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Akıştan Kalkınca "Bitti mi?" Diye Sorulmuştu: Esra Erol'un Sunduğu Yarışma İçin Yeni Karar Belli Oldu!

Akıştan Kalkınca "Bitti mi?" Diye Sorulmuştu: Esra Erol'un Sunduğu Yarışma İçin Yeni Karar Belli Oldu!

Atv Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2026 - 19:16
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Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun bir süredir ATV'nin yayın akışında görünmüyordu. Yeni bölüm gelmeyince izleyicinin aklına tek bir soru takıldı: Yarışma bitti mi, yoksa sessiz sedasız final mi yaptı? Kanal sonunda beklenen açıklamayı yaptı ve büyük ödülü 5 milyon TL olan yarışmanın akıbetini duyurdu.

Kaynak: ATV

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Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla 28 Mayıs'ta ATV ekranlarında yeniden hayat bulmuştu.

Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla 28 Mayıs'ta ATV ekranlarında yeniden hayat bulmuştu.

Kutular, bankacının telefonu, 'Var mısın, yok musun?' sorusu... Bu format Türk izleyicisine hiç yabancı değil. Yarışma ilk kez 2007'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Show TV'de ekrana gelmiş, sonraki yıllarda Asuman Krause, Ahmet Çakar ve İlker Ayrık da aynı stüdyonun başına geçmişti.

Yeni durak ATV oldu. Evlilik ve gündem programlarıyla yıllardır gündüz kuşağının en tanınan yüzlerinden olan Esra Erol, 28 Mayıs 2026'da yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. Büyük ödül 5 milyon TL'ye çıktı, sahnede 22 kutu ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar yer aldı.

Var Mısın Yok Musun eylül sonunda akıştan düşünce "Bitti mi?" sorusu gündeme oturdu.

Var Mısın Yok Musun eylül sonunda akıştan düşünce "Bitti mi?" sorusu gündeme oturdu.

Yarışmanın yaz serüveni hiç de düz bir çizgide ilerlemedi. Başlangıçta haftada üç akşam ekrana gelen program, ağustosun ilk haftasında sarsıldı: 5 ve 6 Ağustos akşamları yeni bölüm yerine tekrar yayınlandı, ardından yarışma yalnızca salı akşamlarına çekildi.

Asıl kafa karışıklığı eylülün son haftasında başladı. Var Mısın Yok Musun bu kez ATV'nin haftalık akışında hiç yer almadı ve kanaldan da bir açıklama gelmedi. Google'da 'Var Mısın Yok Musun bitti mi', 'neden yok' ve 'neden yayınlanmıyor' aramaları peş peşe yükseldi. Peki yarışma gerçekten bitmiş miydi?

ATV'nin kararıyla Var Mısın Yok Musun artık salı ve çarşamba akşamları 20.00'de ekrana gelecek.

ATV'nin kararıyla Var Mısın Yok Musun artık salı ve çarşamba akşamları 20.00'de ekrana gelecek.

Cevap hayır. ATV'nin 8 Ekim'de yaptığı duyuruya göre Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma bundan sonra haftada iki kez, salı ve çarşamba akşamları saat 20.00'de ekrana gelecek. 5 milyon TL'lik büyük ödül de yerinde duruyor; yarışmacılar kutuları açtıkça bankanın teklifleriyle bir kez daha sınanacak.

Bu kararla Esra Erol'un mesaisi de iyice yoğunlaşıyor. Ünlü sunucu, 31 Ağustos'ta yeni sezonu açan Esra Erol'da ile hafta içi her gün 16.00'da canlı yayında. Salı ve çarşamba akşamlarıysa bu kez kutuların başında olacak. Duyuruda yeni bölümlerin başlayacağı tarih gün gün verilmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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