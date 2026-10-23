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İki Büyük Ödülü İlk Turlarda Kaybetmişti: Var mısın Yok musun'da Firdes'in Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!

İki Büyük Ödülü İlk Turlarda Kaybetmişti: Var mısın Yok musun'da Firdes'in Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 08:45
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Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun'da 21 Ekim akşamı kutuların başına geçen isim, 43 yaşındaki Firdes Akman oldu. Kızının eğitimine destek olmak için yarışmaya katılan Firdes, daha ilk turlarda büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da pes etmeyip oyunu son turlara kadar taşıdı. Bankanın masaya koyduğu son teklif ise Firdes'i uzun süre düşündürdü.

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Firdes Akman, kızını yıllardır tek başına büyüttüğünü anlatırken stüdyodaki herkesi derinden duygulandırdı.

Firdes Akman, kızını yıllardır tek başına büyüttüğünü anlatırken stüdyodaki herkesi derinden duygulandırdı.

Bir dönem Acun Ilıcalı'yla hafızalara kazınan Var mısın Yok musun, Mayıs ayından bu yana Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında ve her bölümde yarışmacıların hayat hikâyeleri en az kutular kadar merak ediliyor. 41. bölümün yarışmacısı Firdes Akman da kazanacağı parayı kızının eğitimine harcamak istediğini anlatarak başladı.

43 yaşındaki yarışmacı, kızını yıllardır tek başına büyüttüğünü ve hayatı boyunca hep bir mücadelenin içinde olduğunu söylerken gözyaşlarını tutamadı. Stüdyoda annesi ve kız kardeşi onun yanındayken 4 numaralı kutuyu seçen Firdes'in önünde, tahtadaki 5 milyon liralık büyük ödüle uzanan uzun bir yol vardı.

İlk iki turda 5 milyon liralık kutuları kaybeden Firdes, bankanın tekliflerine art arda 'yokum' dedi.

İlk iki turda 5 milyon liralık kutuları kaybeden Firdes, bankanın tekliflerine art arda 'yokum' dedi.

Bu duygusal başlangıcın ardından oyun, Firdes için hiç de istediği gibi açılmadı. İlk turda 2 milyon ve 5 milyon liralık kutuları açtıran yarışmacı, bankanın 43 bin liralık ilk teklifini geri çevirdi; ikinci turun sonunda tahtadaki son 5 milyonluk kutu da gidince büyük ödül hayali tamamen suya düştü.

Annesi ve kız kardeşinin tesellisiyle toparlanan Firdes, 52 bin liralık ikinci teklifi de, 3. ve 4. turda açtırdığı mavi ve sarı kutuların ardından gelen 180 bin liralık teklifi de kabul etmedi. 5. turda açılan yüksek değerli kutular ise para tablosunu iyice riskli bir hale getirdi.

Firdes Akman'ın ne kadar kazandığı, 7. turdaki 1 milyon 250 bin liralık teklifle belli oldu.

Firdes Akman'ın ne kadar kazandığı, 7. turdaki 1 milyon 250 bin liralık teklifle belli oldu.

Tam da işlerin zorlaştığı anda kızı ve babası yayına görüntülü olarak bağlandı ve Firdes yarışmaya yeniden tutundu. 6. turda peş peşe açtırdığı mavi kutularla bankanın teklifini 570 bin liraya çıkaran Firdes, yarışmacı arkadaşları parayı alıp gitmesini söylese de 'Kızım devam etmemi isterdi' diyerek bu teklifi de reddetti.

7. turda iki mavi kutu daha gelince banka 1 milyon 250 bin lira teklif etti. Tahtada kalan 500 bin ve 3 milyon lira Firdes'i uzun süre düşündürdü, sonunda kızının hayallerini bu parayla gerçekleştirebileceğini söyleyerek teklife 'varım' dedi.

Ardından açılan 4 numaralı kutudan 500 bin lira, yarışmacı Murat'ın kutusundan ise 3 milyon lira çıkınca Firdes'in doğru zamanda durduğu anlaşıldı. Kutusundaki paranın 750 bin lira fazlasıyla yarışmaya veda eden Firdes stüdyodan yüzü gülerek ayrılırken, programın yeni bölümü salı akşamı ATV'de ekrana gelecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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