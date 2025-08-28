iPhone 17’nin Çıkış Tarihi Belli Oldu: iPhone 17 Fiyatı ve Özellikleri

iPhone serileri yakından takip ediliyor. Son olarak iPhone 17 serisine dair ortaya çıkan bilgiler teknoloji sevenleri heyecanlandırdı. En çok yeni serinin ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. Apple, geleneksel lansman etkinliğinin tarihini açıkladı. iPhone 17 lansmadı 9 Eylül 2025’te yapılacak. Lansmanın hemen ardından 12 Eylül’de ön siparişler alınacak. Satışların ise 19 Eylül’de yapılması planlanıyor.

Türkiye’de iPhone 17 modellerinin ise Eylül sonu ve Ekim ayının başı gibi çıkması bekleniyor.

Apple’ın 17 serisine dair dört model duyurması bekleniyor. Bu modeller ise şöyle sıralandı: iPhone 17, iPhone 17 Air (ultra ince tasarım), iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max