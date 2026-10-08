Akıştan Kalkınca "Bitti mi?" Diye Sorulmuştu: Esra Erol'un Sunduğu Yarışma İçin Yeni Karar Belli Oldu!
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Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun bir süredir ATV'nin yayın akışında görünmüyordu. Yeni bölüm gelmeyince izleyicinin aklına tek bir soru takıldı: Yarışma bitti mi, yoksa sessiz sedasız final mi yaptı? Kanal sonunda beklenen açıklamayı yaptı ve büyük ödülü 5 milyon TL olan yarışmanın akıbetini duyurdu.
Kaynak: ATV
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Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla 28 Mayıs'ta ATV ekranlarında yeniden hayat bulmuştu.
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Var Mısın Yok Musun eylül sonunda akıştan düşünce "Bitti mi?" sorusu gündeme oturdu.
ATV'nin kararıyla Var Mısın Yok Musun artık salı ve çarşamba akşamları 20.00'de ekrana gelecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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