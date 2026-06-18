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Spotify’ın Bile "Helal Olsun" Diyeceği Baştan Sona Dev Albümler!

etiket Spotify’ın Bile "Helal Olsun" Diyeceği Baştan Sona Dev Albümler!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 18:01
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Bazı albümler vardır, ilk saniyesinde başlar ve sizi öyle bir girdaba alır ki bir bakmışsınız son şarkı bitmiş. Spotify’ın bile 'karışık çal' yapmaya kıyamayacağı, baştan sona tek bir hikaye gibi akan yerli ve yabancı o dev albümleri listeledik. Kulaklıkları takın, geçişleri ayarlayın; çünkü bu listede 'şarkı atlamak' kesinlikle yasak!

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Tarkan – Karma

Türk pop müziğinin miladı, vizyonun ve üretimin ulaştığı en yüksek zirve! 'Aşk', 'Kuzu Kuzu' ve 'Verme' gibi başyapıtlarla dolu bu albüm, sadece kulaklara değil dönemin pop kültürüne de yön verdi. Her şarkıda ayrı bir Tarkan efsanesi gizli.

Mor ve Ötesi – Dünya Yalan Söylüyor

Alternatif rock sahnesinin zamansız manifestosu. 'Cambaz' ile televizyon karşısında zıpladığımız, 'Bir Derdim Var' ile derin dertlere daldığımız bu albüm; toplumsal ve bireysel çığlıkların en net sesidir. Baştan sona tek bir fire bile yok!

Şebnem Ferah – Kadın

Türk rock tarihini kökten değiştiren o ikonik başlangıç! 'Vazgeçtim Dünyadan' ve 'Yağmurlar' gibi hiçbir şarkısı eskimedi, eskiyemez. Şebo’nun güçlü vokali ve içinize işleyen sözleri albümü ilk günkü gibi taze tutuyor.

Sertab Erener – Sertab Gibi

Uzay Heparı ve Demir Demirkan dokunuşlarıyla üretilmiş tam bir müzikal deha ürünü. Pop-rock elementlerini kusursuz harmanlayan, her dinleyişte yeni bir detay keşfedeceğiniz tam anlamıyla zamansız bir sanat eseri.

Ezhel – Müptezhel

Türkçe Rap ve Trap sahnesinin çehresini, kurallarını tamamen değiştiren o albüm. Baştan sona kendine has sokak atmosferini, gece hayatını ve Ankara havasını koruyan, janrın modern klasikleri arasına adını altın harflerle yazdıran bir iş.

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Pink Floyd – The Dark Side of the Moon

Geldik dünya tarihinin en kusursuz kurgusuna... Şarkı geçişleri o kadar pürüzsüzdür ki albümü dinlerken zaman algınızı kaybeder, tek bir parça dinliyor gibi hissedersiniz. İnsan psikolojisini ve yaşamı notalarla anlatan bir uzay simülasyonu.

Michael Jackson – Thriller

Dünyanın en çok satan albümü unvanı boşa alınmadı! İçindeki 9 şarkının neredeyse tamamı küresel çapta birer liste başı 'hit' parçaya dönüştü. Pop müziğin kralından, tek bir saniyesinde bile ritmin düşmediği bir başyapıt.

Daft Punk – Random Access Memories

Elektronik müziğin dijital soğukluğunu, canlı enstrümanların ruhuyla buluşturan devasa bir mühendislik harikası. Dinlerken kendinizi baştan sona bir uzay ve gelecek yolculuğunda bulacaksınız. 'Get Lucky' sadece başlangıçtı!

The Weeknd – After Hours

Pop ve R&B müziği karanlık, sinematik ve neon ışıklı bir atmosfere sokan modern bir klasik. 'Blinding Lights' ve 'Save Your Tears' gibi devasa hitleri barındıran bu albüm, kalbi kırık bir adamın Las Vegas gecelerindeki sanatsal çöküşünü anlatıyor.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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