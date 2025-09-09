onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Apple iPhone 17 Ailesini Tanıttı! İşte Fiyatları, Özellikleri ve Tasarımıyla iPhone 17 Serisi

Apple iPhone 17 Ailesini Tanıttı! İşte Fiyatları, Özellikleri ve Tasarımıyla iPhone 17 Serisi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 20:54

Apple, büyük ilgiyle takip edilen etkinliğinde yeni amiral gemisi telefonu iPhone 17'yi duyurdu. iPhone 17, yenilenen ekran teknolojisi, güçlü A19 işlemcisi ve Apple Intelligence destekli yapay zeka özellikleriyle geliyor. Kullanıcıların uzun süredir beklediği 120 Hz ekran artık standart modele de eklenmiş durumda. 

Peki iPhone 17 ailesi hangi özelliklerle öne çıkıyor, tasarımı nasıl, hangi donanımlarla geliyor? İşte iPhone 17 serisi hakkında bilmeniz gerekenler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

iPhone 17 Tasarımı

iPhone 17 Tasarımı

Apple, iPhone 17’de büyük tasarım değişikliğini Pro ve Air modellerine ayırmış durumda. Standart iPhone 17, iPhone 16’ya oldukça benzer bir görünümle geliyor. Arka tarafta pil formundaki iki kameralı tasarım korunurken, ön kısımda Dynamic Island çentikli ince çerçeveler dikkat çekiyor. 

Siyah, beyaz, mavi, pembe ve yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneği mevcut. Pro ve Air modellerinde Pixel benzeri geniş kamera bloğu bulunurken, standart model klasik tasarım çizgisini sürdürüyor.

iPhone 17 Ekran Özellikleri

iPhone 17 Ekran Özellikleri

iPhone 17’de artık 120 Hz ProMotion ekran bulunuyor. Daha önce yalnızca Pro serilerinde yer alan bu teknoloji, LTPO panel sayesinde enerji verimliliği de sağlıyor. 

6.3 inç büyüklüğündeki Super Retina XDR OLED ekran 2556 x 1179 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca 3000 nit tepe parlaklığı sayesinde güneş ışığında bile yüksek görünürlük sağlıyor.

Yeni model, Apple’ın A19 işlemcisiyle geliyor. Yapay zeka odaklı bu çip, Apple Intelligence işlevlerine hız kazandırıyor. iPhone 17, 8 GB RAM ile destekleniyor ve 128 GB’den başlayıp 512 GB’ye kadar depolama seçenekleri sunuyor. Bu güçlü donanım hem günlük kullanımda hem de yoğun uygulamalarda performans artışı sağlıyor.

iPhone 17 Türkiye Fiyatları

  • 256 GB: 77.999 TL

  • 512 GB: 89.999 TL

iPhone 17 Kamera Özellikleri

iPhone 17 Kamera Özellikleri

Arka tarafta 48 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş kamera yer alıyor. Fusion teknolojili ana kamera düşük ışık koşullarında daha net fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor. Ön tarafta ise önemli bir yenilik mevcut. Apple, iPhone 17 ile 24 MP selfie kamerasına geçti. Bu da daha yüksek çözünürlüklü ve detaylı özçekimler demek.

iPhone 17 Batarya ve Şarj

iPhone 17, selefiyle benzer batarya kapasitesine sahip. 3600 mAh batarya yaklaşık 22 saatlik kullanım süresi sağlıyor. 35W hızlı şarj ve MagSafe kablosuz şarj desteği bulunuyor. LTPO ekran teknolojisi sayesinde enerji verimliliği artarken pil ömrü de daha stabil hale geliyor.

