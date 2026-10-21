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Gündüz Kuşağının Fenomeni Akşamın Bütün Dizilerini Geride Bıraktı! 20 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Gündüz Kuşağının Fenomeni Akşamın Bütün Dizilerini Geride Bıraktı! 20 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

yerli dizi Müge Anlı Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 12:07
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Salı akşamı TRT 1'deki Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ekranın tamamına damgasını vururken reyting tablosunun en şaşırtan sonucu gündüz kuşağından geldi. Sabah saatlerinde yayınlanan bir program, akşam kuşağındaki dizilerin hepsini geride bırakıp Total'de ikinci sıraya yerleşti. Haftalardır dizilerin zirvesinde oturan yapım bu salı da reyting kaybederken NOW'un yeni dizisi bir haftada iki basamak birden tırmandı ve 20 Ekim Salı reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1 sıralaması belli oldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, Total'de akşamın bütün dizilerini geride bırakıp ikinci sıraya yerleşti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Total'de akşamın bütün dizilerini geride bırakıp ikinci sıraya yerleşti.

Müge Anlı, 2008'den bu yana ATV ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp yakınlarının ve aydınlatılamamış dosyaların peşine düşüyor. Hafta içi her sabah canlı yayınlanan program, son haftalarda Hamid Yorulmaz'ın babasını arayışı ve Mehmet Çabuk cinayetinin stüdyoda çözülmesi gibi dosyalarla sosyal medyanın da en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Gündüz kuşağındaki bu ilgi, salı gününün reyting tablosuna da beklenmedik bir şekilde yansıdı. TRT 1'deki maçın ardından Total'de ikinci sıraya yerleşen program, akşam kuşağında yayınlanan Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı'nın hepsini geride bıraktı. Geçen salı Total'de üçüncü olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu hafta ABC1'deki üçüncülüğünü korurken AB'de bir basamak inerek dördüncü oldu.

Star TV'nin Tuzlu Kahve'si üst üste ikinci salı maçın gölgesinde kaldı, AB'de 4,95'e geriledi.

Star TV'nin Tuzlu Kahve'si üst üste ikinci salı maçın gölgesinde kaldı, AB'de 4,95'e geriledi.

Müge Anlı'nın hemen arkasında Total'de üçüncü sırada kalan Tuzlu Kahve, 8. bölümüyle 4,70 reyting aldı ve yine akşamın en çok izlenen dizisi oldu. Galatasaray-Barcelona maçının yayınlandığı geçen salı Total'de 4,81, AB'de 5,92 alan dizi, bu kez Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasıyla aynı akşama denk gelince AB'de 4,95'e, ABC1'de ise 5,92'den 5,11'e indi. Yine de AB ve ABC1 listelerinde maçın hemen ardından ikinci sırayı kimseye kaptırmayan dizinin özet bölümü bile Total'de 9., AB'de 6. sıraya kadar çıktı.

Gecenin rakipsiz lideri ise Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Slavia Prag maçı oldu. TRT 1'den yayınlanan karşılaşma Total'de 11,27, AB'de 12,37, ABC1'de 13,11 reytingle üç listenin de birincisi olurken maçın gölgesinde kalmayan bir başka dizi de NOW ekranlarından çıktı.

Anne Yarısı 5. bölümünde Total'de 4,59'a çıkıp bir haftada iki basamak yükseldi.

Anne Yarısı 5. bölümünde Total'de 4,59'a çıkıp bir haftada iki basamak yükseldi.

Burcu Özberk, Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu'nun başrolleri paylaştığı Anne Yarısı, 22 Eylül'de başladığı NOW ekranlarında 5. bölümüyle salı akşamının yükselen dizisi oldu. Geçen hafta Total'de 3,81 ile 6. sırada kalan dizi, bu kez 4,59'a çıkarak 4. sıraya yerleşti ve ABC1'de de 3,57'den 4,16'ya yükselip 5. oldu. Kanal D'nin Haysiyet'i ise Total'de reytingini 4,07'den 4,15'e hafifçe artırmasına rağmen 6. sıraya düştü, AB ve ABC1'de de 9. sıraya kadar geriledi.

AB ve ABC1'deki asıl sıçramayı TRT 1'in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yaptı; Total'de 3,77 ile 7. olan dizi AB'de 4,24 ile 3., ABC1'de 4,60 ile 4. sıraya yerleşti. TV8'in MasterChef Türkiye'si ise Total ve ABC1'de ilk 10'a giremezken AB'de ancak 10. sıradan listeye tutunabildi. Maçın, gündüz kuşağının ve dizilerin iç içe geçtiği salı akşamında üç listenin ilk 10'u da birbirinden farklı tablolar çizdi.

20 Ekim Salı Reyting Sonuçları

Total: 1. Fenerbahçe-Slavia Prag, 2. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3. Tuzlu Kahve, 4. Anne Yarısı, 5. Esra Erol'da, 6. Haysiyet, 7. Mehmed: Fetihler Sultanı, 8. ATV Ana Haber, 9. Tuzlu Kahve (Özet), 10. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

AB: 1. Fenerbahçe-Slavia Prag, 2. Tuzlu Kahve, 3. Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5. Esra Erol'da, 6. Tuzlu Kahve (Özet), 7. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber, 8. Anne Yarısı, 9. Haysiyet, 10. MasterChef Türkiye

ABC1: 1. Fenerbahçe-Slavia Prag, 2. Tuzlu Kahve, 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4. Mehmed: Fetihler Sultanı, 5. Anne Yarısı, 6. Esra Erol'da, 7. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber, 8. Tuzlu Kahve (Özet), 9. Haysiyet, 10. ATV Ana Haber

Üç listede de ilk 10'a giren tek gündüz kuşağı ikilisi Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da olurken, Tuzlu Kahve'nin hem yeni bölümü hem de özetiyle listelerde iki kez yer alması dizinin kemik izleyicisini bir kez daha gösterdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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