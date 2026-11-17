Termik santrallerin ve kömür madenciliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri, bölgedeki tarımsal faaliyetler açısından büyük önem taşıyor. Santrallerin soğutma ihtiyacı ve maden sahalarındaki faaliyetler, su kaynaklarının kullanımı ve yer altı sularının durumu üzerinde baskı oluşturabiliyor. Mahkeme kararında da yeni üniteler için gerekli kömür üretiminin yaratabileceği hidrojeolojik etkilerin ve tarım arazilerine yönelik risklerin yeterince değerlendirilmediği belirtildi. Bu nedenle yeni bir enerji projesinin yalnızca üretim kapasitesine değil, bölgenin su ve toprak varlıklarına etkisine de bakılması gerekiyor.