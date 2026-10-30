Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

Show TV ekranlarının cuma akşamlarındaki vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, son haftalarda sette yaşanan ayrılıklar, sürpriz geri dönüşler ve senaryo ekibindeki değişiklikle gündemden hiç düşmüyor. Nursema'nın geri dönüşüyle merakla beklenen 145. bölümün bu akşam yayınlanması bekleniyordu ancak son dakika gelen haberle planlar değişti.

'Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti neden yok? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?' sorularının cevabı içeriğimizde...