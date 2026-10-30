Bir Haftada 5 Erteleme: Arka Arkaya Gelen Dizi İptallerinin Sebebi Ortaya Çıktı
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Cumhuriyet Bayramı haftasında peş peşe gelen dizi ertelemelerinin ardındaki neden ortaya çıktı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümlerinin yayınlanmamasının sebebi düşük reklam. Gazeteci, yarın ekrana gelmeyecek Başkalarının Hayatı’nı da aynı tablonun parçası olarak gösterdi. Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Gold Film ise ertelemeyi 29 Ekim’e bağlamıştı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizilerin arka arkaya yayından kalkmasının nedeni düşük reklam.
Erteleme zinciri 29 Ekim Perşembe akşamı üç diziyle başladı, cumartesiye kadar beş diziye ulaştı.
Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film ise ertelemenin nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıklamıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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