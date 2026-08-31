“Polyworking” Tek Kariyer Yerine Birden Fazla İş Kimliğini Neden Öne Çıkarıyor?
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Tek bir unvana sıkışıp kalmaktan sıkılanlar ve hayatını tek bir meslekle tanımlamak istemeyenler için kariyer dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Haydi detaylarına birlikte bakalım!
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Tek bir uzmanlığa sıkışıp kalmak artık yeni nesil için son derece sıkıcı bir hal aldı.
Artık kimse tek bir maaşa bağımlı olmanın riskini almak istemiyor.
Teknoloji bu durum için büyük kolaylık sağlıyor.
İnsanlar sevdikleri farklı alanları tek bir kariyere sığdırmak istemiyor.
Tek bir kariyere ömrünü adama fikri yavaş yavaş azalıyor.
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Farklı işlerde çalışarak hızlıca yeni beceriler kazanılıyor.
Artık iş hayatında özgürlük öne çıkıyor.
Polyworking insanlara kariyerlerinde deneme yapma alanı açıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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