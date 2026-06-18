Spotify’ın Bile "Helal Olsun" Diyeceği Baştan Sona Dev Albümler!

Bazı albümler vardır, ilk saniyesinde başlar ve sizi öyle bir girdaba alır ki bir bakmışsınız son şarkı bitmiş. Spotify’ın bile 'karışık çal' yapmaya kıyamayacağı, baştan sona tek bir hikaye gibi akan yerli ve yabancı o dev albümleri listeledik. Kulaklıkları takın, geçişleri ayarlayın; çünkü bu listede 'şarkı atlamak' kesinlikle yasak!