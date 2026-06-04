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Survivor'da Yüzerek Sercan'a Kaçtığı İddia Edilen Beyza Gemici Detayları Anlattı: Terk Edildiğini Açıkladı

Survivor'da Yüzerek Sercan'a Kaçtığı İddia Edilen Beyza Gemici Detayları Anlattı: Terk Edildiğini Açıkladı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2026 - 12:56
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Survivor'da Beyza Gemici, elenmesinden kısa süre önce yüzerek kamp değiştirmiş ve Sercan'la birlikte görülmüştü. 'Yüzerek Sercan'a kaçtı' iddialarının ardından Beyza'nın sevgilisini aldattığı söylentileri sosyal medyada yayılmıştı. Arka Sokaklar'ın Tunç'u Kerimhan Duman ise gelişmelerin ardından Beyza'yı takipten çıkmıştı. 

Elenmesinin ardından Beyza, Instagram hesabından olaya dair detayları anlatmıştı. Gel Konuşalım'a konuk olan Beyza bu kez tüm olayı ve sevgilisi Kerimhan Duman'la yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: Gel Konuşalım

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Survivor'da adı aşk iddialarına karışan Beyza, Sercan'a kaçtığı ve aralarında aşk olduğuna dair iddiaları yarışmadan elenmesinin ardından açıklamıştı.

Survivor'da adı aşk iddialarına karışan Beyza, Sercan'a kaçtığı ve aralarında aşk olduğuna dair iddiaları yarışmadan elenmesinin ardından açıklamıştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Kim ne yapmaya çalıştı? Kim kime sinirlendi, ne saçmaladı hiç anlayamadım yani. Gerçekleri söylüyorum, yeterli olmuyor anlamadım. Benim aramda hiç kimseyle hiçbir şey olmadı. Hayatımdaki kişiye ihanet etmek, aramızdaki şeye saygısızlık etmek hiçbir şey yapmadım. Kimseyle böyle bir şey konuşmadım bile yani. Üzgünüm böyle şeyler olduğu için ama çok iyi biliyorum bir şey yapmadığımı. Vicdanen iyi bir yerdeyim ama ne bileyim ya… Doğru bir şey yaptım demiyorum ama anlatılanlar gibi de değil.' diyerek açıklama yapmıştı.

TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programına katılan Beyza, olayın detaylarını anlattı.

Beyza, 'Ben orada bu arada Nefise ile de konuşuyor olabilirdim, Murat Arkın ile de konuşuyor olabilirdim. Ben zaten yani şu an bile mesela bunun hakkında konuşurken yani ima etmeye falan bile çok utanç verici, iğrenç böyle şeyler. Ben bilmiyorum yani. Zaten ayakta konuşuyordum ve hani ben orada Sercan'ı iki ya da üç dakika falan görmüşümdür. Hatta geldim, 'Ne yapıyorsun?' falan filan dedi burada. Ben de dedim 'Ah ne bileyim işte geldim.' Videoda anlattığım gibiydi paylaştığım videoda. İşte Murat Abi'yi gördüm, seslendim. Belki Murat Abi'den bir şey isteyecek olabilirdim. Yani böyle aslında çok da hani planlı bir şey değildi. Ya zaten planlamış olsam bu kadar kötü bir planı kim çıkarırdı bilmiyorum yani. Ya o saatte orada yani ne yapıyor olabilirim ki yani?' dedi. Beyza Gemici yayında ayrıca, 'Sercan'la aramda hiçbir şey yok. Nagihan bana böyle şeyler söyledikten sonra, 'Ayrılamaz mısın?' dedi sevgilinden. Dedim ki; Allah aşkına, çocuk ameliyat oldu, ben temizledim yarasını günlerce. Neler yaptık, neler yaşadık. Sonra ben gittim bir röportaj verdim bununla alakalı. Dedim ki; 'Arkadaş ya ben böyle bir şey yaptım ama arkadaşlarım sürekli böyle bir şakayla bana geliyorlar ve sürekli şaka yapıyorlar. Artık hani rahatsız edici... Komik de değil yani bir noktadan sonra rahatsız edici olmaya başladı falan' dedim. Röportaj yayınlanmamış.' açıklamasında bulundu.

Beyza ayrıca sevgilisi Kerimhan Duman'a evlilik teklifi etmeyi düşündüğünü ancak yaşananlardan sonra Kerimhan'ın kendisinden ayrıldığını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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