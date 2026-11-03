6 Dizi İptal Edildi, 16 Dizinin 5'i Düşüş Yaşadı: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
26 Ekim-1 Kasım haftasında 6 dizi yeni bölümüyle ekrana gelmedi, yayındaki 16 dizinin Total reyting sıralaması belli oldu. Kızılcık Şerbeti’nin tekrarla ekrana geldiği cuma akşamı Taşacak Bu Deniz 11,52'ye yükseldi ve en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 3 puanın üstüne çıkardı. Pazartesi akşamının iki rakibi ise ters yöne gitti: Uzak Şehir 2. sıraya yükselirken Altı Üstü İstanbul 3. sıradan 8.’liğe düştü.
Altı Üstü İstanbul 1,43 puan kaybedip 3. sıradan 8.'liğe düştü, rakibi Uzak Şehir 2. sıraya çıktı.
Düşüş yaşayan 5 dizinin 3'ü pazartesi, 2'si salı akşamı ekrana geldi.
Taşacak Bu Deniz 11,52 ile zirvede kaldı, en yakın takipçisiyle arasındaki fark 3 puanı aştı.
Güneşin Doğduğu Yer 1,97 puan kazanıp 13. sıradan 7. sıraya yükseldi.
İşte 26 Ekim-1 Kasım haftasında yeni bölümüyle ekrana gelen 16 dizinin Total sıralaması:
1. Taşacak Bu Deniz – 11,52 (geçen hafta 1. sıra)
2. Uzak Şehir – 8,51 (4. sıra)
3. Yeraltı – 8,34 (2. sıra)
4. Sevdan Bir Ateş – 7,89 (6. sıra)
5. Daha 17 – 7,21 (7. sıra)
6. Ömür Usta – 7,08 (5. sıra)
7. Güneşin Doğduğu Yer – 6,46 (13. sıra)
8. Altı Üstü İstanbul – 6,04 (3. sıra)
9. Anne Yarısı – 6,00 (12. sıra)
10. Teşkilat – 4,95 (10. sıra)
11. Haysiyet – 4,67 (15. sıra)
12. Gönül Dağı – 4,55 (16. sıra)
13. Tuzlu Kahve – 4,20 (11. sıra)
14. Mehmed: Fetihler Sultanı – 3,65 (18. sıra)
15. Evlilik Güzeldir – 2,05 (20. sıra)
16. Sevdam Karadeniz – 1,25 (22. sıra)
Yeni bölümü iptal edilen diziler: Kızılcık Şerbeti, Muhtemel Aşk, Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Güller ve Günahlar.
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