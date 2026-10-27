Büyük Ödülün 7 Katı: Esra Erol, Var Mısın Yok Musun'da Dağıtılan Toplam Parayı Açıkladı
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Esra Erol'dan Var Mısın Yok Musun için dikkat çeken rakam: "46 bölüm çektik, 35 milyona yakın para dağıtmışız"
Var Mısın Yok Musun'un büyük ödülü 5 milyon TL, dağıtılan para bunun 7 katına ulaştı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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