Titizlik Seviyene Göre Düğün Tarihini Söylüyoruz!

Sen hayatında düzeni seviyorsun ama bunu bir takıntı haline getirmemeyi de başarmışsın. Temizliğe fazlasıyla önem verirsin ama bir damla su lekesi gördün diye de dünyayı ayağa kaldırmazsın. Eylül ayı senin o planlı, şık ama aynı zamanda esnek ve sıcak enerjine çok uygun. Ne yazın bunaltıcı sıcağı var ne de kışın stresi. Her şey tam kıvamında, dengeli ve elit!