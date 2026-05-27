article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Beyninizin İçindeki Sesi Susturacak Terapi Tadında Şarkılar

etiket Beyninizin İçindeki Sesi Susturacak Terapi Tadında Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
27.05.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Zihnindeki o bitmek bilmeyen 'yapılacaklar listesini', geçmişteki pişmanlıkları ve gelecek kaygısını bir kenara bırakma vakti geldi. Bazen sadece kulaklığını takıp dünyanın sesini kısmak istersin ya, işte tam o anlar için terapi niyetine dinlenecek bir liste bırakıyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ludovico Einaudi – Experience

Listenin başında tabii ki o var. Piyanonun o hipnotik döngüsü, zihnindeki tüm karmaşayı süpürüp götürecek.

Bon Iver – Holocene

Justin Vernon, bize aslında dünyanın ne kadar büyük, dertlerimizin ise ne kadar küçük olduğunu hatırlatıyor.

Gevende – Igloo

Yerli sahnemizin en özel işlerinden. Kelimelere ihtiyaç duymadan seni bambaşka bir evrene ışınlıyor.

Zero 7 – In the Waiting Line

Trip-hop türünün bu altın kılıçlı örneği, 'Sadece nefes al ve her şeyin akıp gitmesine izin ver' demenin en melodik yolu.

Ólafur Arnalds – Saman

Gözlerini kapat ve akışa bırak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hammock – I Can Almost See You

Ambient müziğin zirve noktalarından biri. Şarkıda belirgin bir ritim veya söz yok; sadece genişleyen ve daralan ses katmanları var.

Yann Tiersen – Comptine d'un autre été, l'après-midi

Amélie filmiyle hepimizin ruhuna işleyen o efsane piyano tınısı... Bu parça seni bugünün stresinden alıp çocukluğundaki o dertsiz, tek tasasının 'oyun oynamak' olduğu günlere götürüyor.

Moby – Porcelain

Hüznün en huzurlu hali olabilir mi? Moby bu şarkıyla 'evet' diyor.

Sigur Rós – Starálfur

Kendi yarattıkları dilde (Hopelandic) söyleseler de, ne demek istediklerini ruhunla anlıyorsun.

Marconi Union – Weightless

Bu sadece bir şarkı değil, bilimsel olarak 'dünyanın en rahatlatıcı şarkısı' seçilmiş bir çalışma.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anouar Brahem – Le Pas du Chat Noir

Udun bu kadar modern ve dinlendirici olabileceğini hiç düşünmüş müydün? Tunuslu sanatçı, ud ve piyano arasındaki o zarif dansla seni Akdeniz’in ıssız bir kıyısına götürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın