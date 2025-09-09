Apple Watch Series 11, Ultra 3 ve SE 3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Series 11, selefine göre yüzde 10 daha ince ve hafif yapısıyla geliyor. Liquid Glass tasarım dili ilk kez bu modelde yer alıyor. S11 işlemciyle performans artışı sağlayan cihaz, Apple’ın akıllı saatleri arasında ilk kez 5G desteğine sahip oldu.

Sağlık tarafında en dikkat çekici özellik hipertansiyon ve kronik yüksek tansiyon takibi oldu. Uyku puanı, kalp atış hızı ve kandaki oksijen takibi gibi işlevler de korunuyor. Apple Intelligence destekli “Workout Buddy” özelliği ise kişisel antrenman asistanı olarak öne çıkıyor. 24 saat pil ömrü sunan saat, çizilmelere karşı iki kat daha dayanıklı kaplamayla geliyor.

Apple Watch Series 11 Fiyatı

Yurt dışı fiyatı: 399 dolar. Satış tarihi 19 Eylül 2025.