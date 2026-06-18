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Konserine Gitsen İlk Yarım Saatte Sıkılıp Çıkacağın O Ünlü Kim?

etiket Konserine Gitsen İlk Yarım Saatte Sıkılıp Çıkacağın O Ünlü Kim?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 23:01
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Bütün şarkıcıları sevemeyiz ya... Konserine gittiğimizde hemen sıkılıp ayrılabiliriz oradan. Stüdyo kayıtları güzel olabilir ama sahne performansı seni sarmaz belki. Çok normal.

Senin için bu şarkıcı hangisi?

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Bir cumartesi sabahı uyandığında genellikle ne yapıyorsun?

Şimdi şunu soralım: Bir partiye davet edildin. Parti teması ne olmalı?

Favori 2000'ler dizin hangisi?

Şimdi de yerli favori 2000'ler dizisi seç!

Bir şarkının klibinde rol alacaksın diyelim. Hangi sahne seni yansıtırdı?

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2000'ler deyince aklına gelen ilk şeyi seç!

2000'lerde en çok hangi teknolojik cihazı kullanırdın?

Son sorudayız! Hayatında en büyük motivasyon kaynağın nedir?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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