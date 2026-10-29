Var mısın Yok musun'da Mete Ne Kadar Kazandı? Eşini Dinleyip "Varım" Dedi, Kutusundaki Rakam Şaşırttı!

Tekliflere direnmeyi sürdüren Mete, üçüncü turda Neslişah'ın 10 numaralı kutusundan ilk 5.000.000 TL'nin çıkmasıyla büyük ödüllerden birini kaybetse de bankanın kapısını yine kapalı tuttu. Dördüncü turda açtırdığı ilk kutudan 750.000 TL çıkınca eşinin istediği kutuyu seçmeye karar verdi ve Ecem'in 14 numaralı kutusundan maviyi buldu; bu andan sonra kendi stratejisini bir kenara bırakıp eşinin ve diğer yarışmacıların önerileriyle ilerledi. Beşinci turun ilk kutusunda Zeynel'in 19 numaralı kutusundan kalan son 5.000.000 TL'nin de çıkmasıyla en büyük ödüle veda eden Mete, bankanın 385.000 TL'lik teklifini de kabul etmedi. Altıncı turda açılan mavilerle teklif 800.000 TL'ye yükselirken Mete son tura bir mavi, bir sarı ve iki kırmızı kutuyla girdi. Yedinci turda 2.000.000 TL'yi açtırmasının ardından bankadan 1.190.000 TL'lik teklif geldi ve eşinin daha fazla riske girmesini istememesi üzerine Mete bu kez 'varım' dedi.

Böylece Var Mısın Yok Musun'da Mete'nin kazandığı para 1.190.000 TL olarak kayıtlara geçti. Devam etseydi neler olacağını görmek için açılan kutularda İhsan'ın 3 numaralı kutusundan 250.000 TL çıkarken, Mete'nin baştan beri yanında tuttuğu kendi kutusundaki rakam tam 3.000.000 TL oldu. Stratejisinden vazgeçip eşini dinleyen 66 yaşındaki yarışmacı, kazandığı paraya rağmen yarışmaya buruk bir mutlulukla veda ederken programın yeni bölümü salı akşamı atv ekranlarına gelecek.