Spotify’ın Bile "Helal Olsun" Diyeceği Baştan Sona Dev Albümler!
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Bazı albümler vardır, ilk saniyesinde başlar ve sizi öyle bir girdaba alır ki bir bakmışsınız son şarkı bitmiş. Spotify’ın bile 'karışık çal' yapmaya kıyamayacağı, baştan sona tek bir hikaye gibi akan yerli ve yabancı o dev albümleri listeledik. Kulaklıkları takın, geçişleri ayarlayın; çünkü bu listede 'şarkı atlamak' kesinlikle yasak!
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Tarkan – Karma
Mor ve Ötesi – Dünya Yalan Söylüyor
Şebnem Ferah – Kadın
Sertab Erener – Sertab Gibi
Ezhel – Müptezhel
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Pink Floyd – The Dark Side of the Moon
Michael Jackson – Thriller
Daft Punk – Random Access Memories
The Weeknd – After Hours
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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