Yeni iPhone 17, kutudan iOS 26 yüklü şekilde çıkıyor. Cihazda Apple’ın kendi geliştirdiği Wi-Fi çipiyle daha güçlü bağlantı sağlanıyor. Wi-Fi 7 desteği ve Bluetooth 5.3 mevcut. iOS 26 ile gelen Apple Intelligence entegrasyonu ise özellikle A19 işlemciyle daha verimli çalışıyor.

iPhone 17 Air Özellikleri

iPhone 17 Air Özellikleri

Apple, bu yıl Plus modelini kaldırıp yerine yepyeni bir seçenek olarak iPhone Air’i tanıttı. Serinin en ince modeli olan Air, sadece 5,6 mm kalınlığıyla dikkat çekiyor. 146 gram ağırlığındaki cihaz, titanyum gövdeye sahip. Renk seçenekleri açık mavi, açık altın, siyah ve beyaz.

  • Ekran: 6.5 inç, Super Retina XDR OLED, 120 Hz ProMotion, 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 3000 nit parlaklık

  • İşlemci: A19 Pro, 8 GB RAM

  • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

  • Kamera: 48 MP ana arka kamera, 18 MP ön kamera, çift çekim özelliği

  • Batarya: 3.036 mAh, 35W hızlı şarj, MagSafe desteği

  • Tasarım: 5,6 mm kalınlık, 146 gram ağırlık, titanyum gövde

  • İşletim Sistemi: iOS 26

  • Bağlantı: Yeni Apple C1x 5G modem, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

iPhone 17 Air Türkiye Fiyatları

  • 8 GB + 256 GB: 97.999 TL

  • 8 GB + 512 GB: 109.999 TL

  • 8 GB + 1 TB: 121.999 TL

iPhone 17 Pro Özellikleri

iPhone 17 Pro Özellikleri

iPhone 17 Pro, Apple’ın “tarihin en güçlü iPhone’u” olarak duyurduğu model oldu. Arka tasarımda yıllardır kullanılan kare kamera adası yerine büyük dikdörtgen bir kamera çerçevesi yer alıyor. Renk seçenekleri turuncu, koyu mavi, gümüş ve siyah olarak açıklandı.

  • Ekran: 6.3 inç, Super Retina XDR OLED, 120 Hz ProMotion, 1206 x 2622 piksel çözünürlük

  • İşlemci: A19 Pro, 12 GB RAM, yeni soğutma sistemi

  • Depolama: 256 / 512 GB / 1 TB

  • Kamera: 48 MP ana + 48 MP telefoto (3.5x optik zoom) + 48 MP ultra geniş, 24 MP selfie

  • Batarya: 35W hızlı şarj, 7.5W ters kablosuz şarj desteği

  • İşletim Sistemi: iOS 26

  • Bağlantı: Wi-Fi 7 destekli Apple çipi

iPhone 17 Pro Türkiye Fiyatları

  • 256 GB: 107.999 TL

  • 512 GB: 119.999 TL

  • 1 TB: 131.999 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

iPhone 17 Pro Max, serinin en üst modeli olarak 6.9 inçlik dev ekranı, güçlü A19 Pro işlemcisi ve gelişmiş kamera sistemiyle öne çıkıyor. Arka tarafta kare kamera adası yerine dikdörtgen kamera bloğu yer alıyor. Dynamic Island tasarımı ve ince çerçeveler bu modelde de korunuyor.

  • Ekran: 6.9 inç, Super Retina XDR OLED, 120 Hz ProMotion, 1320 x 2868 piksel çözünürlük

  • İşlemci: A19 Pro, 12 GB RAM

  • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

  • Kamera: 48 MP ana + 48 MP telefoto (3.5x optik zoom) + 48 MP ultra geniş, 24 MP selfie

  • Batarya: 35W hızlı şarj, 7.5W ters kablosuz şarj desteği

  • İşletim Sistemi: iOS 26

iPhone 17 Pro Max Türkiye Fiyatları

  • 256 GB: 119.999 TL

  • 512 GB: 131.999 TL

  • 1 TB: 143.999 TL

  • 2 TB: 168.999 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
5
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın