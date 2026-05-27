article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
80 Katlı Bina Yüksekliğinde: Dünyanın En Uzun Açık Hava Yürüyen Merdivenini İnşa Ettiler

80 Katlı Bina Yüksekliğinde: Dünyanın En Uzun Açık Hava Yürüyen Merdivenini İnşa Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 14:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Konut binalarının içinden geçen asma trenleri ve dünyanın en derin metro istasyonlarıyla mimari dünyasını şaşkına çeviren Çin'in Çongçing (Chongqing) şehri, portföyüne bir altyapı harikası daha ekledi. Çongçing, bu kez de dünyanın en uzun açık hava yürüyen merdiven sistemine ev sahipliği yapmaya başladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Wushan Tanrıçası Yürüyen Merdiveni" olarak adlandırılan bu devasa sistem, toplam 905 metre uzunluğuyla neredeyse bir kilometrelik bir alanı kaplıyor.

"Wushan Tanrıçası Yürüyen Merdiveni" olarak adlandırılan bu devasa sistem, toplam 905 metre uzunluğuyla neredeyse bir kilometrelik bir alanı kaplıyor.

Merdivenin tabanı ile tepesi arasındaki dikey yükseklik farkı ise tam 242,14 metre. Bu da kabaca 80 katlı bir gökdelenin yüksekliğine denk geliyor.

Bu devasa açık hava ulaşım kompleksi sadece yürüyen merdivenlerden ibaret değil; adeta kendi başına bir toplu taşıma ağı gibi çalışıyor.

Sistem şu bileşenlerden oluşuyor:

Sistem şu bileşenlerden oluşuyor:

  • 21 yürüyen merdiven

  • 8 asansör

  • 4 yürüyen bant

  • 2 yaya köprüsü ve 2 üst geçit

Wushan ilçesinin Gaotang bölgesinde bulunan Shennv Bulvarı'nın üst ve alt bölümlerini birbirine bağlayan bu devasa proje, bölge halkının hayatını ciddi ölçüde kolaylaştırdı.

Wushan ilçesinin Gaotang bölgesinde bulunan Shennv Bulvarı'nın üst ve alt bölümlerini birbirine bağlayan bu devasa proje, bölge halkının hayatını ciddi ölçüde kolaylaştırdı.

Şehrin zorlu engebeli arazisi nedeniyle daha önce yürüyerek tam 1 saat süren seyahat süresi, bu yürüyen merdiven sistemi sayesinde sadece 20 dakikaya indi. Çongçing sakinlerinin seyahat konforunu ve verimliliğini maksimuma çıkaran sistem, şehre büyük bir lojistik rahatlama sağladı.

Şubat ayı itibarıyla deneme işletimine başlayan Wushan Tanrıçası Yürüyen Merdiveni, yolculardan biniş başına 3 Yuan (yaklaşık 0,4 Dolar) gibi sembolik bir ücret talep ediyor.

Şubat ayı itibarıyla deneme işletimine başlayan Wushan Tanrıçası Yürüyen Merdiveni, yolculardan biniş başına 3 Yuan (yaklaşık 0,4 Dolar) gibi sembolik bir ücret talep ediyor.

Yetkililer, bu deneme sürecinin ardından sistemin kalıcı olarak sabit ücretle mi yoksa farklı bir tarifeyle mi devam edeceğine karar verecek. Dünyanın en sıra dışı şehir mimarisine sahip olan Çongçing, bu son hamlesiyle 'imkansız tasarımların şehri' unvanını bir kez daha perçinlemiş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın