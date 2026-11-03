Erken Final Yapan Sevdam Karadeniz'in Kuzey'i Erdem Adilce'den Sitemli Veda

Paylaşımın en çok konuşulan kısmı, Zeyşan'ı canlandıran Meltem Akçöl'e yazdığı satırlar oldu. Adilce, partnerine harika bir partnerlik yaşattığı ve potansiyellerini daha da perçinlediği için teşekkür etti. 'Bu işin bana kattığı en güzel şeylerden biri sen oldun' sözleri, Kuzey ile Zeyşan'ın hikâyesini yarım kalmış bulan izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Oyuncu, kendisine Kuzey'i yaşatma olanağı veren yapımcı Banu Akdeniz'e ve dizinin yönetmenine de teşekkür etti. Kamera önünde ve arkasında birlikte çalıştığı tüm ekibe müteşekkir olduğunu yazdı.