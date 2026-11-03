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6 Dizi İptal Edildi, 16 Dizinin 5'i Düşüş Yaşadı: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

6 Dizi İptal Edildi, 16 Dizinin 5'i Düşüş Yaşadı: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 15:46
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26 Ekim-1 Kasım haftasında 6 dizi yeni bölümüyle ekrana gelmedi, yayındaki 16 dizinin Total reyting sıralaması belli oldu. Kızılcık Şerbeti’nin tekrarla ekrana geldiği cuma akşamı Taşacak Bu Deniz 11,52'ye yükseldi ve en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 3 puanın üstüne çıkardı. Pazartesi akşamının iki rakibi ise ters yöne gitti: Uzak Şehir 2. sıraya yükselirken Altı Üstü İstanbul 3. sıradan 8.’liğe düştü.

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Altı Üstü İstanbul 1,43 puan kaybedip 3. sıradan 8.'liğe düştü, rakibi Uzak Şehir 2. sıraya çıktı.

Altı Üstü İstanbul 1,43 puan kaybedip 3. sıradan 8.'liğe düştü, rakibi Uzak Şehir 2. sıraya çıktı.

Haftanın en çok puan kaybeden dizisi ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u oldu. Dizi 18. bölümünde 1,43 puan kaybederek Total'de 6,04'e indi ve geçen haftaki 3. sırasından 8. sıraya geriledi.

Aynı akşamın rakibi ise ters yöne gitti. Geçen hafta Altı Üstü İstanbul'un yalnızca 0,02 puan gerisinde kalan Kanal D dizisi Uzak Şehir, 70. bölümüyle 1,06 puan kazanarak 8,51'e çıktı ve 4. sıradan 2.'liğe yükseldi.

Böylece iki dizi arasındaki fark bir haftada 2,47 puana açıldı. Üstelik bu tablo, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı pazartesi akşamı ortaya çıktı.

Düşüş yaşayan 5 dizinin 3'ü pazartesi, 2'si salı akşamı ekrana geldi.

Düşüş yaşayan 5 dizinin 3'ü pazartesi, 2'si salı akşamı ekrana geldi.

Pazartesi akşamı kaybeden tek dizi Altı Üstü İstanbul değildi. NOW'un Sevdam Karadeniz'i 3. bölümünde 0,59 puan kaybederek 1,25'e geriledi ve yine listenin son sırasında kaldı. Dizi, 2 Kasım'da yayınlanan 4. bölümüyle erken final yaptı.

Aynı akşam ekrana gelen TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir de 0,09 puanlık düşüşle 2,05'te kaldı ve 15. sırada yer aldı.

Salı akşamı ise Star TV'nin Tuzlu Kahve'si 0,50 puan kaybederek 4,20'ye indi ve 11. sıradan 13.'lüğe geriledi. TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı da 0,12 puanlık düşüşle 3,65 aldı. Ancak listeden 6 dizinin çıkmasıyla 18. sıradan 14.'lüğe yükseldi.

Taşacak Bu Deniz 11,52 ile zirvede kaldı, en yakın takipçisiyle arasındaki fark 3 puanı aştı.

Taşacak Bu Deniz 11,52 ile zirvede kaldı, en yakın takipçisiyle arasındaki fark 3 puanı aştı.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle Total'de 11,52 aldı. Dizi geçen haftaya göre 1,71 puan kazandı ve listede 10 barajını aşan tek dizi oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı yeni bölüm yerine tekrarla ekrana gelmesi TRT 1 dizisinin işini kolaylaştırdı. Üstelik zirvedeki mesafe de büyüdü: Geçen hafta Yeraltı'nın 2,13 puan önünde olan Taşacak Bu Deniz, bu hafta en yakın takipçisi Uzak Şehir'e 3,01 puan fark koydu.

İlk beşi Uzak Şehir (8,51), Yeraltı (8,34), Sevdan Bir Ateş (7,89) ve Daha 17 (7,21) tamamladı. Çarşamba akşamının iki dizisi farklı yönlere gitti: Yeraltı 0,66 puan kazanmasına rağmen bir basamak gerilerken Sevdan Bir Ateş 1,15 puanlık artışla 6. sıradan 4.'lüğe yükseldi.

Güneşin Doğduğu Yer 1,97 puan kazanıp 13. sıradan 7. sıraya yükseldi.

Güneşin Doğduğu Yer 1,97 puan kazanıp 13. sıradan 7. sıraya yükseldi.

Haftanın en çok yükselen dizisi ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer'i oldu. Dizi 7. bölümünde Total'de 6,46 aldı. Perşembe akşamı Muhtemel Aşk, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin'in yeni bölümünün iptal edilmesi, dizinin rakip sayısını azalttı.

Benzer bir tablo cumartesi akşamı da görüldü. Başkalarının Hayatı ile Güller ve Günahlar'ın yayınlanmadığı akşamda Gönül Dağı 229. bölümüyle 0,44 puan kazandı ve 4,55 ile 16. sıradan 12.'liğe çıktı.

Salı akşamı ise NOW'un Anne Yarısı 1,41 puanlık artışla 6,00'a yükseldi ve 12. sıradan 9.'luğa çıktı. Aynı akşam Kanal D'nin Haysiyet'i de 0,52 puan kazanarak 4,67 aldı.

İşte 26 Ekim-1 Kasım haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 16 dizinin Total sıralaması:

1. Taşacak Bu Deniz – 11,52 (geçen hafta 1. sıra)

2. Uzak Şehir – 8,51 (4. sıra)

3. Yeraltı – 8,34 (2. sıra)

4. Sevdan Bir Ateş – 7,89 (6. sıra)

5. Daha 17 – 7,21 (7. sıra)

6. Ömür Usta – 7,08 (5. sıra)

7. Güneşin Doğduğu Yer – 6,46 (13. sıra)

8. Altı Üstü İstanbul – 6,04 (3. sıra)

9. Anne Yarısı – 6,00 (12. sıra)

10. Teşkilat – 4,95 (10. sıra)

11. Haysiyet – 4,67 (15. sıra)

12. Gönül Dağı – 4,55 (16. sıra)

13. Tuzlu Kahve – 4,20 (11. sıra)

14. Mehmed: Fetihler Sultanı – 3,65 (18. sıra)

15. Evlilik Güzeldir – 2,05 (20. sıra)

16. Sevdam Karadeniz – 1,25 (22. sıra)

Yeni bölümü iptal edilen diziler: Kızılcık Şerbeti, Muhtemel Aşk, Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Güller ve Günahlar.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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