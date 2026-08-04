Sevgili Oğlak, bugün Ay aşk ve yaratıcılık alanına geçiyor ve içindeki oyuncu tarafı canlandırıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte gülmek bugün aranızdaki ağırlığı beklediğinden hızlı dağıtacak. Sen genellikle ilişkiyi bir sorumluluk gibi taşırsın, ama bugün ona bir eğlence gibi yaklaşmalısın. Chiron’un etkisi geçmişte duygularını gösterdiğin için küçümsendiğin bir anı canlandırabilir; o eski sesi bugün dinlememelisin.

Bekarsan, yanında kendin olabildiğin, rol yapmak zorunda kalmadığın biri dikkatini çekebilir. Ciddiyetini bir kenara bırakıp rahat davrandığında ne kadar çekici olduğunu göreceksin. Bugün fazla ölçülü olmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…