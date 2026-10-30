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Son Anda Yayından Kaldırıldı: Kızılcık Şerbeti Hayranlarını Üzen Haberin Ardından Asıl Neden Ortaya Çıktı!

Son Anda Yayından Kaldırıldı: Kızılcık Şerbeti Hayranlarını Üzen Haberin Ardından Asıl Neden Ortaya Çıktı!

Show tv Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 15:15
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Show TV'nin cuma akşamlarındaki en iddialı dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 145. bölümüyle bu akşam ekrana gelmeyecek. Nursema'nın geri döndüğü fragmanla merakı zirveye çıkan izleyiciler, son dakika gelen haberle bu cumayı dizisiz geçirecek. Yeni bölümün neden yayınlanmadığına dair dikkat çeken iddiayı ise gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti, 5. sezonda Nursema'nın mezarlıkta Asil'in karşısına çıktığı bölümle ekrana gelecekti.

Kızılcık Şerbeti, 5. sezonda Nursema'nın mezarlıkta Asil'in karşısına çıktığı bölümle ekrana gelecekti.

2022'den bu yana Show TV'de yayınlanan ve Gold Film imzası taşıyan Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül'de 139. bölümüyle başlayan 5. sezonunda kadrosundaki büyük değişikliklerle gündemden hiç düşmedi. Sezon öncesinde Feyza Civelek, Neslihan Yeldan, Barlas Kartal ve Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç'un diziye veda ettiği haberleri hayranları epey şaşırtmıştı.

Nursema'nın sezon açılışında geçirdiği kazada hayatını kaybettiği sanılırken yayınlanan 145. bölüm fragmanı ise işleri iyice karıştırdı. Karakterin mezarlıkta Asil'in karşısına çıkıp hesap sorduğu sahneler, Ceren Karakoç'un geri dönüşünü izlemek için cuma akşamını iple çeken izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyordu.

Birsen Altuntaş'a göre Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yeterli reklam alınamadığı için yayınlanmayacak.

Birsen Altuntaş'a göre Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yeterli reklam alınamadığı için yayınlanmayacak.

Fragmanın yarattığı bu büyük merak, ne yazık ki bu akşam karşılık bulmayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş, 30 Ekim'de yaptığı paylaşımda son dakika gelen habere göre Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyeceğini duyurdu ve bunun nedeni olarak yeterli reklam olmamasını gösterdi. Altuntaş, paylaşımını 'Sektör büyük çıkmazda...' sözleriyle bitirerek meselenin tek bir diziyle sınırlı olmadığının da altını çizdi.

Show TV ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ve gün içinde yayımlanan bazı yayın akışlarında dizi hâlâ yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 145. bölümün gelecek hafta, 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyor ancak bu tarih de kanal tarafından henüz doğrulanmış değil.

Dizi sektöründe reklam gelirleri bölüm maliyetlerini karşılamayınca kanallar zor kararların eşiğine geldi.

Dizi sektöründe reklam gelirleri bölüm maliyetlerini karşılamayınca kanallar zor kararların eşiğine geldi.

Altuntaş'ın dikkat çektiği bu çıkmaz, aslında aylardır konuşulan bir tablonun son halkası olarak öne çıkıyor. Ocak ayında Karar'ın aktardığına göre kanalların reklam gelirleri ile bölüm maliyetleri arasındaki uçurum büyüdükçe yapımcılara sunulan bütçeler düştü, tavan yapan oyuncu ücretleriyle birlikte birçok yeni proje ertelendi. Temmuzda TGRT Haber'in derlediği listede ise 2025-2026 sezonunda ekrana gelen 24 yapımdan 8'inin 8. bölümü göremeden final yaptığı yer almıştı.

Kızılcık Şerbeti gibi Show TV'nin en çok konuşulan dizilerinden birinin bile reklam yüzünden bir haftalık ara verdiği iddiası doğrulanırsa, sektördeki sıkıntının ekranın en güçlü yapımlarına kadar uzandığı anlamına gelecek. Kanaldan gelecek açıklama ve 145. bölümün yeni yayın tarihi ise hayranların şimdi en çok merak ettiği konu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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