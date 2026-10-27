Büyük Ödülün 7 Katı: Esra Erol, Var Mısın Yok Musun'da Dağıtılan Toplam Parayı Açıkladı

ATV ekranlarında hem Esra Erol'da hem de Var Mısın Yok Musun ile izleyicinin karşısına çıkan Esra Erol, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü sunucu, iki programı aynı anda yürütmenin kendisi için çok özel bir yolculuk olduğunu söyledi. 'İkisinin de yolculuğu çok başka ama insan odaklı programlar' diyen Erol, iki formatta da insanların hayallerine ulaşmasına destek olduklarını vurguladı.

Ancak gecenin asıl konuşulan kısmı, yarışmada bugüne kadar dağıtılan para oldu. Esra Erol, '46 bölüm çektik, 35 milyona yakın para dağıtmışız' sözleriyle Var Mısın Yok Musun'un toplam bilançosunu açıkladı.