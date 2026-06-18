Taksim'deki En İyi Rooftop Barlar - 2026 Güncel Liste

İstanbul'un kalbi Taksim, her sokağında farklı bir hikaye barındırırken, gökyüzüne doğru yükseldiğinizde bambaşka bir dünyaya kapı aralamaktadır. Manzarasıyla büyüleyen, sunduğu imza kokteyller, gastronomik lezzetler ve elit hizmet anlayışıyla öne çıkan mekanları sizler için özenle derledik. İster tarihi bir apartmanın terasında nostaljik bir akşam, ister lüks bir otelin çatısında ayrıcalıklı bir deneyim arıyor olun, Taksim ve çevresinde beklentilerinizi zirveye taşıyacak, mutlaka deneyimlemeniz gereken en iyi teras barlar listemiz aşağıdadır.

İstiklal Caddesi Çevresindeki En İyi Teras Barlar

İstiklal Caddesi'nin durmak bilmeyen enerjisini yükseklerden izlemek ve şehrin tam merkezinde izole bir deneyim yaşamak isteyenler için bu bölgedeki teraslar biçilmiş kaftandır. Tarihi binaların çatı katlarına gizlenmiş, hem şık hem de niş bir atmosfere sahip olan bu mekanlar, İstiklal'in kalabalığından sıyrılıp kaliteli müzik ve özel reçeteli kokteyller eşliğinde vakit geçirmeniz için ideal alternatifler sunmaktadır.

- 360 Istanbul

İstiklal Caddesi'nin kalbinde, tarihi Mısır Apartmanı'nda yer alan 360 Istanbul, yıllardır kalitesinden ödün vermeyen ikonik bir mekandır. Adından da anlaşılacağı üzere panoramik bir İstanbul manzarası sunar. Modern dünya mutfağı ile yenilikçi kokteylleri harmanlayan mekan, akşam saatlerinde DJ performanslarıyla hareketlenmektedir. Şık bir akşam yemeği veya kaliteli bir kokteyl için tereddütsüz tercih edebilirsiniz.

Adres: İstiklal Cad. Mısır Apt. No: 163/8, Kat: 8 Beyoğlu / İstanbul

Instagram: @360istanbul

- Leb-i Derya

Kumbaracı Yokuşu'nun sonunda konumlanan Leb-i Derya, Tarihi Yarımada ve Boğaz'ı kucaklayan eşsiz bir manzaraya sahiptir. Nispeten daha sakin, romantik ve rafine bir atmosfere sahip olan mekan, özellikle imza kokteylleri ve ödüllü şarap menüsüyle dikkat çekmektedir. Gün batımını izlemek için İstiklal çevresindeki en dingin ve zarif alternatiflerden biridir.

Adres: Şahkulu, Kumbaracı Yokuşu Sok., 34425 Tünel - Beyoğlu / İstanbul

Instagram: @lebideryateras

- Mikla Rooftop Bar

İstiklal Caddesi'ne birkaç adım mesafedeki The Marmara Pera'nın en üst katında yer alan Mikla, Michelin yıldızlı restoran kimliğinin yanı sıra bağımsız teras barıyla da efsanedir. 'Yeni Anadolu' yaklaşımını yenilikçi kokteyl menüsüne de taşıyan mekan, 360 derecelik panoramik İstanbul manzarası eşliğinde niş, lüks ve dünya standartlarında bir bar deneyimi sunar. Şehrin sofistike ruhunu yansıtan oldukça elit bir atmosfere sahiptir.

Adres: The Marmara Pera, Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No: 15, 34430 Beyoğlu / İstanbul

Instagram: @miklarestaurant

- Monkey Istanbul

Şişhane metro durağına oldukça yakın olan Monkey, gün batımının en iyi izlendiği dinamik teraslardan biridir. Elektronik ve indie müzik tınılarının hakim olduğu mekan, genç ve trendleri takip eden bir kitleye hitap etmektedir. Haliç manzarasına karşı, özel reçeteli içeceklerinizi yudumlarken müziğin ritmine kendinizi bırakabileceğiniz enerjisi yüksek bir deneyim sunar.

Adres: Nejat Eczacıbaşı Binası, İKSV Kat: 7, Sadi Konuralp Caddesi No: 5, Şişhane / İstanbul

Instagram: @monkeyistanbul

Galata ve Karaköy Manzaralı Taksim Rooftop Adresleri

Tarihi Yarımada'nın mistik silüetine, Galata Kulesi'nin görkemine ve Haliç'in sularına en iyi açıdan şahitlik etmek isteyenler rotasını bu bölgeye çevirmelidir. Bu çevredeki teraslar, kentsel dokuyu lüksle harmanlayarak misafirlerine hem görsel bir şölen hem de damakta iz bırakan lezzetler sunar. Tarihle iç içe, sofistike bir akşam geçirmeyi planlıyorsanız bu adresleri değerlendirmelisiniz.

- Firuzende Olympos Rooftop

Anemon Galata Hotel'in çatı katında konumlanan Firuzende, Galata Kulesi'ni öylesine yakından görür ki, kulenin tarihi taş dokusunu adeta hissedersiniz. Şehrin nostaljik ruhunu zarif ve sakin bir ambiyansla sunan bu mekan, özellikle gün batımındaki romantik atmosferiyle öne çıkmaktadır. Manzaranın görkemine yakışır kalitedeki seçkin şarap kavı ve özenle hazırlanan imza kokteylleriyle, Galata'nın en prestijli ve özel teras adreslerinden biridir.

