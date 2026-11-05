Çukur'un Sultan'ı Yeni Dizisini Seçti: Perihan Savaş'ın TRT 1 Dizisindeki Rolü Belli Oldu
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Yeşilçam'dan bugüne izleyicinin bir türlü vazgeçemediği isimlerden Perihan Savaş, yeni sezonda TRT 1 ekranlarında seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film'in hazırladığı ve kadrosuna katılan her yeni isimle merakı biraz daha artan Yörük Kızı, usta oyuncuyla da anlaşmaya vardı. Savaş'ın canlandıracağı karakter ise dizinin erkek başrolüyle doğrudan bağlantılı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Perihan Savaş, Yeşilçam'dan Çukur'un Sultan'ına uzanan kariyeriyle yarım asrı aşkın süredir ekranlarda.
Perihan Savaş, Yörük Kızı'nda Onur Seyit Yaran'ın canlandıracağı Kaan'ın büyükannesi Zümrüt olacak.
Yörük Kızı dizisinin oyuncuları arasında Olgun Şimşek, Genco Özak ve Ecem Çalhan da yer alıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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