Son Anda Yayından Kaldırıldı: Kızılcık Şerbeti Hayranlarını Üzen Haberin Ardından Asıl Neden Ortaya Çıktı!

Fragmanın yarattığı bu büyük merak, ne yazık ki bu akşam karşılık bulmayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş, 30 Ekim'de yaptığı paylaşımda son dakika gelen habere göre Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyeceğini duyurdu ve bunun nedeni olarak yeterli reklam olmamasını gösterdi. Altuntaş, paylaşımını 'Sektör büyük çıkmazda...' sözleriyle bitirerek meselenin tek bir diziyle sınırlı olmadığının da altını çizdi.

Show TV ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ve gün içinde yayımlanan bazı yayın akışlarında dizi hâlâ yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 145. bölümün gelecek hafta, 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyor ancak bu tarih de kanal tarafından henüz doğrulanmış değil.