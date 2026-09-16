Ed Sheeran'a Büyük Şok: 10 Yıllık Dostu Olan Grup, Filistin Krizi Yüzünden Turneyi Terk Etti!

Ed Sheeran konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu, prodüktörün kararıydı; benim değil. Ben suç ortağı değilim' dedi.

Hafta boyunca mekanlarla görüşüp bir çözüm bulmaya çalıştığını ama sonucu değiştiremediğini belirten Sheeran, açıklamasına 'İsrail ve Filistin arasındaki çatışma yüzünden dehşete düştüm. Her iki taraf için de yaşananlar bir insanlık trajedisi' sözleriyle devam etti.

Ancak bu açıklama, turnede Sheeran'a eşlik eden bazı isimleri tatmin etmedi; saatler sonra gelen haber turneyi bambaşka bir krize sürükledi.