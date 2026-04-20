Türkiye'de En Çok Çocuk Nüfusuna Sahil İller Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl Türkiye’de toplam hane sayısı 26 milyon 977 bin 795 olarak kaydedildi.

Hanelerin yüzde 41,9’unda 0–17 yaş aralığında en az bir çocuk bulunduğu tespit edildi. İllere göre dağılıma bakıldığında, çocuk bulunan hane oranının en yüksek olduğu il yüzde 68,2 ile Şanlıurfa olurken, en düşük oran yüzde 27,3 ile Tunceli olarak belirlendi.

Hanelerin çocuk sayısına göre dağılımında ise yüzde 19,1’inde bir çocuk, yüzde 14,1’inde iki çocuk, yüzde 5,7’sinde üç çocuk, yüzde 1,9’unda dört çocuk ve yüzde 1,1’inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu kayıtlara geçti.