Akıştan Kalkınca "Bitti mi?" Diye Sorulmuştu: Esra Erol'un Sunduğu Yarışma İçin Yeni Karar Belli Oldu!

Kutular, bankacının telefonu, 'Var mısın, yok musun?' sorusu... Bu format Türk izleyicisine hiç yabancı değil. Yarışma ilk kez 2007'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Show TV'de ekrana gelmiş, sonraki yıllarda Asuman Krause, Ahmet Çakar ve İlker Ayrık da aynı stüdyonun başına geçmişti.

Yeni durak ATV oldu. Evlilik ve gündem programlarıyla yıllardır gündüz kuşağının en tanınan yüzlerinden olan Esra Erol, 28 Mayıs 2026'da yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. Büyük ödül 5 milyon TL'ye çıktı, sahnede 22 kutu ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar yer aldı.