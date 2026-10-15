Babası Bile Sahip Çıkmamıştı: Var mısın Yok musun'da Kardelen'in Üvey Annesiyle Geçen Yılları Ortaya Çıktı!
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ATV'de Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun'da bu kez kutulardan önce bir hayat hikâyesi konuşuldu. Günün yarışmacısı Kardelen Kasaroğlu çocukluğunu anlatmaya başlayınca stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Hikâyenin içinde bir üvey anne, kilitli bir kapı ve 12 yaşında başlayan bir çalışma hayatı var. Kardelen kutusunu açtırınca ne kadar kazandı?
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Kardelen Kasaroğlu, şef eşiyle çiftlik hayatı kuran ve 19 ülke gezen 26 yaşında bir yarışmacı.
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Kardelen'in anlattıklarına göre üvey annesi yiyecekleri odaya kilitlemiş, 12 yaşında şiddet görmüş.
Var mısın Yok musun'da Kardelen 190 bin TL'yi reddetti, kutusundan 500 bin TL çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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