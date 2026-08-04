Sevgili Oğlak, bugün Ay yaratıcılık alanına geçiyor ve içindeki üretme isteğini canlandırıyor. İş hayatında alışılmış yöntemler yerine kendi fikrini denemek sana avantaj sağlıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte bir fikrinin küçümsendiği anı hatırlatabilir. Bugün o sesi dinlemeyip düşünceni ortaya koymalısın.

Maddi konularda keyif alanların bütçene yansıyor. Bir hobiye ya da eğlenceye yönelik bir harcama gündemine girebilir. Kendine küçük bir şey almana izin verirken sınırı korumalısın.

Aşk hayatında oyun ve neşe canlanıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle birlikte gülmek bugün aranızdaki ağırlığı dağıtıyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, seni rahatlatan ve yanında kendin olabildiğin biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…