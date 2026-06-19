Kombinleri Parlatan “Yıldız Parça” Nedir, Nasıl Seçilir?
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Dolabın karşısına geçip giyecek onlarca parça kıyafet arasından hiçbir şey bulamıyorsanız, “Evet” siz de bizdensiniz. Hepimiz için gayet tanıdık olan bu his, aslında her kombine yakışacak ve giyildiği an diğer tüm kıyafetleri adeta parlatacak yıldız parçaya sahip olmamamızdan kaynaklanıyor. Yaptığınız kombinler her ne kadar doğru olsa da sanki bir şeyler eksik gibi duruyorsa, sizin de acilen yıldız parça seçimi hakkında bilgi edinmeniz gerek.
Neyse ki biz buradayız da en basic tişörtler ya da en sıradan jean’ler nasıl eforsuz şekilde parlatılır açıklıyoruz. Gelin, sıradan kombinleri çabasızca üst seviyeye taşıma yöntemi olan yıldız parça konusunu anlayalım!
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Her şeyden önce yıldız parça nedir bakalım.
İddialı bir renk veya desen kullanımı en kolay yöntemdir.
Zıtlıklardan her zaman destek alınabilir.
Tasarım ve kesim farkı da kombinleri parlatır.
Aksesuarlar bazen esas güce dönüşür.
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Yıldız parça seçerken denge çok önemlidir.
Beden ve kalıp çok şey değiştirir.
Yıldız parça seçimi kişisel stilin yansımasıdır.
Her dolapta bulunması gereken yıldız parça önerileri.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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