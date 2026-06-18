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Dinlemekten Bıkmadığın Şarkıyı Seç, Sana Seni Anlatalım!

etiket Dinlemekten Bıkmadığın Şarkıyı Seç, Sana Seni Anlatalım!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 20:01
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En sevdiğin şarkıya bakarak sana seni anlatsak? Bizce ilgini çeker! Sonuç olarak tek bir şarkıya bakıp karakter analizini gören çok az kişi vardır, değil mi?

Hemen sevdiğin şarkıyı seç, sana seni anlatalım!

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En sevdiğin şarkı hangisi? Bize bir şeyler anlatacak!

Senin hüznün bile tertipli!

Sen hüznü bile son moda giydirenlerdensin. Öyle ulu orta dağıtmayı veya büyük dramlar yaratmayı sevmiyorsun, senin melankolin her zaman ütülü ve jilet gibi. Karakterin biraz demli çay gibi resmen. İlk bakışta sert ama tanıdıkça bağımlılık yapıyor. Hayatındaki pürüzleri çözerken sürekli eski defterleri karıştırıp duruyorsun. Yeniliklere kapalı değilsin ama kafanın bir köşesinde hep o 'eskiden daha güzeldi' nostaljisi dönüyor. İnsanlar seninle dertleşirken kendini terapist koltuğunda sanıyor çünkü olaylara dışarıdan bakıp o en afili cümleyi kurmak tamamen senin işin. Sen geçmişi silip atmıyor, o maziden kendine koca ve oturaklı bir karakter inşa ediyorsun.

Sakinlik senin göbek adın!

Sen hayatı sakin ama derinden yaşıyorsun. İnsanların panikleyip elini ayağına doladığı o kriz anlarında sen gayet soğukkanlı bir şekilde 'Hallederiz' modunda takılıyorsun. Etrafındaki o gürültü patırtı senin frekansına pek etki edemiyor. Akışta kalmak senin göbek adın olmuş diyebiliriz. Plan program yapıp kendini kasmaktan ziyade, nabza göre şerbet vermekte üstüne yok. İnsanlar senin bu rahatlığına bazen sinir olsa da günün sonunda herkes senin o sakin limanına sığınıyor. Fazla efor sarf etmeden girdiğin her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi bir şekilde beceriyorsun. Sen uğraşmıyorsun, hava zaten kendiliğinden sana uyuyor.

Konfor alanından hiç çıkmıyorsun!

Senin olayların tamamen kendi o güvenli konfor alanının içinde dönüyor. Dışarıdaki o şatafatlı ve gürültülü hayatla pek işin yok, sen daha çok az insan ve çok huzur peşindesin. Karakterin tam bir kış günü evde içilen sıcak kahve gibi; güven veriyor ve insanın içini ısıtıyor. Alışkanlıklarına o kadar bağlısın ki ufak bir değişiklik bile anında hayatının akordunu bozmaya yetiyor. Yeni insanlara alışman veya kalıplarını yıkman biraz zaman alıyor ama biriyle frekansı tutturduğunda onun için yapmayacağın şey yok. Hayattaki en büyük mücadelen kafanın içindeki o bitmek bilmeyen senaryolar. Çok düşünmekten bazen yoruluyorsun ama sağlama yapmadan da asla adım atamıyorsun.

Hayatta her şeyin en güzel yerinden bakmasını biliyorsun!

Sen hayatın o yorucu, karanlık ve toksik tarafından ustalıkla sıyrılan birisin. Drama kraliçeliği veya krallığı hiç sana göre değil; sen olaylara hep dolu tarafından ve en güneşli köşesinden bakmayı tercih ediyorsun. Modunu düşüren her ne varsa anında sesini kısıp sadece kendi doğrularının sesini açıyorsun. İnsanlar senin yanına dünyaları yıkılmış gibi gelse bile günün sonunda gülerek ayrılıyorlar. Hayatındaki her krizi bir şekilde tatlıya bağlama huyun var. Pürüzsüz, temiz ve akustik bir hayat istiyorsun. Kafanı yoran veya sana iyi gelmeyen insanları hayatından o kadar sessiz ve hızlı çıkarıyorsun ki ruhları bile duymuyor. Pozitif enerji senin en sağlam kalkanın.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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