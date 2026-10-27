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Büyük Ödülün 7 Katı: Esra Erol, Var Mısın Yok Musun'da Dağıtılan Toplam Parayı Açıkladı

Büyük Ödülün 7 Katı: Esra Erol, Var Mısın Yok Musun'da Dağıtılan Toplam Parayı Açıkladı

Atv Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 13:42
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ATV’de Var Mısın Yok Musun’u sunan Esra Erol, yarışmada bugüne kadar dağıtılan toplam parayı açıkladı. Katıldığı bir davette konuşan Erol, “46 bölüm çektik, 35 milyona yakın para dağıtmışız” dedi. Yarışmanın büyük ödülü 5 milyon TL. Dağıtılan toplam para bunun 7 katına ulaştı.

KAYNAK: 2. Sayfa

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Esra Erol'dan Var Mısın Yok Musun için dikkat çeken rakam: "46 bölüm çektik, 35 milyona yakın para dağıtmışız"

Esra Erol'dan Var Mısın Yok Musun için dikkat çeken rakam: "46 bölüm çektik, 35 milyona yakın para dağıtmışız"

ATV ekranlarında hem Esra Erol'da hem de Var Mısın Yok Musun ile izleyicinin karşısına çıkan Esra Erol, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü sunucu, iki programı aynı anda yürütmenin kendisi için çok özel bir yolculuk olduğunu söyledi. 'İkisinin de yolculuğu çok başka ama insan odaklı programlar' diyen Erol, iki formatta da insanların hayallerine ulaşmasına destek olduklarını vurguladı.

Ancak gecenin asıl konuşulan kısmı, yarışmada bugüne kadar dağıtılan para oldu. Esra Erol, '46 bölüm çektik, 35 milyona yakın para dağıtmışız' sözleriyle Var Mısın Yok Musun'un toplam bilançosunu açıkladı.

Var Mısın Yok Musun'un büyük ödülü 5 milyon TL, dağıtılan para bunun 7 katına ulaştı

Var Mısın Yok Musun'un büyük ödülü 5 milyon TL, dağıtılan para bunun 7 katına ulaştı

Yıllar sonra ATV'de yeniden ekrana gelen yarışmanın 2026 sezonu için büyük ödül 5 milyon TL olarak belirlenmişti. Esra Erol'un verdiği rakam, bu büyük ödülün tam 7 katına denk geliyor.

46 bölüm üzerinden hesaplandığında bölüm başına ortalama 760 bin TL civarında bir ödülün yarışmacıların cebine girdiği görülüyor. Üstelik bu ortalama, kutusundan küçük rakamlar çıkıp bankanın teklifini kabul ederek kazançlı ayrılan yarışmacıları da kapsıyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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