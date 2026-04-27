Haberler
Yaşam
Nisan Ayında Ordu'da 4 Metre Kar Görüldü: Karla Mücadele Hala Devam Ediyor

Hakan Karakoca
27.04.2026 - 19:58

Ordu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen kış etkisini sürdürüyor. Çambaşı-Yeşilce yolu güzergâhında bazı noktalarda 4 metreyi bulan kar birikintileri oluşurken, ekipler yolun ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütüyor.

5 aydır karla mücadele ediyorlar.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 aydır sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına mayıs ayı yaklaşmasına rağmen devam ediyor.

Bölgenin doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalarında yürütülen çalışmalarda, zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle Çambaşı-Yeşilce yolu hattında kar kalınlığı yer yer 4 metreye kadar ulaşıyor. Ekipler, zor hava ve arazi koşullarına rağmen ulaşımın sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar duvarları oluştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Doğal güzellikleriyle bilinen yaylalarda yürütülen çalışmalarda, zaman zaman etkili olan kar nedeniyle özellikle ulaşım hatlarında ciddi bir birikim oluştu. Çambaşı-Yeşilce yolu güzergâhında kar kalınlığı yer yer 4 metreye yaklaşırken, oluşan “kar duvarları” iş makinelerinin çalışmalarını da zorlaştırıyor.

Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen ekiplerin hedefi, yayla ve mahalle yollarını yeniden ulaşıma açmak olarak belirtiliyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
