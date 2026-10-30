Bir Haftada 5 Erteleme: Arka Arkaya Gelen Dizi İptallerinin Sebebi Ortaya Çıktı

Hafta boyunca tam 5 dizinin yeni bölümü iptal edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre perşembe akşamı Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk'ın, bu akşam da Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün yayınlanmamasının ardında aynı neden var: Kanalların yeterli reklam alamaması.

Altuntaş, yarın akşam Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünün ekrana gelmeyecek olmasını da aynı tablonun parçası olarak gösterdi.

Gazeteci, gün içindeki ilk paylaşımında da Kızılcık Şerbeti için aynı iddiayı dile getirmiş, sözlerini 'Sektör büyük çıkmazda...' diye bitirmişti.