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Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Neden Yok, Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.10.2026 - 14:59
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Show TV ekranlarının cuma akşamlarındaki vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, son haftalarda sette yaşanan ayrılıklar, sürpriz geri dönüşler ve senaryo ekibindeki değişiklikle gündemden hiç düşmüyor. Nursema'nın geri dönüşüyle merakla beklenen 145. bölümün bu akşam yayınlanması bekleniyordu ancak son dakika gelen haberle planlar değişti.

'Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti neden yok? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?' sorularının cevabı içeriğimizde...

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Kızılcık Şerbeti 145. Bölüm Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Kızılcık Şerbeti 145. Bölüm Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Kızılcık Şerbeti 145. bölüm bu akşam yok. Gelen son dakika habere göre dizi, 30 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

Kızılcık Şerbeti Neden Yok?

Kızılcık Şerbeti Neden Yok?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın son dakika paylaşımına göre Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanmamasının nedeni yeterli reklamın olmaması. Altuntaş, paylaşımında sektörün büyük bir çıkmazda olduğuna da dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman? Yeni Bölümde Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman? Yeni Bölümde Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünün gelecek hafta, 6 Kasım Cuma akşamı Show TV'de yayınlanması bekleniyor. Kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yayınlanan fragmana göre 4. sezon finalindeki kazada hayatını kaybettiği sanılan Nursema geri dönüyor. Ceren Karakoç'un yeniden hayat verdiği Nursema, mezarlıkta Asil'in karşısına çıkıp hesap soruyor. Senaryo ekibindeki değişikliğin ardından Nursema'nın hikâyesinin devam etmesine karar verilmişti.

30 Ekim 2026 Cuma Show TV Yayın Akışı

30 Ekim 2026 Cuma Show TV Yayın Akışı

06:00 Baba

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Bahar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni bölüm yayınlanmayacak)

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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