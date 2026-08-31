“Polyworking” Tek Kariyer Yerine Birden Fazla İş Kimliğini Neden Öne Çıkarıyor?

Sabah dokuz akşam altı aynı masa başında oturup sadece bir işi yapmak pek çok insanı hissettirmeden boğmaya başlıyor. Eskiden tek bir meslekte otuz yıl geçirip emekli olmak büyük bir başarı olarak kabul edilirdi. Günümüzde ise insanlar potansiyellerinin tek bir unvandan çok daha fazlası olduğunun farkına varıyor. Hem grafik tasarım yapıp hem de akşamları içerik üretmek ya da müzikle ilgilenmek çok daha cazip geliyor. Zaten hayat sadece bir unvandan ibaret olmak için biraz fazla kısa ve eğlenceli. Tam da bu sebeple insanlar kendilerini sınırlamak yerine birden fazla kimlikle var olmayı seçiyor.