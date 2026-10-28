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Bankaya “Varım” Dedi, Pişman Oldu: Var mısın Yok musun’da Gülşah Çınar’ın Kaçırdığı Teklif Ortaya Çıktı!

Bankaya “Varım” Dedi, Pişman Oldu: Var mısın Yok musun’da Gülşah Çınar’ın Kaçırdığı Teklif Ortaya Çıktı!

Atv Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 10:10
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Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun’da dün akşam tüm gözler Gülşah Çınar’ın üzerindeydi. 5 milyon TL’lik büyük ödül için masaya oturan Çınar, turlar boyunca bankanın tekliflerini tek tek geri çevirerek izleyicileri ekran başına kilitledi. Gecenin sonunda bankaya “Varım” diyen yarışmacının kararından sonra açılan kutular ise programın asıl sürprizini ortaya çıkardı.

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Gülşah Çınar, konfeksiyon atölyesinde büyüyüp Var mısın Yok musun’a büyük oynamaya geldi.

Gülşah Çınar, konfeksiyon atölyesinde büyüyüp Var mısın Yok musun’a büyük oynamaya geldi.

1987’de İstanbul Sarıyer’de dünyaya gelen ve aslen Trabzonlu olan Gülşah Çınar, üç kız kardeşin en büyüğü olarak anne ve babasının işlettiği konfeksiyon atölyesinde, çoğu zaman masaların altında uyuyarak büyüdü. Maddi sıkıntılarla geçen çocukluğunda kendisinden 12 yaş küçük kız kardeşine adeta ikinci annelik yapan Çınar, lise yıllarında katıldığı bir oyunculuk seçmesinde Formula bayrak kızı seçilmişti. Hayatının aşkıyla halasının kızına yardım etmek için gittiği bir karakolda tanışan Gülşah, 2014’te evlenip 2018’de kızı Asu Beren’i kucağına aldı.

5 milyon TL’lik büyük ödülle hayalindeki otomobili almak isteyen yarışmacı, stüdyoya adım atar atmaz “Bu zamana kadar hep azla yetindim ve bu yüzden çok fırsat kaçırdım. Artık büyük oynamak istiyorum.” diyerek oyunu riskli oynayacağının sinyalini verdi.

İlk turda 2 milyon TL’yi kaybeden Gülşah, babasının ve kızının tavsiyeleriyle oyunu sürdürdü.

İlk turda 2 milyon TL’yi kaybeden Gülşah, babasının ve kızının tavsiyeleriyle oyunu sürdürdü.

Büyük oynama sözünün arkasında duran Gülşah Çınar’ın gecesi kolay başlamadı; ilk turda açtırdığı üçüncü kutudan 2 milyon TL çıkınca stüdyoyu bir anda sessizlik kapladı, bankanın 64 bin TL’lik ilk teklifi de “Yokum” yanıtıyla geri döndü. İkinci turda büyük ödüllerden birini daha kaybeden yarışmacı, Trabzon’dan telefonla bağlanan babasının önerdiği 8 numaralı kutudan 50 bin TL çıkınca rahat bir nefes aldı ve 94 bin TL’lik teklifi de reddetti.

Arkadaşlarına danışarak seçtiği 14 numaralı kutudan 3 milyon TL çıkması üçüncü turu zorlaştırsa da Çınar, 120 bin TL’lik teklife de yüz vermedi. Dördüncü turda 1 milyon TL’yi kaybettikten sonra masaya gelen 240 bin TL’lik teklifte kızı Asu’ya danışan yarışmacı, minik Asu’nun “Ben olsam devam ederdim” sözleriyle stüdyoyu kahkahaya boğdu. Kızının desteğini alarak oyuna devam eden Gülşah, beşinci turda 500 bin TL’yi de kaybetmesine rağmen bankanın 430 bin TL’lik teklifine bir kez daha “Yokum” dedi.

Gülşah, 775 bin TL’yi kabul etti ama devam etseydi teklif 1,55 milyon TL olacaktı.

Gülşah, 775 bin TL’yi kabul etti ama devam etseydi teklif 1,55 milyon TL olacaktı.

Bu kararlılık altıncı turda ilk kez sarsıldı; ilk kutudan 750 bin TL çıkması yarışmacıyı zorlarken ikinci kutudan gelen 5 TL kısa bir teselli oldu ve bankanın 775 bin TL’lik teklifi gecenin en kritik anını başlattı. Eşine ve kızına danışan Gülşah Çınar, ailesinden gelen tavsiyelerle bu kez “Varım” dedi ve Var mısın Yok musun’daki macerasını 775 bin TL kazanarak noktaladı.

Kararın ardından oyun temsili olarak sürdü; 3 numaralı kutudan 10 TL, sonraki kutudan 50 TL çıkınca bankanın yapabileceği teklif 1 milyon 550 bin TL’ye yükseldi ve yarışmacının devam etseydi kazandığının tam iki katı bir teklifle karşılaşacağı ortaya çıktı. Masada 100 bin TL ile 5 milyon TL’nin kaldığı son aşamada Esra Erol, Gülşah’ın 20 numaralı kutusunu açtı; kutudan 100 bin TL çıkarken büyük ödülün diğer kutuda olduğu anlaşıldı. Böylece Gülşah’ın kutusundan çıkan rakam da belli oldu ve sonuna kadar gitseydi eline 100 bin TL geçecek olan yarışmacının kaçırdığı 1 milyon 550 bin TL’lik teklif, gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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