İki Büyük Ödülü İlk Turlarda Kaybetmişti: Var mısın Yok musun'da Firdes'in Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!

Bir dönem Acun Ilıcalı'yla hafızalara kazınan Var mısın Yok musun, Mayıs ayından bu yana Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında ve her bölümde yarışmacıların hayat hikâyeleri en az kutular kadar merak ediliyor. 41. bölümün yarışmacısı Firdes Akman da kazanacağı parayı kızının eğitimine harcamak istediğini anlatarak başladı.

43 yaşındaki yarışmacı, kızını yıllardır tek başına büyüttüğünü ve hayatı boyunca hep bir mücadelenin içinde olduğunu söylerken gözyaşlarını tutamadı. Stüdyoda annesi ve kız kardeşi onun yanındayken 4 numaralı kutuyu seçen Firdes'in önünde, tahtadaki 5 milyon liralık büyük ödüle uzanan uzun bir yol vardı.