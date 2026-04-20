article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'de En Çok Çocuk Nüfusuna Sahil İller Açıklandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2026 - 21:35

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2025 çocuk istatistiklerine göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri Türkiye’nin toplam nüfusunu 86 milyon 92 bin 168 olarak ortaya koydu.

Bu nüfusun 21 milyon 375 bin 930’unu çocuklar oluştururken, çocuk nüfus oranının yüzde 24,8 seviyesinde olduğu belirlendi. Açıklanan son verilerle birlikte, ülke genelinde çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il de netleşmiş oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocuk nüfus oranı giderek düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, çocuk nüfusun yüzde 51,3’ünü erkekler, yüzde 48,7’sini ise kızlar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0–17 yaş grubunu kapsayan çocuk nüfus oranının Türkiye’de yıllar içinde belirgin bir düşüş gösterdiği görülüyor. 1970’te toplam nüfusun yüzde 48,5’i çocuklardan oluşurken bu oran 1990’da yüzde 41,8’e, 2025’te ise yüzde 24,8’e geriledi.

Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın gelecekte de düşmeye devam etmesi bekleniyor. Buna göre çocuk nüfusun 2030’da yüzde 22,1, 2040’ta yüzde 17,9, 2060’ta yüzde 16,9, 2080’de yüzde 15,2 ve 2100 yılında ise yüzde 14,5 seviyesine kadar gerileyeceği öngörülüyor.

En yüksek çocuk nüfusuna sahip iller açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, geçen yıl çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 43,3 ile Şanlıurfa oldu.

Şanlıurfa’yı yüzde 39,2 ile Şırnak, yüzde 36,7 ile Mardin takip etti.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 15,9 ile Tunceli, yüzde 16,9 ile Edirne ve yüzde 17,7 ile Kırklareli olarak kaydedildi.

Şanlıurfa lider, Tunceli sonuncu...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl Türkiye’de toplam hane sayısı 26 milyon 977 bin 795 olarak kaydedildi.

Hanelerin yüzde 41,9’unda 0–17 yaş aralığında en az bir çocuk bulunduğu tespit edildi. İllere göre dağılıma bakıldığında, çocuk bulunan hane oranının en yüksek olduğu il yüzde 68,2 ile Şanlıurfa olurken, en düşük oran yüzde 27,3 ile Tunceli olarak belirlendi.

Hanelerin çocuk sayısına göre dağılımında ise yüzde 19,1’inde bir çocuk, yüzde 14,1’inde iki çocuk, yüzde 5,7’sinde üç çocuk, yüzde 1,9’unda dört çocuk ve yüzde 1,1’inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu kayıtlara geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın