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Çukur'un Sultan'ı Yeni Dizisini Seçti: Perihan Savaş'ın TRT 1 Dizisindeki Rolü Belli Oldu

Çukur'un Sultan'ı Yeni Dizisini Seçti: Perihan Savaş'ın TRT 1 Dizisindeki Rolü Belli Oldu

TRT yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 16:02
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Yeşilçam'dan bugüne izleyicinin bir türlü vazgeçemediği isimlerden Perihan Savaş, yeni sezonda TRT 1 ekranlarında seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film'in hazırladığı ve kadrosuna katılan her yeni isimle merakı biraz daha artan Yörük Kızı, usta oyuncuyla da anlaşmaya vardı. Savaş'ın canlandıracağı karakter ise dizinin erkek başrolüyle doğrudan bağlantılı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Perihan Savaş, Yeşilçam'dan Çukur'un Sultan'ına uzanan kariyeriyle yarım asrı aşkın süredir ekranlarda.

Perihan Savaş, Yeşilçam'dan Çukur'un Sultan'ına uzanan kariyeriyle yarım asrı aşkın süredir ekranlarda.

1957'de İstanbul'da doğan ve bugün 69 yaşında olan Perihan Savaş, sanat hayatına daha beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları'nın çocuk bölümünde adım attı. 1970'lerin başında sinemaya geçen usta oyuncu, Namus ve Malkoçoğlu Kurt Bey'den Kemal Sunal'la buluştuğu Sosyete Şaban'a uzanan Yeşilçam filmleriyle kuşakların tanıdığı bir yüz haline geldi.

Yeni nesil izleyici ise onu en çok Çukur'da hayat verdiği, Koçovalı ailesinin annesi Sultan'la hatırlıyor. Savaş son olarak NOW'un Sahtekarlar dizisinde Tamer Levent'in canlandırdığı Hidayet Kutman'ın kız kardeşi Hüma'yı oynamıştı, ancak dizi 22. bölümde erken finale gitmişti.

Perihan Savaş, Yörük Kızı'nda Onur Seyit Yaran'ın canlandıracağı Kaan'ın büyükannesi Zümrüt olacak.

Perihan Savaş, Yörük Kızı'nda Onur Seyit Yaran'ın canlandıracağı Kaan'ın büyükannesi Zümrüt olacak.

Sahtekarlar'ın erken vedasının ardından Perihan Savaş'ın yeni adresi TRT 1 oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu, Bozdağ Film imzalı Yörük Kızı ile el sıkıştı ve yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturacağı dizide Zümrüt karakterine hayat verecek.

Zümrüt, hikâyenin erkek başrolü Kaan'ın büyükannesi olarak ekrana gelecek; Kaan'ı ise Kardeşlerim'in Doruk'u olarak tanınan Onur Seyit Yaran canlandıracak. Kaan'ın karşısındaki Güneş rolünde de daha önce Yaz Evi filminde Yaran'la başrolü paylaşan Mina Demirtaş yer alıyor.

Yörük Kızı dizisinin oyuncuları arasında Olgun Şimşek, Genco Özak ve Ecem Çalhan da yer alıyor.

Yörük Kızı dizisinin oyuncuları arasında Olgun Şimşek, Genco Özak ve Ecem Çalhan da yer alıyor.

Mina Demirtaş ile Onur Seyit Yaran'ı yeniden buluşturan dizi, Toroslar'da göçebe hayat süren bir Yörük ailesinin kızı Güneş'in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasıyla başlayan hikâyeyi anlatacak. Kızlarının geleceği için İstanbul'un seçkin semtlerinden birine taşınan ailenin babası Yaşar'ı Olgun Şimşek, Güneş'in abisi Ferhat'ı ise Genco Özak canlandıracak.

Kadroya dün Ecem Çalhan'ın da katıldığı duyurulurken Yörük Kızı, Alya rolü için anlaşılan Lara Aslan'ın projeden çıkarıldığını iddia etmesiyle de son günlerde gündemden düşmemişti. Bir dönem Güneşli Günler adıyla da anılan dizinin çekimlerinin kasım ayında başlaması planlanıyor; TRT 1 ise Yörük Kızı'nın ne zaman başlayacağını henüz resmi olarak açıklamadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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