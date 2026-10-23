İki Büyük Ödülü İlk Turlarda Kaybetmişti: Var mısın Yok musun'da Firdes'in Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!
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Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun'da 21 Ekim akşamı kutuların başına geçen isim, 43 yaşındaki Firdes Akman oldu. Kızının eğitimine destek olmak için yarışmaya katılan Firdes, daha ilk turlarda büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da pes etmeyip oyunu son turlara kadar taşıdı. Bankanın masaya koyduğu son teklif ise Firdes'i uzun süre düşündürdü.
Firdes Akman, kızını yıllardır tek başına büyüttüğünü anlatırken stüdyodaki herkesi derinden duygulandırdı.
İlk iki turda 5 milyon liralık kutuları kaybeden Firdes, bankanın tekliflerine art arda 'yokum' dedi.
Firdes Akman'ın ne kadar kazandığı, 7. turdaki 1 milyon 250 bin liralık teklifle belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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