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Evlilik Güzeldir Var mı Yok mu? Evlilik Güzeldir Yeni Bölüm Neden Yok?

Evlilik Güzeldir Var mı Yok mu? Evlilik Güzeldir Yeni Bölüm Neden Yok?

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 20:28
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Evlilik Güzeldir bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisinin 9 Kasım 2026 tarihli yeni bölümünün yayınlanmayacağı bildirildi. İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve can kayıplarına neden olan patlamanın ardından dizinin yeni bölüm yayınının yas nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Peki, Evlilik Güzeldir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Evlilik Güzeldir bu akşam var mı, yok mu?

Evlilik Güzeldir bu akşam var mı, yok mu?

Paylaşılan son bilgiye göre Evlilik Güzeldir'in 9 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanması planlanan yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

TRT 1'in sevilen dizisinin yeni bölümünün, İzmir'de yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan fabrika patlamasının ardından yayınlanmaması kararlaştırıldı.

Dizinin bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Evlilik Güzeldir yeni bölüm neden yok?

Evlilik Güzeldir yeni bölüm neden yok?

Evlilik Güzeldir'in yeni bölümünün, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlamanın ardından yas nedeniyle yayınlanmayacağı bildirildi.

9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlamanın ardından arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıklamalar gün boyunca güncellendi.

Facianın ardından dizinin planlanan yeni bölüm yayınının iptal edildiği bilgisi gündeme geldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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