Final Yapılacağı İddia Edilen Dizi Zirveye Yerleşti, Salı Günü İşler Karıştı: 27 Ekim Reyting Sonuçları

NTC Medya imzasıyla 22 Eylül'de NOW ekranlarına gelen Anne Yarısı, sekiz yıl önce yaşanan bir kaybın ardından küçük Ege'nin etrafında yolları yeniden kesişen Ali ile Zeynep'in hikâyesini anlatıyor. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu buluşturan dizi için ekim ortasında Medyanın Elli Tonu adlı sosyal medya hesabı, reytinglerden memnun kalınmadığını ve final kararının masada olduğunu iddia etmişti; NOW ise bu iddiaya dair resmi bir açıklama yapmadı.

Anne Yarısı'nın final yapıp yapmayacağı merak edilirken dizi, 13 Ekim'deki 4. bölümünde Total'de 3,81 ile 6. sırada kalmış, geçen salı ise 4,59'a çıkarak dördüncülüğe yükselmişti. 27 Ekim'de yayınlanan 6. bölümle bir haftada 1,41 puan birden ekleyen Anne Yarısı, Total'de 6,00 reyting ve yüzde 16,76 izlenme payıyla akşamın en çok izlenen yapımı oldu. ABC1'de 4,86 ile üçüncü, AB'de 3,61 ile beşinci sıraya yerleşen dizinin ulaşamadığı bu iki listenin zirvesinde ise salı akşamlarının bir başka iddialı yapımı vardı.