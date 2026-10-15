Babası Bile Sahip Çıkmamıştı: Var mısın Yok musun'da Kardelen'in Üvey Annesiyle Geçen Yılları Ortaya Çıktı!

Her şey anne ve babasının ayrılmasıyla başlamış. Kardelen bir süre babası ve babaannesiyle yaşamış; Parkinson hastalığıyla mücadele eden babası da bir süre sonra yeniden evlenmiş. Evine gelen üvey anneden şefkat bekleyen küçük kız için işler, eve yeni bir bebek gelince tamamen değişmiş. Anlattığına göre buzdolabındaki yiyecekler yatak odasına taşınıp kilitleniyor, o da babası eve dönene kadar aç bekliyormuş. Babasına dert yandığında aradığı desteği bulamamış, 12 yaşında da üvey annesinden şiddet görmüş.

Annesinin yanına taşınması da yükünü hafifletmemiş. Okulu bırakmadan iş hayatına atılan Kardelen, daha 12 yaşındayken günde 14 saate varan mesailer yapmış. İşten dönüp birkaç dakika oturunca ayağa kalkamadığını, ayaklarının ağrısından hıçkıra hıçkıra ağladığını anlattı. O yılları yüzme bilmeden denizin ortasına atılmaya benzeten Kardelen'in en çarpıcı cümlesi ise şuydu: 'Ben aslında güçlü bir kadın değildim, zorunda kaldığım için güçlü oldum.'