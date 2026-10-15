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Babası Bile Sahip Çıkmamıştı: Var mısın Yok musun'da Kardelen'in Üvey Annesiyle Geçen Yılları Ortaya Çıktı!

Babası Bile Sahip Çıkmamıştı: Var mısın Yok musun'da Kardelen'in Üvey Annesiyle Geçen Yılları Ortaya Çıktı!

Atv Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 08:41
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ATV'de Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun'da bu kez kutulardan önce bir hayat hikâyesi konuşuldu. Günün yarışmacısı Kardelen Kasaroğlu çocukluğunu anlatmaya başlayınca stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Hikâyenin içinde bir üvey anne, kilitli bir kapı ve 12 yaşında başlayan bir çalışma hayatı var. Kardelen kutusunu açtırınca ne kadar kazandı?

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Kardelen Kasaroğlu, şef eşiyle çiftlik hayatı kuran ve 19 ülke gezen 26 yaşında bir yarışmacı.

Kardelen Kasaroğlu, şef eşiyle çiftlik hayatı kuran ve 19 ülke gezen 26 yaşında bir yarışmacı.

Var mısın Yok musun'un son bölümünde kutuların başına geçen isim 26 yaşındaki Kardelen Kasaroğlu oldu. Bugün eşiyle birlikte çiftlikte yaşayan genç kadın, oraya varana kadar masa toplamaktan kasiyerliğe, garsonluktan mutfağa ve klinik hemşireliğine uzanan pek çok işte çalışmış. Üniversiteyi de çalışarak okumuş, İngilizcesini geliştirip tek başına yurt dışına açılmış ve tam 19 ülke gezmiş. Hayatını değiştiren durak ise bir hava yolu şirketindeki aşçılık işi olmuş; sonradan evleneceği şefle de orada tanışmış. Yarışmaya sadece para için gelmediğini, kendi hikâyesiyle başka genç kadınlara ilham olmak istediğini de ekledi.

Kardelen'in anlattıklarına göre üvey annesi yiyecekleri odaya kilitlemiş, 12 yaşında şiddet görmüş.

Kardelen'in anlattıklarına göre üvey annesi yiyecekleri odaya kilitlemiş, 12 yaşında şiddet görmüş.

Her şey anne ve babasının ayrılmasıyla başlamış. Kardelen bir süre babası ve babaannesiyle yaşamış; Parkinson hastalığıyla mücadele eden babası da bir süre sonra yeniden evlenmiş. Evine gelen üvey anneden şefkat bekleyen küçük kız için işler, eve yeni bir bebek gelince tamamen değişmiş. Anlattığına göre buzdolabındaki yiyecekler yatak odasına taşınıp kilitleniyor, o da babası eve dönene kadar aç bekliyormuş. Babasına dert yandığında aradığı desteği bulamamış, 12 yaşında da üvey annesinden şiddet görmüş.

Annesinin yanına taşınması da yükünü hafifletmemiş. Okulu bırakmadan iş hayatına atılan Kardelen, daha 12 yaşındayken günde 14 saate varan mesailer yapmış. İşten dönüp birkaç dakika oturunca ayağa kalkamadığını, ayaklarının ağrısından hıçkıra hıçkıra ağladığını anlattı. O yılları yüzme bilmeden denizin ortasına atılmaya benzeten Kardelen'in en çarpıcı cümlesi ise şuydu: 'Ben aslında güçlü bir kadın değildim, zorunda kaldığım için güçlü oldum.'

Var mısın Yok musun'da Kardelen 190 bin TL'yi reddetti, kutusundan 500 bin TL çıktı.

Var mısın Yok musun'da Kardelen 190 bin TL'yi reddetti, kutusundan 500 bin TL çıktı.

Yarışmanın başında eşinin ve en yakın arkadaşının aranmasını isteyen Kardelen, annesinin programa gelmek istemediğini söyledi. Telefonla aranması önerildiğinde ise kısa kesti: 'Gerek yok, aramayalım.' Anne ve babası hayatta olsa da çoğu zaman tek başına ayakta kalmaya çalıştığını anlattı.

Oyun kısmında ise risk almaktan hiç çekinmedi. 20 numaralı kutuyla 5 milyon TL'lik büyük ödüle oynayan Kardelen'in önünde son iki kutu kaldığında ihtimaller 25 bin TL ve 500 bin TL'ydi. Bankanın 190 bin TL'lik teklifine 'Buradan hiçbir rakamı küçümsemiyorum ama ha 190 bin TL ha 25 bin TL. Yokum' diyerek kapıyı kapattı. Geri sayımın ardından kutu açıldı ve içinden 500 bin TL çıktı. Düğün masrafları yüzünden sattığı arabasının yerine yenisini almak isteyen Kardelen, sevinçten havalara uçtu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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