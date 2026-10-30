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Bir Haftada 5 Erteleme: Arka Arkaya Gelen Dizi İptallerinin Sebebi Ortaya Çıktı

Bir Haftada 5 Erteleme: Arka Arkaya Gelen Dizi İptallerinin Sebebi Ortaya Çıktı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 19:12
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Cumhuriyet Bayramı haftasında peş peşe gelen dizi ertelemelerinin ardındaki neden ortaya çıktı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümlerinin yayınlanmamasının sebebi düşük reklam. Gazeteci, yarın ekrana gelmeyecek Başkalarının Hayatı’nı da aynı tablonun parçası olarak gösterdi. Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Gold Film ise ertelemeyi 29 Ekim’e bağlamıştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizilerin arka arkaya yayından kalkmasının nedeni düşük reklam.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizilerin arka arkaya yayından kalkmasının nedeni düşük reklam.

Hafta boyunca tam 5 dizinin yeni bölümü iptal edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre perşembe akşamı Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk'ın, bu akşam da Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün yayınlanmamasının ardında aynı neden var: Kanalların yeterli reklam alamaması.

Altuntaş, yarın akşam Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünün ekrana gelmeyecek olmasını da aynı tablonun parçası olarak gösterdi.

Gazeteci, gün içindeki ilk paylaşımında da Kızılcık Şerbeti için aynı iddiayı dile getirmiş, sözlerini 'Sektör büyük çıkmazda...' diye bitirmişti.

Erteleme zinciri 29 Ekim Perşembe akşamı üç diziyle başladı, cumartesiye kadar beş diziye ulaştı.

Erteleme zinciri 29 Ekim Perşembe akşamı üç diziyle başladı, cumartesiye kadar beş diziye ulaştı.

Perşembe akşamı Star TV, Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü yerine tekrarını ekrana getirdi. Show TV, Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini yayınladı. NOW ise Halef: Köklerin Çağrısı'nın 41. bölümünü erteleyerek akşam kuşağını Atatürk 2 filmine ayırdı.

Cuma akşamı sıra Kızılcık Şerbeti'ne geldi. Nursema'nın ailesine kavuşacağı 145. bölüm 6 Kasım Cuma akşamına kaldı.

Star TV de 31 Ekim Cumartesi yayınlanması planlanan Başkalarının Hayatı'nın 6. bölümü yerine dizinin tekrarını yayın akışına aldı. Haftalık akışlarda 'yeni bölüm' olarak görünen bölüm son anda değişti.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film ise ertelemenin nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıklamıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film ise ertelemenin nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıklamıştı.

Altuntaş'ın iddiasına karşın Kızılcık Şerbeti cephesinden farklı bir açıklama geldi. Gold Film, yeni bölümün bu hafta yayınlanmamasını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na bağladı.

Perşembe akşamı da kanallar akşam kuşağını bayrama özel film ve yayınlara ayırmıştı. Başkalarının Hayatı'nın ertelenmesine dair Star TV'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak cumartesi ertelemesi bayramdan iki gün sonraya denk geliyor. Bu da Altuntaş'ın reklam iddiasını yeniden gündemin ortasına taşıdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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