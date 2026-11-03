6 Dizi İptal Edildi, 16 Dizinin 5'i Düşüş Yaşadı: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle Total'de 11,52 aldı. Dizi geçen haftaya göre 1,71 puan kazandı ve listede 10 barajını aşan tek dizi oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı yeni bölüm yerine tekrarla ekrana gelmesi TRT 1 dizisinin işini kolaylaştırdı. Üstelik zirvedeki mesafe de büyüdü: Geçen hafta Yeraltı'nın 2,13 puan önünde olan Taşacak Bu Deniz, bu hafta en yakın takipçisi Uzak Şehir'e 3,01 puan fark koydu.

İlk beşi Uzak Şehir (8,51), Yeraltı (8,34), Sevdan Bir Ateş (7,89) ve Daha 17 (7,21) tamamladı. Çarşamba akşamının iki dizisi farklı yönlere gitti: Yeraltı 0,66 puan kazanmasına rağmen bir basamak gerilerken Sevdan Bir Ateş 1,15 puanlık artışla 6. sıradan 4.'lüğe yükseldi.