Yapay Zeka Yanıtlıyor: 10 Yıl Sonra Para Basacak ve Tarihin Tozlu Raflarına Kalkacak Meslekler Hangileri?
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Bu sefer yapay zekaya 10 yıl içinde para basacak ve tarihin tozlu raflarına kalkacak meslekleri sorduk, o da yanıtladı. Bakalım hangi mesleklerden bahsetmiş!
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Önce para basacak mesleklerden bahsedelim: Yapay zeka mimarları ve prompt/sistem mühendisleri
Siber güvenlik ve biyo-veri koruma uzmanları
Genetik düzenleme ve biyoinformatik uzmanları
Yenilenebilir enerji stratejistleri
Robotik ve otomasyon sistemi mühendisleri
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Bir diğer yandan tarihin tozlu raflarına kalkacak meslekler de var: Geleneksel müşteri hizmetleri
Klasik veri girişi ve muhasebe uzmanları
Gişe görevlileri ve kasiyerler
Basit metin ve içerik çevirmenleri ile taslak metin yazarları
Geleneksel sürücüler
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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