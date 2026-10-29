Var mısın Yok musun'da Mete Ne Kadar Kazandı? Eşini Dinleyip "Varım" Dedi, Kutusundaki Rakam Şaşırttı!
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Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'da bu kez kutuların başına, kendi stratejisine sıkı sıkıya bağlı başlayıp oyunun ortasında eşinin sözüne kulak veren bir yarışmacı geçti. 43. bölümün konuğu Mete, bankanın tekliflerini turlar boyunca tek tek geri çevirse de son turda gelen teklif karşısında bu kez eşinin uyarısını dinlemeyi seçti. Mete'nin ne kadar kazandığı kadar 'devam etseydi' sorusunun yanıtı da merak edilirken, açılan kendi kutusundaki rakam ekran başındakilerin yüzünde buruk bir gülümseme bıraktı.
Var Mısın Yok Musun'un 43. bölümünde kutuların başına 66 yaşındaki Mete Kökçü geçti.
Mete Kökçü eşini dinleyip 1.190.000 TL'lik teklife "varım" dedi, kendi kutusundan 3.000.000 TL çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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