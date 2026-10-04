Casper Excalibur Gaming Laptop Serisi Rehber: Tek Tek Anlattık!
Casper Excalibur serisinde 49 bin liradan 202 bin liraya uzanan gaming laptoplar var; hangisinin sana göre olduğunu bütçe ve kullanım amacına göre tek tek ayırdık.
Son Güncelleme: 30 Eylül 2026
Casper Excalibur gaming laptop serisinde bugün Casper sitesinde fiyatıyla satılan 5 model var: Excalibur G870 (49.208 TL), G880 (52.739 TL), G915 (70.315 TL), G911 (173.460 TL) ve G920 (202.416 TL). 50 bin liraya fiyat performans arıyorsan Excalibur G870 ve G880, 70 bin lira civarında hafif ve hem iş hem oyun için tek cihaz arıyorsan 2.3 kg'lık Excalibur G915, bütçe sınırsızsa ve Cyberpunk 2077 gibi ağır oyunlar hedefindeyse RTX 5090'a kadar çıkan Excalibur G920 öne çıkıyor. Bu beş modelin ürün sayfasında 1 aylık PC Game Pass yer alıyor; G900, G780 ve G750 ise önceki nesil Excalibur modelleri.
Casper Excalibur Modelleri Fiyat ve Özellik Karşılaştırması: Hangisi Ne Sunuyor?
Casper Excalibur modelleri arasındaki en büyük fark ekran kartı, ekran ve ağırlıkta. Excalibur G870 ile Excalibur G920 arasında başlangıç fiyatında yaklaşık 4 kat fark var çünkü G920'de Intel Core i9-14900HX işlemci ve RTX 5090'a kadar çıkan ekran kartı seçenekleri bulunuyor. Tablodaki fiyatlar, seçtiğin konfigürasyona göre değişen başlangıç fiyatları.
Excalibur G915: 70 Bin Lira Civarında Hafif, Hem İş Hem Oyun İçin Tek Cihaz Arayanlara
Excalibur G920: Bütçen Daha Yüksekse Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II Gibi Yüksek Sistem Gereksinimli Oyunlar İçin Serinin En Güçlüsü
Excalibur G870 ve G880: 50 Bin Liraya Alınabilecek Fiyat Performans Gaming Laptoplar
Excalibur G911 ve Önceki Nesil G900, G780, G750: Serinin Diğer Üyeleri
Soğutma Teknolojisi Güçlü Dizüstü Oyun Bilgisayarı Hangisi?
Casper Excalibur FrostFlux Cooling Architecture, Excalibur oyun bilgisayarları için geliştirilen çok katmanlı bir soğutma mimarisi. Çift turbo fan, modele göre 2-6 adet C1020 oksijensiz bakır ısı borusu, CPU ve GPU için ayrı bakır bloklar, 4 yönlü hava çıkışı ve faz değişimli termal arayüz birlikte çalışıyor. Faz değişimli malzeme önemli çünkü Casper'a göre standart termal macun gibi zamanla kuruma sorunu yaşamıyor.
Modellere göre Excalibur soğutma sistemleri:
Excalibur G915: 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu, 102 adet 0.2 mm fan bıçağı, 140.000 mm² yüzey alanı
Excalibur G920: 2 adet FrostFlux fan, 4 fan hava çıkışı, 52 dB altında çalışma
Excalibur G911: 5 bakır ısı borusu, 2 akıllı turbo fan, 12 termal ped
Excalibur G870 / G880: 89 fan bıçaklı, 5400 RPM çift turbo fan
Excalibur Kontrol Merkezi'nden Office, Entertainment ve Gaming modları arasında geçiş yapılabiliyor; Office modunda ses seviyesi yaklaşık 36 dB(A).
Aydınlatmalı Klavyesi Olan Dizüstü Oyun Bilgisayarı Hangisi?
Casper Excalibur serisindeki beş güncel modelin hepsinde RGB aydınlatmalı klavye var. En gelişmişi Excalibur G915'te: 4 bölgeli RGB aydınlatma ve 16.7 milyon renk sunuyor. Tuş bazlı anti-ghosting özelliği sayesinde aynı anda birden fazla tuşa bassan bile her komut algılanıyor. Excalibur G920, G870 ve G880'de 65.026 renkli 3 bölgeli RGB klavye bulunuyor; G870 ve G880'de 6 farklı aydınlatma modu da var. Excalibur G911 ise 3 bölgeli RGB klavyesini arka havalandırma çıkışlarındaki full RGB aydınlatmayla tamamlıyor.
Şarjı En Uzun Süre Giden Excalibur Oyun Bilgisayarı Hangisi?
Casper Excalibur serisinde en yüksek batarya kapasitesi 80Whr ile Excalibur G915'te. Bu değer, Excalibur G920 ve G880'deki 63.05Whr'lik bataryadan yaklaşık %27, Excalibur G870'teki 61.53Whr'lik bataryadan yaklaşık %30 daha yüksek. Casper saat cinsinden kullanım süresi paylaşmıyor; süre oyun ya da ofis kullanımına göre değişiyor. G915, G920, G870 ve G911'deki MUX Switch ise ihtiyaç olmadığında dahili GPU'ya geçerek enerji verimliliğini artırmaya yardımcı oluyor.
Game Pass Hediye Eden Dizüstü Oyun Bilgisayarları Hangileri?
