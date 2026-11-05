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Annesi İtalyan, Babası Artvinli: Var mısın Yok musun'da Laura'nın Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!

Annesi İtalyan, Babası Artvinli: Var mısın Yok musun'da Laura'nın Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!

Atv Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 07:43
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Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun'un 44. bölümünde kutuların başına geçen isim, annesi İtalyan, babası Artvinli olan 29 yaşındaki Ebru Laura Kırdök oldu. İlk turlarda peş peşe mavi kutular açtırarak ekran başındakilere umut veren Laura, bankanın masaya koyduğu teklifleri birer birer geri çevirip oyunu sonuna kadar götürmeyi seçti. Annesi ve kız kardeşinin stüdyoya yaptığı sürprizle duygusal anların da yaşandığı gecede, Laura'nın baştan beri sakladığı kutu açıldığında ortaya çıkan rakam ekran başındakileri şaşırttı.

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Ebru Laura Kırdök, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu, 29 yaşında ve 6 yıldır evli.

Ebru Laura Kırdök, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu, 29 yaşında ve 6 yıldır evli.

atv ekranlarında 3 Kasım akşamı yayınlanan 44. bölümün yarışmacısı Ebru Laura Kırdök, annesi İtalyan, babası Artvinli olan 29 yaşında bir isim. İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu, 6 yıldır da evli olan Laura, büyük ödülün 5.000.000 TL olduğu yarışmada kendi kutusunu sona saklayıp diğerlerini tek tek açtırırken bankanın tekliflerine 'var' ya da 'yok' demek zorundaydı. Laura'nın bu zorlu oyuna başlangıcı ise oldukça umut vericiydi, çünkü ilk turda açtırdığı kutulardan arka arkaya maviler çıktı.

Laura, bankanın 200 bin, 350 bin ve 641 bin TL'lik tekliflerini tek tek geri çevirdi.

Laura, bankanın 200 bin, 350 bin ve 641 bin TL'lik tekliflerini tek tek geri çevirdi.

Mavi kutularla gelen bu güzel başlangıç, ikinci turda Murat'ın kutusundan ilk 5.000.000 TL'nin çıkmasıyla sarsılsa da Laura üçüncü turda yeniden mavileri bulmayı başardı. Turun sonunda bankanın 200.000 TL'lik teklifini reddeden genç yarışmacı, dördüncü turda gelen 350.000 TL'lik teklifi de tahtada hâlâ beş kırmızı kutu durduğu için kabul etmedi. Beşinci turda 2.000.000 TL'nin, altıncı turda ise önce 750.000 TL'nin ardından ikinci 5.000.000 TL'nin açılması Laura'nın moralini gözle görülür biçimde bozdu. Buna rağmen bankanın 641.000 TL'lik teklifine de sıcak bakmayan Laura, şansını son turda denemeye karar verdi.

Son teklifi reddedip kendi kutusuna giden Laura, 300 bin TL'lik farkla yarışmaya veda etti.

Son teklifi reddedip kendi kutusuna giden Laura, 300 bin TL'lik farkla yarışmaya veda etti.

Son turda 3.000.000 TL'lik kutunun da açılmasıyla para ağacında yalnızca 1.000.000 TL ve 250.000 TL kaldı, bankanın Laura'ya yaptığı son teklif ise 550.000 TL oldu. İki rakamdan hangisinin kendi kutusunda olduğunu bilmeden bankayı bir kez daha geri çeviren Laura, baştan beri yanında tuttuğu kutunun açılmasını istedi. Kutudan 250.000 TL çıkınca Var mısın Yok musun'da Laura'nın kazandığı para 250.000 TL olarak kayda geçti, son teklifi kabul etseydi eve 300.000 TL daha fazla götürecekti. Annesi ve kız kardeşinin sürprizi gecenin en sıcak anlarından biri olarak akıllarda kalırken, kutusunun beklediği şansı getirmediği Laura yarışmaya buruk bir vedayla noktayı koydu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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