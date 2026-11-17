Hava, Su, Tarım: Afşin-Elbistan’daki Yeni Kömür Projesini 7 Başlıkta Anlamak
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1. Afşin-Elbistan’daki yeni kömür projesinde son durum ne?
2. Kömürden elektrik üretmek Türkiye için ne anlama geliyor?
3. Termik santraller hava kalitesini nasıl etkiliyor?
4. Su kaynakları ve tarım arazileri neden gündemde?
5. Kömürden elektrik üretmek daha mı ekonomik?
6. Güneş ve rüzgar enerjisi alternatif olabilir mi?
7. Enerji planlamasında yerel halkın görüşü neden önemli?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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