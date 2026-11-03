Erken Final Yapan Sevdam Karadeniz'in Kuzey'i Erdem Adilce'den Sitemli Veda
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NOW’un erken final kararı alınan dizisi Sevdam Karadeniz, 4. bölümüyle ekrana veda etti. Finalin ardından Kuzey’e hayat veren Erdem Adilce, Instagram hesabından diziden kareler paylaşarak duygusal bir veda mesajı yayınladı. Partneri Meltem Akçöl’e yazdığı satırlar ve “reyting cihazlarının görmediği” izleyicilere seslenişi dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Erdem Adilce, Sevdam Karadeniz'e diziden karelerle veda etti.
Erdem Adilce'nin partneri Meltem Akçöl'e yazdığı satırlar dikkat çekti.
Erdem Adilce, "reyting cihazlarının görmediği" izleyicilere ayrıca seslendi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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