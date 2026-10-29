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Var mısın Yok musun'da Mete Ne Kadar Kazandı? Eşini Dinleyip "Varım" Dedi, Kutusundaki Rakam Şaşırttı!

Var mısın Yok musun'da Mete Ne Kadar Kazandı? Eşini Dinleyip "Varım" Dedi, Kutusundaki Rakam Şaşırttı!

Atv Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 18:19
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Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'da bu kez kutuların başına, kendi stratejisine sıkı sıkıya bağlı başlayıp oyunun ortasında eşinin sözüne kulak veren bir yarışmacı geçti. 43. bölümün konuğu Mete, bankanın tekliflerini turlar boyunca tek tek geri çevirse de son turda gelen teklif karşısında bu kez eşinin uyarısını dinlemeyi seçti. Mete'nin ne kadar kazandığı kadar 'devam etseydi' sorusunun yanıtı da merak edilirken, açılan kendi kutusundaki rakam ekran başındakilerin yüzünde buruk bir gülümseme bıraktı.

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Var Mısın Yok Musun'un 43. bölümünde kutuların başına 66 yaşındaki Mete Kökçü geçti.

Var Mısın Yok Musun'un 43. bölümünde kutuların başına 66 yaşındaki Mete Kökçü geçti.

Deal or No Deal formatının Türkiye uyarlaması olan Var Mısın Yok Musun, ilk kez 2007'de Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelmiş ve kısa sürede izleyicileri ekran başına kilitleyen bir yarışmaya dönüşmüştü. Yıllar sonra atv'de Esra Erol'un sıcak sunumuyla geri dönen program, büyük ödülün 5.000.000 TL olduğu yeni haliyle her bölümde kutulardan çıkan rakamlarla gündemden düşmüyor. 28 Ekim akşamı yayınlanan 43. bölümde sahneye çıkan isim ise İstanbul'dan katılan 66 yaşındaki Mete Kökçü oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Mete, oyunun en başında kendine bir yol haritası çizdiğini ve ne olursa olsun bu stratejiden vazgeçmeyeceğini söyledi. İlk turda açtırdığı ilk kutudan 1.000.000 TL çıkmasına ve bu turda tahtadan yalnızca bir kırmızıyı silebilmesine rağmen kararından dönmeyen Mete, bankanın ikinci turdaki 135.000 TL'lik teklifini de geri çevirdi.

Mete Kökçü eşini dinleyip 1.190.000 TL'lik teklife "varım" dedi, kendi kutusundan 3.000.000 TL çıktı.

Mete Kökçü eşini dinleyip 1.190.000 TL'lik teklife "varım" dedi, kendi kutusundan 3.000.000 TL çıktı.

Tekliflere direnmeyi sürdüren Mete, üçüncü turda Neslişah'ın 10 numaralı kutusundan ilk 5.000.000 TL'nin çıkmasıyla büyük ödüllerden birini kaybetse de bankanın kapısını yine kapalı tuttu. Dördüncü turda açtırdığı ilk kutudan 750.000 TL çıkınca eşinin istediği kutuyu seçmeye karar verdi ve Ecem'in 14 numaralı kutusundan maviyi buldu; bu andan sonra kendi stratejisini bir kenara bırakıp eşinin ve diğer yarışmacıların önerileriyle ilerledi. Beşinci turun ilk kutusunda Zeynel'in 19 numaralı kutusundan kalan son 5.000.000 TL'nin de çıkmasıyla en büyük ödüle veda eden Mete, bankanın 385.000 TL'lik teklifini de kabul etmedi. Altıncı turda açılan mavilerle teklif 800.000 TL'ye yükselirken Mete son tura bir mavi, bir sarı ve iki kırmızı kutuyla girdi. Yedinci turda 2.000.000 TL'yi açtırmasının ardından bankadan 1.190.000 TL'lik teklif geldi ve eşinin daha fazla riske girmesini istememesi üzerine Mete bu kez 'varım' dedi.

Böylece Var Mısın Yok Musun'da Mete'nin kazandığı para 1.190.000 TL olarak kayıtlara geçti. Devam etseydi neler olacağını görmek için açılan kutularda İhsan'ın 3 numaralı kutusundan 250.000 TL çıkarken, Mete'nin baştan beri yanında tuttuğu kendi kutusundaki rakam tam 3.000.000 TL oldu. Stratejisinden vazgeçip eşini dinleyen 66 yaşındaki yarışmacı, kazandığı paraya rağmen yarışmaya buruk bir mutlulukla veda ederken programın yeni bölümü salı akşamı atv ekranlarına gelecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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