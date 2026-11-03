article/comments
article/share
Haberler
TV
Erken Final Yapan Sevdam Karadeniz'in Kuzey'i Erdem Adilce'den Sitemli Veda

Erken Final Yapan Sevdam Karadeniz'in Kuzey'i Erdem Adilce'den Sitemli Veda

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 12:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NOW’un erken final kararı alınan dizisi Sevdam Karadeniz, 4. bölümüyle ekrana veda etti. Finalin ardından Kuzey’e hayat veren Erdem Adilce, Instagram hesabından diziden kareler paylaşarak duygusal bir veda mesajı yayınladı. Partneri Meltem Akçöl’e yazdığı satırlar ve “reyting cihazlarının görmediği” izleyicilere seslenişi dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erdem Adilce, Sevdam Karadeniz'e diziden karelerle veda etti.

Erdem Adilce, Sevdam Karadeniz'e diziden karelerle veda etti.

Erdem Adilce, Instagram hesabından Sevdam Karadeniz setinden ve diziden fotoğraflar paylaştı. Genç oyuncu, kısa süren yolculuğa dair duygularını uzun bir notla anlattı.

'Bambaşka bir gidişatı hakeden bir hikayenin maalesef sonuna geldik. Bazen olmayınca olmuyor, her şey olacağına varıyor…' diyen Adilce, ekip olarak işlerine layık olmaya çalıştıklarını vurguladı. Bu kadar kısa bir yolculuğun bu kadar ilgi görmesini de herkesin üzerine düşeni yaptığına bağladı.

Erdem Adilce'nin partneri Meltem Akçöl'e yazdığı satırlar dikkat çekti.

Erdem Adilce'nin partneri Meltem Akçöl'e yazdığı satırlar dikkat çekti.

Paylaşımın en çok konuşulan kısmı, Zeyşan'ı canlandıran Meltem Akçöl'e yazdığı satırlar oldu. Adilce, partnerine harika bir partnerlik yaşattığı ve potansiyellerini daha da perçinlediği için teşekkür etti. 'Bu işin bana kattığı en güzel şeylerden biri sen oldun' sözleri, Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesini yarım kalmış bulan izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Oyuncu, kendisine Kuzey'i yaşatma olanağı veren yapımcı Banu Akdeniz'e ve dizinin yönetmenine de teşekkür etti. Kamera önünde ve arkasında birlikte çalıştığı tüm ekibe müteşekkir olduğunu yazdı.

Erdem Adilce, "reyting cihazlarının görmediği" izleyicilere ayrıca seslendi.

Erdem Adilce, "reyting cihazlarının görmediği" izleyicilere ayrıca seslendi.

Adilce'nin mesajındaki bir cümle ise dizinin kısa ömrünü hatırlattı. Genç oyuncu, 'Reyting cihazlarının görmediği ama bizim kocaman desteklerine şahit olduğumuz izleyicilerimiz sağ olun, var olun' diyerek diziyi takip edenlere teşekkür etti. Paylaşımını 'Bizden şimdilik bu kadar, yeni hikayelerde görüşmek üzere' sözleriyle noktaladı.

Bu sözler boşuna değildi. 12 Ekim'de Total'de 2,11 ile başlayan Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünün ardından final kararıyla sarsılmıştı. Final bölümü ise Total'de 0,91 ile 34. sırada kaldı ve dizi ilk 30'a giremeden ekranlara veda etti.

Öte yandan Meltem Akçöl de final fragmanının ardından izleyicilerden gerçek bir final sunamadıkları için özür dilemişti. Akçöl, daha önce dizinin final bölümünü bile çekemediklerini açıklamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın