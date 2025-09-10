onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yeni iPhone Modellerine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

Yeni iPhone Modellerine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2025 - 08:49

Apple geçtiğimiz gün geleneksel lansmanlarından birini gerçekleştirdi. Yeni Airpods, yeni Apple Watch gibi ürünlerin yanında merakla beklenen iPhone 17 ailesi ve ince tasarımıyla öne çıkan iPhone Air tanıtıldı. Yerli yabancı pek çok sosyal medya kullanıcısı yeni ürünleri mizahi olarak değerlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tasarımla başlayalım.

Tasarımla başlayalım.
twitter.com

Tabii her sene benzer tasarımlar gelmesi eleştirildi.

Tabii her sene benzer tasarımlar gelmesi eleştirildi.
twitter.com

Türkiye'deki şartlar malum...

Türkiye'deki şartlar malum...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apple bir de yeni askı tanıttı.

Apple bir de yeni askı tanıttı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Air o kadar da air değilmiş.

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın