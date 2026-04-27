Nisan Ayında Ordu'da 4 Metre Kar Görüldü: Karla Mücadele Hala Devam Ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Doğal güzellikleriyle bilinen yaylalarda yürütülen çalışmalarda, zaman zaman etkili olan kar nedeniyle özellikle ulaşım hatlarında ciddi bir birikim oluştu. Çambaşı-Yeşilce yolu güzergâhında kar kalınlığı yer yer 4 metreye yaklaşırken, oluşan “kar duvarları” iş makinelerinin çalışmalarını da zorlaştırıyor.

Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen ekiplerin hedefi, yayla ve mahalle yollarını yeniden ulaşıma açmak olarak belirtiliyor.