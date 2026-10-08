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Yıllar Önce de Birliktelermiş: Tuzlu Kahve'nin 3 Oyuncusunun Bir Demet Tiyatro'daki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Yıllar Önce de Birliktelermiş: Tuzlu Kahve'nin 3 Oyuncusunun Bir Demet Tiyatro'daki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 19:59
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Son dönemde televizyon ekranlarına damgasını vuran Tuzlu Kahve, yalnızca hikâyesiyle değil, birbirinden tanıdık isimleri buluşturan oyuncu kadrosuyla da konuşuluyor. Bir dönemin unutulmaz dizilerine yaptığı göndermelerle izleyiciyi sık sık geçmişe götüren yapım, bu kez gerçek bir nostalji sürprizine sahne oldu. Meğer dizinin üç sevilen oyuncusu, yıllar önce başka bir efsane yapımda da birlikte rol almış! Üstelik o dönemki görüntüleriyle bugünkü hallerini yan yana görünce insan ister istemez gülümsüyor. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son dönemde televizyon ekranlarına şöyle ağız tadıyla izlenecek bir komedi dizisi gelsin diye bekleyenlerdenseniz, Tuzlu Kahve'nin gönüllerde ayrı bir yer edindiğine eminiz!

Son dönemde televizyon ekranlarına şöyle ağız tadıyla izlenecek bir komedi dizisi gelsin diye bekleyenlerdenseniz, Tuzlu Kahve'nin gönüllerde ayrı bir yer edindiğine eminiz!

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve, daha ilk bölümünden itibaren hem eğlenceli hikâyesi hem de yıldızlar geçidini aratmayan oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. Başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı yapımda Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli, Settar Tanrıöğen, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Yasemin Ergene, Hatice Aslan ve Nergis Kumbasar gibi birbirinden güçlü isimler bir araya geldi. İnsan kadroya bakınca ister istemez hangi ismi öveceğini şaşırıyor!

Üstelik Tuzlu Kahve yalnızca güçlü kadrosuyla değil, reyting performansıyla da adından söz ettiriyor. İlk bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen dizi, ilerleyen haftalarda da birincilik başarısını sürdürdü. 22 Eylül'de yayınlanan dördüncü bölümüyle Total'de 5,57, AB'de 7,42 ve ABC1'de 7,40 reyting elde etti.

Uzun zamandır televizyon ekranlarında böylesine kalabalık, birbirine yakışan ve seyirciyi eğlendirmeyi başaran bir kadroya hasret kaldığımızı söylemeden geçmeyelim. Birbirinden başarılı oyuncuların aynı sahnelerde buluşması bile başlı başına izleme sebebi!

Tuzlu Kahve'yi diğer yapımlardan ayıran en eğlenceli detaylardan biri de Türk televizyon tarihine yaptığı göndermeler. Dizi adeta kendi multiverse'ünü kurdu!

Tuzlu Kahve'yi diğer yapımlardan ayıran en eğlenceli detaylardan biri de Türk televizyon tarihine yaptığı göndermeler. Dizi adeta kendi multiverse'ünü kurdu!

Tuzlu Kahve'nin izleyiciyi yakaladığı noktalardan biri, senaryosunun arasına ustalıkla serpiştirilen nostaljik sürprizler oldu. Bir dönem ekran başından kalkmadan izlediğimiz dizilerin unutulmaz oyuncuları, yıllar sonra bu kez bambaşka karakterlerle karşımıza çıkarken eski rollerine yapılan göndermeler de seyirciyi geçmişe götürdü.

Özellikle Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç ile Aslı'sı Pelin Karahan'ın yeniden buluşması, dizinin en çok konuşulan nostalji anlarından biriydi. Bir dönemin gençlik dizisiyle büyüyenler için bu karşılaşma, eski bir arkadaş grubuyla yeniden buluşmak gibiydi. Üstelik nostalji yalnızca Kavak Yelleri'yle sınırlı kalmadı. Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene ile Levent'i Kutsi'nin buluşması da izleyiciyi yıllar öncesine götürdü. Buğra Gülsoy'un Kuzey Güney dönemini hatırlatan göndermeler de sosyal medyada konuşuldu.

Haliyle izleyiciler de Tuzlu Kahve için kendi aralarında bir multiverse benzetmesi yapmaya başladı. Gerçekten de bir sahnede bugünün hikâyesini izlerken diğerinde kendinizi 2000'li yılların unutulmaz dizilerinden birini hatırlarken bulabiliyorsunuz. İşin güzel tarafı, bütün bunların yalnızca nostalji olsun diye yapılmış gibi durmaması. Eski karakterlere yapılan küçük göndermeler, oyuncuların yıllar içindeki değişimleri ve yeniden yan yana gelmeleri, dizinin eğlenceli atmosferine ayrı bir tat katıyor.

Tuzlu Kahve'nin nostalji sürprizleri bitmek bilmiyor! Meğer dizinin üç oyuncusu yıllar önce başka bir efsane yapımda da aynı kadrodaymış.

Bu kez geçmişe uzanan yolculuğumuzun adresi, Türk televizyon tarihinin unutulmaz komedi yapımlarından Bir Demet Tiyatro! Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve ilk kez 1995 yılbaşı gecesinde seyirciyle tanışan yapım, Mükremin Çıtır'dan Lütfiye'ye, Feriştah'tan Tirbuşon'a kadar hafızalara kazınan karakterleriyle bir döneme damgasını vurmuştu. Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Zerrin Sümer, Olgun Şimşek ve daha nice değerli oyuncunun yer aldığı Bir Demet Tiyatro, yıllar geçse de unutulmayan komedilerimizden biri olmayı sürdürüyor.

İşte Tuzlu Kahve'nin sevilen oyuncuları Binnur Kaya, Settar Tanrıöğen ve Nazlı Tosunoğlu'nun da yollarının yıllar önce bu yapımda kesiştiği gündeme geldi. Bugün Tuzlu Kahve'de Hatun Aydınoğlu'na hayat veren Binnur Kaya, Osman Aydınoğlu karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen ve Şengül rolüyle karşımıza çıkan Nazlı Tosunoğlu'nun eski görüntüleri, tam anlamıyla bir nostalji kapısı araladı. Binnur Kaya'yı Bir Demet Tiyatro'daki Şamuran, Settar Tanrıöğen'i ise Saldıray karakteriyle hatırlayanlar mutlaka vardır. O dönemden bugüne hem oyunculuklarıyla hem de canlandırdıkları birbirinden farklı karakterlerle hayatımızda olmaya devam ettiler.

Üstelik düşünsenize, bir zamanlar Bir Demet Tiyatro'nun dünyasında yolları kesişen oyuncular, bugün bambaşka bir hikâyenin içinde yeniden karşımıza çıkıyor. Tuzlu Kahve'nin multiverse muhabbetine bir halka daha eklenmiş gibi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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