Survivor'da Yüzerek Sercan'a Kaçtığı İddia Edilen Beyza Gemici Detayları Anlattı: Terk Edildiğini Açıkladı

Beyza, 'Ben orada bu arada Nefise ile de konuşuyor olabilirdim, Murat Arkın ile de konuşuyor olabilirdim. Ben zaten yani şu an bile mesela bunun hakkında konuşurken yani ima etmeye falan bile çok utanç verici, iğrenç böyle şeyler. Ben bilmiyorum yani. Zaten ayakta konuşuyordum ve hani ben orada Sercan'ı iki ya da üç dakika falan görmüşümdür. Hatta geldim, 'Ne yapıyorsun?' falan filan dedi burada. Ben de dedim 'Ah ne bileyim işte geldim.' Videoda anlattığım gibiydi paylaştığım videoda. İşte Murat Abi'yi gördüm, seslendim. Belki Murat Abi'den bir şey isteyecek olabilirdim. Yani böyle aslında çok da hani planlı bir şey değildi. Ya zaten planlamış olsam bu kadar kötü bir planı kim çıkarırdı bilmiyorum yani. Ya o saatte orada yani ne yapıyor olabilirim ki yani?' dedi. Beyza Gemici yayında ayrıca, 'Sercan'la aramda hiçbir şey yok. Nagihan bana böyle şeyler söyledikten sonra, 'Ayrılamaz mısın?' dedi sevgilinden. Dedim ki; Allah aşkına, çocuk ameliyat oldu, ben temizledim yarasını günlerce. Neler yaptık, neler yaşadık. Sonra ben gittim bir röportaj verdim bununla alakalı. Dedim ki; 'Arkadaş ya ben böyle bir şey yaptım ama arkadaşlarım sürekli böyle bir şakayla bana geliyorlar ve sürekli şaka yapıyorlar. Artık hani rahatsız edici... Komik de değil yani bir noktadan sonra rahatsız edici olmaya başladı falan' dedim. Röportaj yayınlanmamış.' açıklamasında bulundu.