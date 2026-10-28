Bankaya “Varım” Dedi, Pişman Oldu: Var mısın Yok musun’da Gülşah Çınar’ın Kaçırdığı Teklif Ortaya Çıktı!
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Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun’da dün akşam tüm gözler Gülşah Çınar’ın üzerindeydi. 5 milyon TL’lik büyük ödül için masaya oturan Çınar, turlar boyunca bankanın tekliflerini tek tek geri çevirerek izleyicileri ekran başına kilitledi. Gecenin sonunda bankaya “Varım” diyen yarışmacının kararından sonra açılan kutular ise programın asıl sürprizini ortaya çıkardı.
Gülşah Çınar, konfeksiyon atölyesinde büyüyüp Var mısın Yok musun’a büyük oynamaya geldi.
İlk turda 2 milyon TL’yi kaybeden Gülşah, babasının ve kızının tavsiyeleriyle oyunu sürdürdü.
Gülşah, 775 bin TL’yi kabul etti ama devam etseydi teklif 1,55 milyon TL olacaktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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