaolin' isimli bu özel kayıt yıllar içinde bir müzik eserinden çok suç kanıtına dönüştü.