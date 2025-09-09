onedio
Apple Watch Series 11, Ultra 3 ve SE 3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 21:12

Apple’ın Eylül etkinliğinde yalnızca iPhone 17 değil, yeni akıllı saatler de tanıtıldı. Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 modelleri resmen duyuruldu. Daha ince tasarımlar, gelişmiş sağlık ölçümleri, 5G desteği ve yapay zeka destekli özelliklerle gelen cihazlar 19 Eylül’de piyasaya çıkacak. 

İşte Apple’ın yeni saatleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Apple Watch Series 11 Özellikleri

Series 11, selefine göre yüzde 10 daha ince ve hafif yapısıyla geliyor. Liquid Glass tasarım dili ilk kez bu modelde yer alıyor. S11 işlemciyle performans artışı sağlayan cihaz, Apple’ın akıllı saatleri arasında ilk kez 5G desteğine sahip oldu.

Sağlık tarafında en dikkat çekici özellik hipertansiyon ve kronik yüksek tansiyon takibi oldu. Uyku puanı, kalp atış hızı ve kandaki oksijen takibi gibi işlevler de korunuyor. Apple Intelligence destekli “Workout Buddy” özelliği ise kişisel antrenman asistanı olarak öne çıkıyor. 24 saat pil ömrü sunan saat, çizilmelere karşı iki kat daha dayanıklı kaplamayla geliyor.

Apple Watch Series 11 Fiyatı

Yurt dışı fiyatı: 399 dolar. Satış tarihi 19 Eylül 2025.

Apple Watch SE 3 Özellikleri

Daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Apple Watch SE 3, S10 işlemciyle geliyor. 5G desteği bulunan saat, uyku apnesi tespiti ve uyku puanı gibi sağlık özellikleriyle donatıldı. Çift dokunma ve bilek hareketleriyle kontrol sağlanabiliyor. Hoparlörü üzerinden müzik ve podcast oynatma özelliği de dikkat çekiyor.

Apple Watch SE 3 Fiyatı

Yurt dışı fiyatı: 249 dolar. Satış tarihi 19 Eylül 2025.

Apple Watch Ultra 3 Özellikleri

Serinin en güçlü üyesi olan Apple Watch Ultra 3, 42 saate kadar pil ömrü sunuyor. 5G ve uydu bağlantısı özellikleriyle öne çıkıyor. Kronik yüksek tansiyon belirtilerini takip eden cihaz, uyku puanı özelliğini de destekliyor.

Ultra 3, selefine göre daha büyük bir ekrana sahip olsa da gövde boyutu değişmedi. Dayanıklılığı artırılmış bu model outdoor aktiviteler için öne çıkıyor.

Apple Watch Ultra 3 Fiyatı

Yurt dışı fiyatı: 799 dolar. Satış tarihi 19 Eylül 2025.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
