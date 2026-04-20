Alamadıkları Maaşları İçin Yürüyen Madenciler İsyan Etti: "Geri Dönersem Çocuğum Hangi Yüzle Geldin Diyecek"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2026 - 21:04

Doruk Madencilik çalışanlarının maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle başlattığı “Ankara yürüyüşü” 8. gününde polis müdahalesiyle durduruldu. Müdahale sırasında 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan işçilerden birinin “Açım ben, aç aç” sözleri ise yaşananları sembolleştiren bir an olarak hafızalara kazındı.

Bir madencinin 'Ben geri dönersem çocuğum bana ne diyecek, baba hangi yüzle eve geldin diyecek?' yakarışı ise uzun süre akıllardan çıkmayacak isyanlardan biri oldu. 

Kaynak - @turkibrahim0

Madencilerdne gözaltına alınanlar var.

Doruk Madencilik işçileri, uzun süredir ödenmeyen maaşlarının yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) öncesi ve sonrası döneme ait kıdem ile ihbar tazminatlarının da ödenmesini talep ediyor.

Madenciler ayrıca, rızaları dışında uygulanan ücretsiz izin kararlarının kaldırılmasını ve işçi sağlığı ile iş güvenliği standartlarına uygun çalışma koşullarının sağlanmasını istiyor.

Bununla birlikte sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan çalışanların işe geri alınması ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin güvence altına alınması da öne çıkan talepler arasında bulunuyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