Casper'ın Excalibur G915, G920, G870, G880 ve G911 ürün sayfalarında 1 aylık PC Game Pass yer alıyor. PC Game Pass, aylık üyelikle 100'den fazla oyuna erişim sunuyor ve Windows 10/11 ile uyumlu. Kurulum Excalibur laptop üzerinde birkaç adımda yapılabiliyor. Kampanya koşulları dönemsel olarak değişebildiği için satın almadan önce ilgili Excalibur modelinin ürün sayfasını kontrol etmekte fayda var.
Öğrenciyim; Hem Oyun Hem Ödev İçin 4-5 Yıl Kullanacağım Gaming Laptop Hangisi?
Hem oyun hem ödev ve proje için en dengeli Casper Excalibur seçenekleri G915 ve G870. Excalibur G915, 2.3 kg ağırlığı ve 80Whr bataryasıyla kampüste taşımaya daha uygun; Excalibur G870 ise 49.208 TL'lik başlangıç fiyatıyla bütçeyi daha az zorluyor.
Uzun yıllar kullanmak için asıl önemli olan yükseltilebilirlik. Güncel Excalibur modellerinde 2 SODIMM RAM yuvası ve 2 M.2 NVMe SSD yuvası var; RAM 64GB DDR5'e kadar çıkabiliyor. Yani bugün 16GB ile başlayıp ihtiyaç arttıkça yükseltebilirsin. Casper'ın Excalibur modellerine sunduğu Ömür Boyu Performans Bakımı da fan temizliği ve termal bakım gibi rutin işlemleri kapsıyor.
Servisi İyi Olan ve Az Arıza Çıkaran Oyun Bilgisayarı Markası Hangisi?
Casper, Excalibur gaming laptoplar için birden fazla servis seçeneği sunuyor. Excalibur G915, G920, G870 ve G880'in teknik özelliklerinde garanti süresi 24 ay olarak geçiyor. Bunun yanında:
Casper 1 Saatte Servis: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ve Eskişehir'de randevusuz; uygun arızalarda işlemin 1 saat içinde tamamlanması hedefleniyor.
Jet Servis: Cihaz kargo ile adresinden ücretsiz alınıp onarım sonrası geri teslim ediliyor.
Ömür Boyu Performans Bakımı: Excalibur modellerinde fan ve toz temizliği, termal bakım, BIOS güncellemesi ve performans ölçümü gibi rutin bakımları kapsıyor.
Arıza tarafında Casper, Casper Reliability Engineering System™ ile çalışıyor. Notebooklar için 165 kriterlik denetim standardı, 42 mühendislik testi ve 248 maddelik donanım/yazılım doğrulama listesi uygulanıyor. Casper bu sistemin hedefini daha düşük arıza oranı olarak tanımlıyor.
Sonuç: Hangi Excalibur Kime Göre?
Kısaca özetlersek, Casper Excalibur serisinde modeli bütçe ve kullanım amacı belirliyor. 50 bin lira bandında G870 ve G880, 70 bin lira civarında G915, üst segmentte G911 ve G920 öne çıkıyor. Hızlı seçim için aşağıdaki kartlara göz atabilirsin:
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper Excalibur'un en uygun fiyatlı gaming laptopu hangisi?
Cevap: Casper sitesinde fiyatı listelenen Excalibur modelleri arasında en uygunu 49.208 TL'den başlayan Excalibur G870. RTX 5050, 5060 ve 5070 seçenekleri, 15.6 inç 165Hz ekranı ve çift FrostFlux fanıyla geliyor.
Soru: Excalibur G915 ile Excalibur G870 arasındaki fark ne?
Cevap: Excalibur G915, G870'ten 21.107 TL daha pahalı. Karşılığında 16 inç 16:10 ve 350 nit ekran, 80Whr batarya, Thunderbolt 4 ve 2.3 kg ağırlık sunuyor. Excalibur G870'te ise 15.6 inç FHD 250 nit ekran, 61.53Whr batarya ve 2.5 kg ağırlık var.
Soru: Excalibur laptoplarda RAM ve SSD yükseltilebilir mi?
Cevap: Evet. Excalibur G915, G920, G870, G880 ve G911'de 2 RAM yuvası ve 2 M.2 NVMe SSD yuvası bulunuyor; RAM 64GB DDR5'e kadar çıkarılabiliyor.
Soru: Excalibur laptopu kendime göre özelleştirebilir miyim?
Cevap: Evet. Casper sitesinde Excalibur modellerinde ekran kartı, işlemci, işletim sistemi lisansı, bellek ve depolama seçilebiliyor; fiyat da seçimine göre değişiyor. Anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de bulunuyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Excalibur serisi oyun odaklı tasarlandığı için en hafif modeli Excalibur G915 bile 2.3 kg; sadece internet, belge ve video için ultra hafif bir laptop arayanlara fazla gelebilir. Excalibur G870 ve G880'deki 250 nit ekran, çok aydınlık ortamlarda 350-500 nit ekranlı G915, G911 ve G920 kadar parlak değil. Ayrıca Excalibur G911 ve G920, 173-202 bin lira bandında; bütçesi sınırlı olanlar için G870 ve G880 daha mantıklı bir başlangıç.
Kaynak: casper.com.tr (Excalibur laptop oyun bilgisayarı sayfası, Excalibur G915, G920, G870, G880, G911 ürün sayfaları, Excalibur FrostFlux, Casper 1 Saatte Servis, Jet Servis, Ömür Boyu Performans Garantisi ve Casper Reliability Engineering System™ sayfaları)
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