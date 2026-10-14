Mersinli Çiftçi Naciye Şahin Var mısın Yok musun'da Teklifi Kabul Etti: Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!
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Mersin'den ATV'nin Var mısın Yok musun yarışmasına katılan 57 yaşındaki çiftçi Naciye Şahin, stüdyoya hem Bağ-Kur borcunu hem de evinin çatısını düşünerek çıktı. Hikayesiyle duygusal anlar yaşatan ve evinin çatısını yenilemek isteyen Naciye Teyze, bankanın teklifini kabul etti. Naciye Teyze'nin kutusundan çıkan para miktarı ise izleyenleri şaşırttı.
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Naciye Şahin, Bağ-Kur borcu ve evinin çatısı için Var mısın Yok musun'da büyük ödülün peşine düştü.
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Bankanın teklifi 40 bin TL'den başlayıp adım adım 1 milyon 400 bine kadar yükseldi.
Naciye Teyze 5 milyonu riske atmadı, bankanın son teklifine evet deyip yarışmadan ayrıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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