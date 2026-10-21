Gündüz Kuşağının Fenomeni Akşamın Bütün Dizilerini Geride Bıraktı! 20 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Müge Anlı, 2008'den bu yana ATV ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp yakınlarının ve aydınlatılamamış dosyaların peşine düşüyor. Hafta içi her sabah canlı yayınlanan program, son haftalarda Hamid Yorulmaz'ın babasını arayışı ve Mehmet Çabuk cinayetinin stüdyoda çözülmesi gibi dosyalarla sosyal medyanın da en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Gündüz kuşağındaki bu ilgi, salı gününün reyting tablosuna da beklenmedik bir şekilde yansıdı. TRT 1'deki maçın ardından Total'de ikinci sıraya yerleşen program, akşam kuşağında yayınlanan Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı'nın hepsini geride bıraktı. Geçen salı Total'de üçüncü olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu hafta ABC1'deki üçüncülüğünü korurken AB'de bir basamak inerek dördüncü oldu.