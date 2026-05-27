80 Katlı Bina Yüksekliğinde: Dünyanın En Uzun Açık Hava Yürüyen Merdivenini İnşa Ettiler
Konut binalarının içinden geçen asma trenleri ve dünyanın en derin metro istasyonlarıyla mimari dünyasını şaşkına çeviren Çin'in Çongçing (Chongqing) şehri, portföyüne bir altyapı harikası daha ekledi. Çongçing, bu kez de dünyanın en uzun açık hava yürüyen merdiven sistemine ev sahipliği yapmaya başladı.
"Wushan Tanrıçası Yürüyen Merdiveni" olarak adlandırılan bu devasa sistem, toplam 905 metre uzunluğuyla neredeyse bir kilometrelik bir alanı kaplıyor.
Sistem şu bileşenlerden oluşuyor:
Wushan ilçesinin Gaotang bölgesinde bulunan Shennv Bulvarı'nın üst ve alt bölümlerini birbirine bağlayan bu devasa proje, bölge halkının hayatını ciddi ölçüde kolaylaştırdı.
Şubat ayı itibarıyla deneme işletimine başlayan Wushan Tanrıçası Yürüyen Merdiveni, yolculardan biniş başına 3 Yuan (yaklaşık 0,4 Dolar) gibi sembolik bir ücret talep ediyor.
