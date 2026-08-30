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Yapay Zeka Yanıtlıyor: 10 Yıl Sonra Para Basacak ve Tarihin Tozlu Raflarına Kalkacak Meslekler Hangileri?

etiket Yapay Zeka Yanıtlıyor: 10 Yıl Sonra Para Basacak ve Tarihin Tozlu Raflarına Kalkacak Meslekler Hangileri?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 15:01
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Bu sefer yapay zekaya 10 yıl içinde para basacak ve tarihin tozlu raflarına kalkacak meslekleri sorduk, o da yanıtladı. Bakalım hangi mesleklerden bahsetmiş!

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Önce para basacak mesleklerden bahsedelim: Yapay zeka mimarları ve prompt/sistem mühendisleri

Sadece basit kod yazanlar değil; karmaşık yapay zeka modellerini eğiten, sektörlere özel otonom ajanlar tasarlayan ve AI altyapılarını yöneten uzmanlar yüksek gelir elde eden grupta başı çekecek.

Siber güvenlik ve biyo-veri koruma uzmanları

Cihazlar, tıbbi veriler, otonom araçlar gibi her şeyin dijitalleştiği bir dünyada, yapay zeka destekli siber saldırıları önlemek ve kişisel verileri korumak en kritik ve yüksek bütçeli sektörlerden biri haline gelecek.

Genetik düzenleme ve biyoinformatik uzmanları

Kişiselleştirilmiş tıp, CRISPR teknolojisi ve DNA tabanlı tedavi süreçleri geliştikçe sağlık sektörü yazılımla birleşecek. Genomik verileri işleyen ve kişiye özel tedavi tasarlayan uzmanların değeri katlanacak.

Yenilenebilir enerji stratejistleri

İklim krizi ve katı emisyon düzenlemeleri nedeniyle, şirketlerin enerji verimliliğini yöneten, yeşil teknoloji çözümleri üreten ve karbon nötr stratejiler geliştiren uzmanlar yüksek danışmanlık gelirleri elde edecek.

Robotik ve otomasyon sistemi mühendisleri

Lojistikten cerrahi operasyonlara kadar otonom robotların tasarımı, bakımı, yazılımı ve etik sınırlarını belirleyen profesyoneller sanayinin ve hizmet sektörünün vazgeçilmezi olacak.

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Bir diğer yandan tarihin tozlu raflarına kalkacak meslekler de var: Geleneksel müşteri hizmetleri

Sesli ve metin tabanlı gelişmiş yapay zeka ajanları, karmaşık müşteri taleplerini dahi anında ve insansı empatiyle çözebildiği için bu alandaki insan iş gücü ihtiyacı minimuma inecek.

Klasik veri girişi ve muhasebe uzmanları

Faturalama, veri işleme, standart vergi beyanları ve rutin hesaplama işlemleri halihazırda yapay zeka ve yazılımlar tarafından sıfır hatayla saniyeler içinde yapılıyor. Bu meslek grubu sadece stratejik finansal danışmanlığa dönüşecek.

Gişe görevlileri ve kasiyerler

Görüntü işleme, RFID ve self-checkout ve kasasız mağaza konseptleri gibi otonom ödeme sistemleri arttıkça, fiziksel kasada durup ürün okutan insan faktörü büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Basit metin ve içerik çevirmenleri ile taslak metin yazarları

Kültürel edebi çeviriler hariç broşür, kullanım kılavuzu, haber özeti veya teknik metin çevirisi gibi standart alanlar yapay zeka tarafından anlık olarak yapılacağı için geleneksel çeviri büroları ciddi oranda küçülecek.

Geleneksel sürücüler

Tam otonom sürüş ve drone ile teslimat teknolojileri olgunlaştıkça, özellikle kapalı alanlarda, sabit rotalarda ve otoban lojistiğinde insan sürücü ihtiyacı tarihe karışmaya başlayacak.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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