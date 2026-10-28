Final Yapılacağı İddia Edilen Dizi Zirveye Yerleşti, Salı Günü İşler Karıştı: 27 Ekim Reyting Sonuçları
Salı akşamının reyting tablosu, üç listenin zirvesine iki farklı dizinin oturduğu karışık bir gecenin ardından açıklandı. Birkaç hafta önce final yapacağı öne sürülen NOW dizisi Anne Yarısı, 6. bölümüyle Total listesinde bütün rakiplerini geride bırakırken Star TV'nin Tuzlu Kahve'si AB ve ABC1'deki liderliğini korudu. Kanal D'nin Haysiyet'i yükselişe geçerken TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı ise üç listede de reyting kaybetti.
Final iddiasıyla gündeme gelen Anne Yarısı, 6. bölümünde Total'de 6,00 reytingle zirveye çıktı.
Tuzlu Kahve Total'de 4,20'ye gerilese de AB ve ABC1 listelerinde birinciliği kimseye bırakmadı.
Haysiyet Total'de üçüncülüğe yükseldi, Mehmed: Fetihler Sultanı üç listede de reyting kaybetti.
27 Ekim Salı reyting sonuçlarında dizilerin Total, AB ve ABC1 sıralaması belli oldu.
Salı akşamı yarışan dört dizinin üç listedeki reytingleri ve sıralamaları şöyle oluştu:
Total
3. Haysiyet (Kanal D): 4,67
8. Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1): 3,65
1. Tuzlu Kahve (Star TV): 5,50
2. Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1): 3,83
5. Anne Yarısı (NOW): 3,61
7. Haysiyet (Kanal D): 3,16
ABC1
1. Tuzlu Kahve (Star TV): 5,57
3. Anne Yarısı (NOW): 4,86
5. Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1): 4,29
6. Haysiyet (Kanal D): 4,28
Üç listenin hiçbirinde aynı sıralamanın oluşmadığı salı akşamında Anne Yarısı Total'in, Tuzlu Kahve ise AB ve ABC1'in zirvesine yerleşti.
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