Gündüz Kuşağının Fenomeni Akşamın Bütün Dizilerini Geride Bıraktı! 20 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
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Salı akşamı TRT 1'deki Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ekranın tamamına damgasını vururken reyting tablosunun en şaşırtan sonucu gündüz kuşağından geldi. Sabah saatlerinde yayınlanan bir program, akşam kuşağındaki dizilerin hepsini geride bırakıp Total'de ikinci sıraya yerleşti. Haftalardır dizilerin zirvesinde oturan yapım bu salı da reyting kaybederken NOW'un yeni dizisi bir haftada iki basamak birden tırmandı ve 20 Ekim Salı reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1 sıralaması belli oldu.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert, Total'de akşamın bütün dizilerini geride bırakıp ikinci sıraya yerleşti.
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Star TV'nin Tuzlu Kahve'si üst üste ikinci salı maçın gölgesinde kaldı, AB'de 4,95'e geriledi.
Anne Yarısı 5. bölümünde Total'de 4,59'a çıkıp bir haftada iki basamak yükseldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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