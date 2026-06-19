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Titizlik Seviyene Göre Düğün Tarihini Söylüyoruz!

etiket Titizlik Seviyene Göre Düğün Tarihini Söylüyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.06.2026 - 09:31
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Düğün günü yaklaşırken heyecan mı basıyor yoksa temizlik krizi mi? Çarşafların çizgi hizasından, misafirlerin oturma düzenine kadar her detay senin için bir hayati meseleyse doğru yerdesin. Bu testte titizlik ve düzen takıntını ölçüyor, sana en uygun düğün tarihini söylüyoruz!

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1. Evine gelen bir misafir, kahve bardağını sehpanın üzerine altlıksız koydu... Tepkin?

2. Arkadaş grubunla bir tatil planlanacak. Senin buradaki rolün genellikle hangisidir?

3. Yatağını düzeltmeden evden çıkar mısın?

4. Bir otel odasına girdiğinde ilk yaptığın şey nedir?

5. Telefonunun ana ekranı ne kadar düzenli?

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6. Temizlik yapmak senin için bir stres atma yöntemi mi?

7. Müstakbel eşin düğün dansı provasını sürekli unutuyor ve adımları karıştırıyor...

8. Yeni eviniz için beyaz eşya alacaksınız. Senin için en önemli özellik hangisi?

14 Kasım: Sen tam bir titizlik abidesisin.

Sen sadece titiz değilsin, adeta bir temizlik profesörüsün! Evinde mikrop barınamaz, düzeni bozmaya kimsenin gücü yetmez. Yaz düğünü yapsan sıcakta insanların terlemesi, makyajının akması ya da kır düğününde ayakkabına çamur bulaşması seni çıldırtırdı. Senin düğünün; havalandırması mükemmel, her detayının cetvelle ölçüldüğü steril ve lüks bir kapalı salonda olmalı. Kasım ayı tam senlik; her şey senin kontrolün altında!

12 Eylül: Hayatında her zaman dengeyi seversin.

Sen hayatında düzeni seviyorsun ama bunu bir takıntı haline getirmemeyi de başarmışsın. Temizliğe fazlasıyla önem verirsin ama bir damla su lekesi gördün diye de dünyayı ayağa kaldırmazsın. Eylül ayı senin o planlı, şık ama aynı zamanda esnek ve sıcak enerjine çok uygun. Ne yazın bunaltıcı sıcağı var ne de kışın stresi. Her şey tam kıvamında, dengeli ve elit!

18 Temmuz: Eğlenmek senin için temizlikten önemli.

Senin için hayatta titizlik değil, eğlence ve anı yaşamak ön planda! Önemli olan o pistin dolması ve herkesin çılgınlar gibi dans etmesi. Temmuz sıcağında, açık havada, belki de kumsalda salaş bir düğün tam sana göre. Üstün başın dağılsa bile 'Harika eğlendik!' der geçersin.

14 Şubat: Hayatı her zaman pratik yaşarsın.

Detaylar, süslemeler, temizlik planları, oturma düzenleri... Bunlar senin ruhunu daraltıyor. Sen düğün sürecinin o bitmek bilmeyen hazırlık evresini en az eforla atlatmak istiyorsun. Sevgililer Günü aradan çıksın pratikliğinde, her şeyin en hızlı yoldan çözüldüğü, gösterişten uzak samimi bir kış evliliği tam senlik. 'Evlenelim de evimize gidip dilediğimizce dağıtalım' kafasındasın!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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