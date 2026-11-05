Çukur'un Sultan'ı Yeni Dizisini Seçti: Perihan Savaş'ın TRT 1 Dizisindeki Rolü Belli Oldu

1957'de İstanbul'da doğan ve bugün 69 yaşında olan Perihan Savaş, sanat hayatına daha beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları'nın çocuk bölümünde adım attı. 1970'lerin başında sinemaya geçen usta oyuncu, Namus ve Malkoçoğlu Kurt Bey'den Kemal Sunal'la buluştuğu Sosyete Şaban'a uzanan Yeşilçam filmleriyle kuşakların tanıdığı bir yüz haline geldi.

Yeni nesil izleyici ise onu en çok Çukur'da hayat verdiği, Koçovalı ailesinin annesi Sultan'la hatırlıyor. Savaş son olarak NOW'un Sahtekarlar dizisinde Tamer Levent'in canlandırdığı Hidayet Kutman'ın kız kardeşi Hüma'yı oynamıştı, ancak dizi 22. bölümde erken finale gitmişti.