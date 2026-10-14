Mersinli Çiftçi Naciye Şahin Var mısın Yok musun'da Teklifi Kabul Etti: Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!

Yarışma ilerledikçe banka masaya her turda daha yüksek bir rakam sürdü. Teklifler 40 bin TL ile başladı, ardından sırasıyla 100 bin, 185 bin, 310 bin ve 660 bin TL'ye çıktı. Finale gelindiğinde tahtada 25 bin, 750 bin, 3 milyon ve 5 milyon TL'lik ödüller kalmıştı. Yani Naciye Teyze'nin kutusunda bu dört rakamdan biri vardı. Bankanın son teklifi ise 1 milyon 400 bin TL oldu.