Adres: Bereketzade Mah. Büyükhendek Cad. No: 5 Anemon Galata Otel, Kuledibi - Beyoğlu / İstanbul

Instagram: @firuzendegalata

- Barnathan Brasserie & Rooftop

Tarihi Barnathan Apartmanı'nın terasında yer alan mekan, Galata'nın bohem ruhunu lüks bir dokunuşla yansıtmaktadır. Arka planda çalan hafif caz ezgileri, kulenin tarihi dokusuyla mükemmel bir uyum içindedir. Hem kahve hem de kaliteli bir kadeh şarap için tercih edebileceğiniz bu çatı barı, sanatsal detayları ve nezih müşteri profiliyle öne çıkmaktadır.

Adres: Şahkulu Mahallesi Tımarcı Sok. No: 1 Galata - Beyoğlu / İstanbul

Instagram: @barnathan_istanbul

- The Bank Roof Bar

Karaköy'ün tarihi dokusunu Tarihi Yarımada manzarasıyla birleştiren mekan, The Bank Hotel'in en üst katında yer almaktadır. Lüks ve şıklığın mükemmel bir uyumu olan bu teras, Karaköy'ün endüstriyel havasına sofistike bir alternatif oluşturur. İmza kokteylleri ve kusursuz servis anlayışıyla, elit bir atmosferde Karaköy manzarasına karşı vakit geçirmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Adres: Arap Camii, Bankalar Cd. No: 5, 34321 Beyoğlu / İstanbul

Instagram: @thebankroofbar

- Mükellef Rooftop

Karaköy'ün enerjisini ve Boğaz'ın serinliğini tek bir noktada sunan Mükellef, modern Türk mutfağı ve bar kültürünü başarıyla harmanlar. Geleneksel tatların modern sunumlarla servis edildiği mekanda, Karaköy silüetine karşı rakı, şarap veya özel kokteyllerinizi yudumlayabilirsiniz. Geniş terası ve ferah oturma düzeniyle kalabalık gruplar için de son derece uygundur.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah., Necatibey Cad. No: 8/A, Haze Otel Teras, Beyoğlu / İstanbul

Instagram: @mukellefkarakoy

5 Yıldızlı Otel Rooftop Barları: Taksim'in Prestijli Çatıları

Şıklığın, kusursuz hizmetin ve birinci sınıf konforun bir arada sunulduğu 5 yıldızlı otel terasları, Taksim'in en prestijli buluşma noktalarıdır. Genellikle uluslararası ödüllü şeflerin ve miksologların yönetiminde olan bu barlar, panoramik Boğaz manzarası eşliğinde elit bir sosyalleşme ortamı vadeder. İş yemeklerinden özel kutlamalara kadar her detayın özenle planlandığı, lüks seviyesi yüksek bir deneyim arayanlar için bu mekanlar vazgeçilmezdir.

- Izaka Terrace (CVK Park Bosphorus)

Gümüşsuyu'nda yer alan Izaka Terrace, kesintisiz ve büyüleyici bir Boğaz manzarasına hakimdir. Panoramik görüş açısı, lüks dekorasyonu ve uluslararası ödüllü miksologların hazırladığı menüsüyle gerçek bir prestij sembolüdür. Hem fine-dining restoran konseptini hem de şık bir lounge alanını barındıran mekan, özel kutlamalar ve iş yemekleri için ilk akla gelen adreslerdendir.

Adres: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 8, Beyoğlu / İstanbul

Instagram: @izakaterrace

- City Lights Restaurant & Bar

InterContinental İstanbul'un en üst katında yer alan City Lights, zamansız bir klasik olarak konumunu korumaktadır. Işıl ışıl İstanbul manzarası eşliğinde, dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş şarap kavı ve premium içecekler sunar. Loş ışıkları, ağırbaşlı atmosferi ve canlı caz performanslarıyla misafirlerine rafine ve sakin bir lüks deneyimi yaşatır.

Adres: Asker Ocağı Cad. No: 1, Inter Continental, Taksim / İstanbul

Instagram: @citylightstr

Bonus: 5 Yıldızlı Bir Deneyim İçin Taksim'den Biraz Uzaklaşmak İsteyenlere

- The Roof at The Ritz-Carlton

Taksim'e yürüme mesafesinde olan The Roof, sonsuzluk havuzunun kenarında, modern ve izole bir atmosfer sunar. Şehrin gürültüsünden tamamen soyutlanmış bir vaha niteliğindedir. Yenilikçi bar menüsü ve şık atıştırmalıklarıyla öne çıkan mekan, gün boyu güneşin tadını çıkarmak ve akşam lüks bir kokteyl eşliğinde Boğaz'ı izlemek için tasarlanmıştır.

Adres: Harbiye Mah. Askerocağı Cad. Süzer Plaza No: 6, 34367 Şişli / İstanbul

Instagram: @theroofistanbul

- 16 Roof (Swissôtel The Bosphorus)

Taksim sınırından biraz çıktığımızda 16 Roof, İstanbul gece hayatının en trend noktalarından biri olarak göz kamaştırıyor. Yüksek sosyetenin ve şehri ziyaret eden elit turistlerin favorisi olan mekan, eşsiz Asya yakası manzarası, yüksek kaliteli Asya mutfağı ve dünyaca ünlü DJ'lerin setleriyle unutulmaz bir gece vadeder. Şıklık ve eğlenceyi bir arada arayanlar içindir.

Adres: Vişnezade, Acısu Sokağı No: 19, Beşiktaş / İstanbul

Instagram: @16roof