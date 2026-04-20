Alamadıkları Maaşları İçin Yürüyen Madenciler İsyan Etti: "Geri Dönersem Çocuğum Hangi Yüzle Geldin Diyecek"

Doruk Madencilik çalışanlarının maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle başlattığı “Ankara yürüyüşü” 8. gününde polis müdahalesiyle durduruldu. Müdahale sırasında 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan işçilerden birinin “Açım ben, aç aç” sözleri ise yaşananları sembolleştiren bir an olarak hafızalara kazındı.

Bir madencinin 'Ben geri dönersem çocuğum bana ne diyecek, baba hangi yüzle eve geldin diyecek?' yakarışı ise uzun süre akıllardan çıkmayacak isyanlardan biri oldu.

