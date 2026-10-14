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Mersinli Çiftçi Naciye Şahin Var mısın Yok musun'da Teklifi Kabul Etti: Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!

Mersinli Çiftçi Naciye Şahin Var mısın Yok musun'da Teklifi Kabul Etti: Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 08:04
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Mersin'den ATV'nin Var mısın Yok musun yarışmasına katılan 57 yaşındaki çiftçi Naciye Şahin, stüdyoya hem Bağ-Kur borcunu hem de evinin çatısını düşünerek çıktı. Hikayesiyle duygusal anlar yaşatan ve evinin çatısını yenilemek isteyen Naciye Teyze, bankanın teklifini kabul etti. Naciye Teyze'nin kutusundan çıkan para miktarı ise izleyenleri şaşırttı.

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Naciye Şahin, Bağ-Kur borcu ve evinin çatısı için Var mısın Yok musun'da büyük ödülün peşine düştü.

Naciye Şahin, Bağ-Kur borcu ve evinin çatısı için Var mısın Yok musun'da büyük ödülün peşine düştü.

Mersin'de çiftçilik yapan 57 yaşında Naciye Şahin, birikmiş Bağ-Kur borcunu kapatmak ve evinin çatısını yaptırmak amacıyla Var mısın Yok musun'a katıldı. Ailesi Mersin'den yayın bağlantısıyla Naciye Teyze'yi destekledi. Heyecanın yüksek olduğu bölümde Naciye Teyze'nin ne kadar kazanacağı en başından beri merak konusu oldu.

Bankanın teklifi 40 bin TL'den başlayıp adım adım 1 milyon 400 bine kadar yükseldi.

Bankanın teklifi 40 bin TL'den başlayıp adım adım 1 milyon 400 bine kadar yükseldi.

Yarışma ilerledikçe banka masaya her turda daha yüksek bir rakam sürdü. Teklifler 40 bin TL ile başladı, ardından sırasıyla 100 bin, 185 bin, 310 bin ve 660 bin TL'ye çıktı. Finale gelindiğinde tahtada 25 bin, 750 bin, 3 milyon ve 5 milyon TL'lik ödüller kalmıştı. Yani Naciye Teyze'nin kutusunda bu dört rakamdan biri vardı. Bankanın son teklifi ise 1 milyon 400 bin TL oldu.

Naciye Teyze 5 milyonu riske atmadı, bankanın son teklifine evet deyip yarışmadan ayrıldı.

Naciye Teyze 5 milyonu riske atmadı, bankanın son teklifine evet deyip yarışmadan ayrıldı.

Naciye Teyze büyük ödül için risk almadı ve bankanın son teklifini kabul etti. Ardından kendi kutusu açıldı: 18 numaralı kutudan 25 bin TL çıktı. Yani yarışmadan 1 milyon 400 bin TL ile ayrılırken, kutusundaki rakama göre cebine 1 milyon 375 bin TL fazla koymuş oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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