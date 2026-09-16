Ed Sheeran'a Büyük Şok: 10 Yıllık Dostu Olan Grup, Filistin Krizi Yüzünden Turneyi Terk Etti!
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Ed Sheeran'ın ABD'deki Loop turnesinde ona eşlik eden İrlandalı grup Beoga, turneden ayrıldığını açıkladı. Grup, kararının arkasında rapçi Macklemore'un turneden çıkarılmasının yattığını söyledi. Sheeran ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada kararın kendisine ait olmadığını vurguladı. Açıklamalar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.
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Ed Sheeran'ın turnesinde sahne alan rapçi Macklemore, Eylül ayı başında sahnede söylediği Filistin destekli sözlerle gündeme oturdu.
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Ed Sheeran, Macklemore'un turneden çıkarılma kararının kendisine değil prodüktöre ait olduğunu açıkladı.
Beoga, Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden ayrıldığını duyurdu.
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