Annesi İtalyan, Babası Artvinli: Var mısın Yok musun'da Laura'nın Kutusundan Çıkan Rakam Belli Oldu!
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Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun'un 44. bölümünde kutuların başına geçen isim, annesi İtalyan, babası Artvinli olan 29 yaşındaki Ebru Laura Kırdök oldu. İlk turlarda peş peşe mavi kutular açtırarak ekran başındakilere umut veren Laura, bankanın masaya koyduğu teklifleri birer birer geri çevirip oyunu sonuna kadar götürmeyi seçti. Annesi ve kız kardeşinin stüdyoya yaptığı sürprizle duygusal anların da yaşandığı gecede, Laura'nın baştan beri sakladığı kutu açıldığında ortaya çıkan rakam ekran başındakileri şaşırttı.
Ebru Laura Kırdök, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu, 29 yaşında ve 6 yıldır evli.
Laura, bankanın 200 bin, 350 bin ve 641 bin TL'lik tekliflerini tek tek geri çevirdi.
Son teklifi reddedip kendi kutusuna giden Laura, 300 bin TL'lik farkla yarışmaya veda etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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