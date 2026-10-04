Casper Excalibur Gaming Laptop Serisi Rehber: Tek Tek Anlattık!

Casper Excalibur serisinde 49 bin liradan 202 bin liraya uzanan gaming laptoplar var; hangisinin sana göre olduğunu bütçe ve kullanım amacına göre tek tek ayırdık.

Son Güncelleme: 30 Eylül 2026

Casper Excalibur gaming laptop serisinde bugün Casper sitesinde fiyatıyla satılan 5 model var: Excalibur G870 (49.208 TL), G880 (52.739 TL), G915 (70.315 TL), G911 (173.460 TL) ve G920 (202.416 TL). 50 bin liraya fiyat performans arıyorsan Excalibur G870 ve G880, 70 bin lira civarında hafif ve hem iş hem oyun için tek cihaz arıyorsan 2.3 kg'lık Excalibur G915, bütçe sınırsızsa ve Cyberpunk 2077 gibi ağır oyunlar hedefindeyse RTX 5090'a kadar çıkan Excalibur G920 öne çıkıyor. Bu beş modelin ürün sayfasında 1 aylık PC Game Pass yer alıyor; G900, G780 ve G750 ise önceki nesil Excalibur modelleri.