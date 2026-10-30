Son Anda Yayından Kaldırıldı: Kızılcık Şerbeti Hayranlarını Üzen Haberin Ardından Asıl Neden Ortaya Çıktı!
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Show TV'nin cuma akşamlarındaki en iddialı dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 145. bölümüyle bu akşam ekrana gelmeyecek. Nursema'nın geri döndüğü fragmanla merakı zirveye çıkan izleyiciler, son dakika gelen haberle bu cumayı dizisiz geçirecek. Yeni bölümün neden yayınlanmadığına dair dikkat çeken iddiayı ise gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti, 5. sezonda Nursema'nın mezarlıkta Asil'in karşısına çıktığı bölümle ekrana gelecekti.
Birsen Altuntaş'a göre Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yeterli reklam alınamadığı için yayınlanmayacak.
Dizi sektöründe reklam gelirleri bölüm maliyetlerini karşılamayınca kanallar zor kararların eşiğine geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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