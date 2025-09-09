Apple Watch Series 11, Ultra 3 ve SE 3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları
Apple’ın Eylül etkinliğinde yalnızca iPhone 17 değil, yeni akıllı saatler de tanıtıldı. Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 modelleri resmen duyuruldu. Daha ince tasarımlar, gelişmiş sağlık ölçümleri, 5G desteği ve yapay zeka destekli özelliklerle gelen cihazlar 19 Eylül’de piyasaya çıkacak.
İşte Apple’ın yeni saatleri hakkında bilmeniz gerekenler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple Watch Series 11 Özellikleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple Watch SE 3 Özellikleri
Apple Watch Ultra 3 Özellikleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın