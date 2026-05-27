Beyninizin İçindeki Sesi Susturacak Terapi Tadında Şarkılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Zihnindeki o bitmek bilmeyen 'yapılacaklar listesini', geçmişteki pişmanlıkları ve gelecek kaygısını bir kenara bırakma vakti geldi. Bazen sadece kulaklığını takıp dünyanın sesini kısmak istersin ya, işte tam o anlar için terapi niyetine dinlenecek bir liste bırakıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ludovico Einaudi – Experience
Bon Iver – Holocene
Gevende – Igloo
Zero 7 – In the Waiting Line
Ólafur Arnalds – Saman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hammock – I Can Almost See You
Yann Tiersen – Comptine d'un autre été, l'après-midi
Moby – Porcelain
Sigur Rós – Starálfur
Marconi Union – Weightless
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anouar Brahem – Le Pas du Chat Noir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın