Apple iPhone 17 Ailesini Tanıttı! İşte Fiyatları, Özellikleri ve Tasarımıyla iPhone 17 Serisi

Arka tarafta 48 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş kamera yer alıyor. Fusion teknolojili ana kamera düşük ışık koşullarında daha net fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor. Ön tarafta ise önemli bir yenilik mevcut. Apple, iPhone 17 ile 24 MP selfie kamerasına geçti. Bu da daha yüksek çözünürlüklü ve detaylı özçekimler demek.

iPhone 17 Batarya ve Şarj

iPhone 17, selefiyle benzer batarya kapasitesine sahip. 3600 mAh batarya yaklaşık 22 saatlik kullanım süresi sağlıyor. 35W hızlı şarj ve MagSafe kablosuz şarj desteği bulunuyor. LTPO ekran teknolojisi sayesinde enerji verimliliği artarken pil ömrü de daha stabil hale geliyor.

Yeni iPhone 17, kutudan iOS 26 yüklü şekilde çıkıyor. Cihazda Apple’ın kendi geliştirdiği Wi-Fi çipiyle daha güçlü bağlantı sağlanıyor. Wi-Fi 7 desteği ve Bluetooth 5.3 mevcut. iOS 26 ile gelen Apple Intelligence entegrasyonu ise özellikle A19 işlemciyle daha verimli çalışıyor.