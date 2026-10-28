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Final Yapılacağı İddia Edilen Dizi Zirveye Yerleşti, Salı Günü İşler Karıştı: 27 Ekim Reyting Sonuçları

Final Yapılacağı İddia Edilen Dizi Zirveye Yerleşti, Salı Günü İşler Karıştı: 27 Ekim Reyting Sonuçları

yerli dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 10:24
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Salı akşamının reyting tablosu, üç listenin zirvesine iki farklı dizinin oturduğu karışık bir gecenin ardından açıklandı. Birkaç hafta önce final yapacağı öne sürülen NOW dizisi Anne Yarısı, 6. bölümüyle Total listesinde bütün rakiplerini geride bırakırken Star TV'nin Tuzlu Kahve'si AB ve ABC1'deki liderliğini korudu. Kanal D'nin Haysiyet'i yükselişe geçerken TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı ise üç listede de reyting kaybetti.

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Final iddiasıyla gündeme gelen Anne Yarısı, 6. bölümünde Total'de 6,00 reytingle zirveye çıktı.

Final iddiasıyla gündeme gelen Anne Yarısı, 6. bölümünde Total'de 6,00 reytingle zirveye çıktı.

NTC Medya imzasıyla 22 Eylül'de NOW ekranlarına gelen Anne Yarısı, sekiz yıl önce yaşanan bir kaybın ardından küçük Ege'nin etrafında yolları yeniden kesişen Ali ile Zeynep'in hikâyesini anlatıyor. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu buluşturan dizi için ekim ortasında Medyanın Elli Tonu adlı sosyal medya hesabı, reytinglerden memnun kalınmadığını ve final kararının masada olduğunu iddia etmişti; NOW ise bu iddiaya dair resmi bir açıklama yapmadı.

Anne Yarısı'nın final yapıp yapmayacağı merak edilirken dizi, 13 Ekim'deki 4. bölümünde Total'de 3,81 ile 6. sırada kalmış, geçen salı ise 4,59'a çıkarak dördüncülüğe yükselmişti. 27 Ekim'de yayınlanan 6. bölümle bir haftada 1,41 puan birden ekleyen Anne Yarısı, Total'de 6,00 reyting ve yüzde 16,76 izlenme payıyla akşamın en çok izlenen yapımı oldu. ABC1'de 4,86 ile üçüncü, AB'de 3,61 ile beşinci sıraya yerleşen dizinin ulaşamadığı bu iki listenin zirvesinde ise salı akşamlarının bir başka iddialı yapımı vardı.

Tuzlu Kahve Total'de 4,20'ye gerilese de AB ve ABC1 listelerinde birinciliği kimseye bırakmadı.

Tuzlu Kahve Total'de 4,20'ye gerilese de AB ve ABC1 listelerinde birinciliği kimseye bırakmadı.

Star TV'nin 9. bölümünü ekrana getiren Tuzlu Kahve, geçen haftaki 4,70'lik Total reytingini 4,20'ye düşürerek bu listede beşinci sıraya geriledi. Buna karşın reklam verenlerin yakından takip ettiği AB'de 4,95'ten 5,50'ye, ABC1'de ise 5,11'den 5,57'ye yükselen dizi, AB'de yüzde 17,15 izlenme payıyla iki listenin de birincisi oldu. Geçen salı Fenerbahçe-Slavia Prag maçıyla aynı akşama denk gelip AB'de geriye düşen Tuzlu Kahve, bu hafta kemik izleyicisini yeniden ekran başına toplamayı başardı. Dizinin Total'de kaybettiği basamaklar ise Kanal D'nin yükselişteki dizisine yaradı.

Haysiyet Total'de üçüncülüğe yükseldi, Mehmed: Fetihler Sultanı üç listede de reyting kaybetti.

Haysiyet Total'de üçüncülüğe yükseldi, Mehmed: Fetihler Sultanı üç listede de reyting kaybetti.

8. bölümünü yayınlayan Haysiyet, geçen hafta 4,15 ile 6. sırada kaldığı Total listesinde bu kez 4,67'ye çıkarak üçüncü basamağa tırmandı. Kanal D dizisi ABC1'de 4,28 ile altıncı, AB'de ise 3,16 ile yedinci olurken özellikle ABC1'de bir haftada 0,96 puan birden kazanması dikkat çekti.

Salı akşamının kaybeden tarafında ise TRT 1'in dördüncü sezonundaki dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yer aldı. 4. sezonun 7. bölümüyle ekrana gelen dizi Total'de 3,77'den 3,65'e, AB'de 4,24'ten 3,83'e, ABC1'de ise 4,60'tan 4,29'a geriledi. Üç listede de düşüş yaşamasına rağmen AB'de ikinci sıraya tutunan Mehmed: Fetihler Sultanı, Total'de sekizinci, ABC1'de ise beşinci sırada kaldı.

27 Ekim Salı reyting sonuçlarında dizilerin Total, AB ve ABC1 sıralaması belli oldu.

Salı akşamı yarışan dört dizinin üç listedeki reytingleri ve sıralamaları şöyle oluştu:

Total

AB

  • 1. Tuzlu Kahve (Star TV): 5,50

  • 2. Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1): 3,83

  • 5. Anne Yarısı (NOW): 3,61

  • 7. Haysiyet (Kanal D): 3,16

ABC1

  • 1. Tuzlu Kahve (Star TV): 5,57

  • 3. Anne Yarısı (NOW): 4,86

  • 5. Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1): 4,29

  • 6. Haysiyet (Kanal D): 4,28

Üç listenin hiçbirinde aynı sıralamanın oluşmadığı salı akşamında Anne Yarısı Total'in, Tuzlu Kahve ise AB ve ABC1'in zirvesine yerleşti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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