Annesi İtalyan, Babası Artvinli: Var mısın Yok musun'da Laura'nın Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!

Son turda 3.000.000 TL'lik kutunun da açılmasıyla para ağacında yalnızca 1.000.000 TL ve 250.000 TL kaldı, bankanın Laura'ya yaptığı son teklif ise 550.000 TL oldu. İki rakamdan hangisinin kendi kutusunda olduğunu bilmeden bankayı bir kez daha geri çeviren Laura, baştan beri yanında tuttuğu kutunun açılmasını istedi. Kutudan 250.000 TL çıkınca Var mısın Yok musun'da Laura'nın kazandığı para 250.000 TL olarak kayda geçti, son teklifi kabul etseydi eve 300.000 TL daha fazla götürecekti. Annesi ve kız kardeşinin sürprizi gecenin en sıcak anlarından biri olarak akıllarda kalırken, kutusunun beklediği şansı getirmediği Laura yarışmaya buruk bir vedayla noktayı koydu.