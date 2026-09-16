article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ed Sheeran'a Büyük Şok: 10 Yıllık Dostu Olan Grup, Filistin Krizi Yüzünden Turneyi Terk Etti!

Ed Sheeran'a Büyük Şok: 10 Yıllık Dostu Olan Grup, Filistin Krizi Yüzünden Turneyi Terk Etti!

Filistin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.09.2026 - 10:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ed Sheeran'ın ABD'deki Loop turnesinde ona eşlik eden İrlandalı grup Beoga, turneden ayrıldığını açıkladı. Grup, kararının arkasında rapçi Macklemore'un turneden çıkarılmasının yattığını söyledi. Sheeran ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada kararın kendisine ait olmadığını vurguladı. Açıklamalar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ed Sheeran'ın turnesinde sahne alan rapçi Macklemore, Eylül ayı başında sahnede söylediği Filistin destekli sözlerle gündeme oturdu.

Ed Sheeran'ın turnesinde sahne alan rapçi Macklemore, Eylül ayı başında sahnede söylediği Filistin destekli sözlerle gündeme oturdu.

Rapçi Macklemore, 4-5 Eylül'de MetLife Stadyumu'ndaki gösterilerinde sahneden 'Free Palestine' çağrısı yapıp Filistin temalı 'Hind's Hall' şarkısını seslendirdi.

Bu çıkışın ardından bazı stadyum sahipleri, turne organizatörü Messina Touring Group'a Macklemore'un sahne almasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Sorun yaşandığı öne sürülen mekanlar arasında Foxborough'taki Gillette Stadyumu da bulunuyordu; bu stadyumun sahibi, New England Patriots'ın patronu Robert Kraft'tı. 14 Eylül'de gelen resmi açıklamayla Macklemore, Ed Sheeran'ın Loop turnesinin kalan ABD tarihlerinden çıkarıldı.

Ed Sheeran, Macklemore'un turneden çıkarılma kararının kendisine değil prodüktöre ait olduğunu açıkladı.

Ed Sheeran, Macklemore'un turneden çıkarılma kararının kendisine değil prodüktöre ait olduğunu açıkladı.

Ed Sheeran konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu, prodüktörün kararıydı; benim değil. Ben suç ortağı değilim' dedi.

Hafta boyunca mekanlarla görüşüp bir çözüm bulmaya çalıştığını ama sonucu değiştiremediğini belirten Sheeran, açıklamasına 'İsrail ve Filistin arasındaki çatışma yüzünden dehşete düştüm. Her iki taraf için de yaşananlar bir insanlık trajedisi' sözleriyle devam etti.

Ancak bu açıklama, turnede Sheeran'a eşlik eden bazı isimleri tatmin etmedi; saatler sonra gelen haber turneyi bambaşka bir krize sürükledi.

Beoga, Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden ayrıldığını duyurdu.

Beoga, Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden ayrıldığını duyurdu.

Beoga, yaptığı açıklamada 'Macklemore'un siyonist lobiler tarafından susturulmasının ardından, Ed Sheeran'ın ABD'deki Loop turnesinin kalan bölümünde yer almama kararı aldık' ifadelerini kullandı.

Grup, 'Böylesine büyük stadyumlarda çalacağımızı hiç düşünmemiş geleneksel bir İrlanda grubuyuz ve bu fırsatın değerinin farkındayız. Ed'le 10 yılı aşkın süredir arkadaşız ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Filistin halkının yaşadığı acıların gündemde tutulması ve çözüme ulaşılması için diyaloğun bir araç olduğuna inanıyoruz' sözleriyle kararının dostluklarını bozmadığını vurguladı. Grup, İrlanda Filistin İçin Sanatçılar hareketinin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Beoga'nın ayrılığı tek örnek olmadı; İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe de aynı gerekçeyle turneden çekildiğini duyurdu. Loop turnesi, 19 Eylül'de Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da yeniden sahne alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın