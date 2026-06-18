Dinlemekten Bıkmadığın Şarkıyı Seç, Sana Seni Anlatalım!

Sen hayatın o yorucu, karanlık ve toksik tarafından ustalıkla sıyrılan birisin. Drama kraliçeliği veya krallığı hiç sana göre değil; sen olaylara hep dolu tarafından ve en güneşli köşesinden bakmayı tercih ediyorsun. Modunu düşüren her ne varsa anında sesini kısıp sadece kendi doğrularının sesini açıyorsun. İnsanlar senin yanına dünyaları yıkılmış gibi gelse bile günün sonunda gülerek ayrılıyorlar. Hayatındaki her krizi bir şekilde tatlıya bağlama huyun var. Pürüzsüz, temiz ve akustik bir hayat istiyorsun. Kafanı yoran veya sana iyi gelmeyen insanları hayatından o kadar sessiz ve hızlı çıkarıyorsun ki ruhları bile duymuyor. Pozitif enerji senin en sağlam kalkanın.