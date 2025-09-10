Yeni iPhone Modellerine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler
Apple geçtiğimiz gün geleneksel lansmanlarından birini gerçekleştirdi. Yeni Airpods, yeni Apple Watch gibi ürünlerin yanında merakla beklenen iPhone 17 ailesi ve ince tasarımıyla öne çıkan iPhone Air tanıtıldı. Yerli yabancı pek çok sosyal medya kullanıcısı yeni ürünleri mizahi olarak değerlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tasarımla başlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii her sene benzer tasarımlar gelmesi eleştirildi.
Türkiye'deki şartlar malum...
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple bir de yeni askı tanıttı.
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın