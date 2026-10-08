Yıllar Önce de Birliktelermiş: Tuzlu Kahve'nin 3 Oyuncusunun Bir Demet Tiyatro'daki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve, daha ilk bölümünden itibaren hem eğlenceli hikâyesi hem de yıldızlar geçidini aratmayan oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. Başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı yapımda Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli, Settar Tanrıöğen, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Yasemin Ergene, Hatice Aslan ve Nergis Kumbasar gibi birbirinden güçlü isimler bir araya geldi. İnsan kadroya bakınca ister istemez hangi ismi öveceğini şaşırıyor!

Üstelik Tuzlu Kahve yalnızca güçlü kadrosuyla değil, reyting performansıyla da adından söz ettiriyor. İlk bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen dizi, ilerleyen haftalarda da birincilik başarısını sürdürdü. 22 Eylül'de yayınlanan dördüncü bölümüyle Total'de 5,57, AB'de 7,42 ve ABC1'de 7,40 reyting elde etti.

Uzun zamandır televizyon ekranlarında böylesine kalabalık, birbirine yakışan ve seyirciyi eğlendirmeyi başaran bir kadroya hasret kaldığımızı söylemeden geçmeyelim. Birbirinden başarılı oyuncuların aynı sahnelerde buluşması bile başlı başına izleme sebebi!