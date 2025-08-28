onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
iPhone 17’nin Çıkış Tarihi Belli Oldu: iPhone 17 Fiyatı ve Özellikleri

iPhone 17’nin Çıkış Tarihi Belli Oldu: iPhone 17 Fiyatı ve Özellikleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.08.2025 - 10:41

Apple’ın yeni modeli iPhone 17’nin çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen iPhone 17’nin Türkiye fiyatı ve özellikleri de mercek altında. İşte Apple’ın yeni amiral gemisi olacak iPhone 17’nin tüm özellikleri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

iPhone 17 Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 17 Ne Zaman Çıkacak?

iPhone serileri yakından takip ediliyor. Son olarak iPhone 17 serisine dair ortaya çıkan bilgiler teknoloji sevenleri heyecanlandırdı. En çok yeni serinin ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. Apple, geleneksel lansman etkinliğinin tarihini açıkladı. iPhone 17 lansmadı 9 Eylül 2025’te yapılacak. Lansmanın hemen ardından 12 Eylül’de ön siparişler alınacak. Satışların ise 19 Eylül’de yapılması planlanıyor.

Türkiye’de iPhone 17 modellerinin ise Eylül sonu ve Ekim ayının başı gibi çıkması bekleniyor. 

Apple’ın 17 serisine dair dört model duyurması bekleniyor. Bu modeller ise şöyle sıralandı: iPhone 17, iPhone 17 Air (ultra ince tasarım), iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Özellikleri

iPhone 17 Özellikleri

iPhone 17 Air modeli ultra ince tasarıma sahip. Bu modeli 5.5-6 mm kalınlıkta olmasıyla Apple’ın şimdiye kadarki en ince telefonu olması bekleniyor.

  • Tasarım: Daha küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, titanyum ve alüminyum gövde olacak.

  • Ekran: 6.3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion

  • İşlemci: A18/A19 çipi, Pro modellerde A19 Pro

  • Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)

  • Kamera: 24 MP ön kamera, Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom, 8K video

  • Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G modem, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj desteği

iPhone 17 Renkleri

iPhone 17 serisinin turuncu, açık mavi renkleri barındıracağı belirtildi.

iPhone Türkiye Fiyatları

iPhone Türkiye Fiyatları

Apple’ın bu yıl fiyat artışları yapacağı öngörülüyor. Uzmanlar iPhone 17 serisinde 50 dolarlık artış yaşancağını belirtirken Türkiye fiyatları araştırılıyor. 

iPhone 17 için beklenen fiyatlar şöyle:

iPhone 17: 849 dolar / 82.999 TL

iPhone 17 Air: 949 dolar / 92.999 TL

iPhone 17 Pro: 1049 dolar / 104.999 TL

iPhone 17 Pro Max: 1249 dolar / Türkiye fiyatı: 124.999 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın