Bankaya “Varım” Dedi, Pişman Oldu: Var mısın Yok musun’da Gülşah Çınar’ın Kaçırdığı Teklif Ortaya Çıktı!

1987’de İstanbul Sarıyer’de dünyaya gelen ve aslen Trabzonlu olan Gülşah Çınar, üç kız kardeşin en büyüğü olarak anne ve babasının işlettiği konfeksiyon atölyesinde, çoğu zaman masaların altında uyuyarak büyüdü. Maddi sıkıntılarla geçen çocukluğunda kendisinden 12 yaş küçük kız kardeşine adeta ikinci annelik yapan Çınar, lise yıllarında katıldığı bir oyunculuk seçmesinde Formula bayrak kızı seçilmişti. Hayatının aşkıyla halasının kızına yardım etmek için gittiği bir karakolda tanışan Gülşah, 2014’te evlenip 2018’de kızı Asu Beren’i kucağına aldı.

5 milyon TL’lik büyük ödülle hayalindeki otomobili almak isteyen yarışmacı, stüdyoya adım atar atmaz “Bu zamana kadar hep azla yetindim ve bu yüzden çok fırsat kaçırdım. Artık büyük oynamak istiyorum.” diyerek oyunu riskli oynayacağının sinyalini verdi.