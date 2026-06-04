Survivor'da Yüzerek Sercan'a Kaçtığı İddia Edilen Beyza Gemici Detayları Anlattı: Terk Edildiğini Açıkladı
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Survivor'da Beyza Gemici, elenmesinden kısa süre önce yüzerek kamp değiştirmiş ve Sercan'la birlikte görülmüştü. 'Yüzerek Sercan'a kaçtı' iddialarının ardından Beyza'nın sevgilisini aldattığı söylentileri sosyal medyada yayılmıştı. Arka Sokaklar'ın Tunç'u Kerimhan Duman ise gelişmelerin ardından Beyza'yı takipten çıkmıştı.
Elenmesinin ardından Beyza, Instagram hesabından olaya dair detayları anlatmıştı. Gel Konuşalım'a konuk olan Beyza bu kez tüm olayı ve sevgilisi Kerimhan Duman'la yaşadıklarını anlattı.
Kaynak: Gel Konuşalım
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Survivor'da adı aşk iddialarına karışan Beyza, Sercan'a kaçtığı ve aralarında aşk olduğuna dair iddiaları yarışmadan elenmesinin ardından açıklamıştı.
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TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programına katılan Beyza, olayın detaylarını anlattı.
Beyza ayrıca sevgilisi Kerimhan Duman'a evlilik teklifi etmeyi düşündüğünü ancak yaşananlardan sonra Kerimhan'ın kendisinden ayrıldığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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