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“Polyworking” Tek Kariyer Yerine Birden Fazla İş Kimliğini Neden Öne Çıkarıyor?

etiket “Polyworking” Tek Kariyer Yerine Birden Fazla İş Kimliğini Neden Öne Çıkarıyor?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 13:01
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Tek bir unvana sıkışıp kalmaktan sıkılanlar ve hayatını tek bir meslekle tanımlamak istemeyenler için kariyer dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Haydi detaylarına birlikte bakalım!

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Tek bir uzmanlığa sıkışıp kalmak artık yeni nesil için son derece sıkıcı bir hal aldı.

Tek bir uzmanlığa sıkışıp kalmak artık yeni nesil için son derece sıkıcı bir hal aldı.

Sabah dokuz akşam altı aynı masa başında oturup sadece bir işi yapmak pek çok insanı hissettirmeden boğmaya başlıyor. Eskiden tek bir meslekte otuz yıl geçirip emekli olmak büyük bir başarı olarak kabul edilirdi. Günümüzde ise insanlar potansiyellerinin tek bir unvandan çok daha fazlası olduğunun farkına varıyor. Hem grafik tasarım yapıp hem de akşamları içerik üretmek ya da müzikle ilgilenmek çok daha cazip geliyor. Zaten hayat sadece bir unvandan ibaret olmak için biraz fazla kısa ve eğlenceli. Tam da bu sebeple insanlar kendilerini sınırlamak yerine birden fazla kimlikle var olmayı seçiyor.

Artık kimse tek bir maaşa bağımlı olmanın riskini almak istemiyor.

Artık kimse tek bir maaşa bağımlı olmanın riskini almak istemiyor.

Tek bir gelir özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde insanları oldukça kırılgan hale getiriyor. İşten çıkarılma, şirketin küçülmesi veya sektörün daralması bir anda bütün gelir düzenini etkileyebiliyor. Polyworking ise kişinin gelirini farklı kaynaklara bölmesine olanak tanıyor. Bir iş ana gelir kaynağı olurken başka bir proje ek gelir sağlayabiliyor. Böylece bütün finansal yük tek bir maaşın omuzlarına bırakılmamış oluyor. Bunun bedeli olmayan bir şey olduğunu düşünmeyin ancak. Birden fazla gelir kapısı, beraberinde birden fazla sorumluluk getiriyor.

Teknoloji bu durum için büyük kolaylık sağlıyor.

Teknoloji bu durum için büyük kolaylık sağlıyor.

Eskiden ikinci bir iş yapmak için fiziksel olarak başka bir yere gitmek gerekebiliyordu. Bugün ise bilgisayar ve internet bağlantısı, kişinin çalışma alanını neredeyse sınırsız hale getiriyor. Uzaktan çalışma, çevrim içi eğitim, serbest çalışma platformları ve dijital içerik üretimi sayesinde insanlar farklı işleri aynı gün içinde yürütebiliyor. Üstelik bu işler farklı şehirlerde hatta farklı ülkelerdeki kişilerle yapılabiliyor. Teknoloji her şeyi değiştirmiş durumda.

İnsanlar sevdikleri farklı alanları tek bir kariyere sığdırmak istemiyor.

İnsanlar sevdikleri farklı alanları tek bir kariyere sığdırmak istemiyor.

Bir kişinin hem yazmayı hem tasarımı hem eğitimi hem de girişimciliği sevmesi artık büyük bir kariyer problemi olarak görülmek zorunda değil. Polyworking, farklı ilgi alanlarının aynı çalışma hayatında bir arada bulunmasına izin veriyor. Böylece insanlar, merak ettikleri ve üretmekten keyif aldıkları alanları da çalışma hayatlarına dahil edebiliyor. Bu durum özellikle tek bir alana yıllarca bağlı kalmak istemeyen kişiler için cazip hale geliyor.

Tek bir kariyere ömrünü adama fikri yavaş yavaş azalıyor.

Tek bir kariyere ömrünü adama fikri yavaş yavaş azalıyor.

Bir işe girip orada yıllarca çalışmak ve aynı kurumdan emekli olmak, geçmişte oldukça yaygın bir kariyer modeli olarak görülüyordu. Bugün ise insanlar mesleklerini birkaç kez değiştirmeyi daha doğal karşılıyor. Yeni teknolojiler, ekonomik koşullar ve kişisel tercihler çalışma hayatının yönünü sürekli değiştirebiliyor. Bu nedenle insanlar kendilerini tek bir meslekle sınırlamak yerine farklı alanlarda deneyim biriktirmeye yöneliyor. Polyworking de bu değişken kariyer anlayışının doğal sonuçlarından biri olarak ortaya çıkmakta.

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Farklı işlerde çalışarak hızlıca yeni beceriler kazanılıyor.

Farklı işlerde çalışarak hızlıca yeni beceriler kazanılıyor.

Birden fazla işte çalışan kişi, doğal olarak farklı çalışma ortamları ve problemlerle karşılaşıyor. Bu durum iletişim, zaman yönetimi, organizasyon, yaratıcılık ve problem çözme gibi becerilerin gelişmesine katkı sağlayabiliyor. Üstelik bir işte öğrenilen beceri başka bir işte doğrudan kullanılabiliyor. Mesela içerik üretiminde gelişen bir kişi bunu danışmanlıkta, eğitimde veya sosyal medya çalışmalarında kullanabilir. Böylece işler birbirinden bağımsız görevler olmaktan çıkıp birbirini besleyen deneyimlere dönüşebiliyor.

Artık iş hayatında özgürlük öne çıkıyor.

Artık iş hayatında özgürlük öne çıkıyor.

Polyworking yalnızca daha fazla çalışmak anlamına gelmiyor zira doğru kurulduğunda çalışma biçimi üzerinde daha fazla söz sahibi olmayı da sağlayabiliyor. Kişi hangi projeyi kabul edeceğine, ne kadar çalışacağına ve hangi alanlara zaman ayıracağına daha fazla karar verebiliyor. Bu özgürlük, özellikle klasik çalışma düzeninden hoşlanmayan kişiler için önemli bir avantaj oluşturuyor. Ancak özgürlüğün beraberinde disiplin getirdiğini de unutmamak gerekiyor.

Polyworking insanlara kariyerlerinde deneme yapma alanı açıyor.

Polyworking insanlara kariyerlerinde deneme yapma alanı açıyor.

Yeni bir mesleğe geçmek isteyen herkes mevcut işini bir anda bırakıp bilinmezliğe atılmak istemeyebilir. Birden fazla işle çalışmak, kişiye yeni bir alanı küçük ölçekte test etme fırsatı verebiliyor. Örneğin yıllardır bir sektörde çalışan biri, başka bir alanda birkaç proje alarak gerçekten o işi isteyip istemediğini görebilir. Böylece kariyer değişikliği büyük ve geri dönüşü zor bir karar olmaktan çıkıp kontrollü bir denemeye dönüşebilir. Bu açıdan polyworking, çalışma hayatının deneme tahtası gibi de kullanılabiliyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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