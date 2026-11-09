Evlilik Güzeldir Var mı Yok mu? Evlilik Güzeldir Yeni Bölüm Neden Yok?
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Evlilik Güzeldir bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisinin 9 Kasım 2026 tarihli yeni bölümünün yayınlanmayacağı bildirildi. İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve can kayıplarına neden olan patlamanın ardından dizinin yeni bölüm yayınının yas nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Peki, Evlilik Güzeldir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Evlilik Güzeldir bu akşam var mı, yok mu?
Evlilik Güzeldir yeni bölüm neden yok?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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