İslam Memiş Altın Fiyatlarıyla İlgili Çarşamba Gününü İşaret Etti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2026 - 18:52

Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Orta Doğu’daki gelişmeler fiyatlarda hem baskı hem de yükseliş yönlü hareketlere neden olurken, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci de piyasaların yönünü etkiliyor.

Öte yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından Çarşamba günü açıklanacak faiz kararına odaklanmış durumda. Jeopolitik riskler ve para politikalarına ilişkin beklentiler, altının kısa vadeli görünümünü belirsizleştiriyor.

Son olarak Finans Analisti İslam Memiş, mevcut tabloya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarında son durum ne?

Ons altın gün içinde 4.730 dolar seviyesine kadar yükselirken 4.672 dolara kadar geriledi. Saat 12.43 itibarıyla 4.703 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ise gün içinde 6.848 TL ile zirveyi, 6.762 TL ile en düşük seviyeyi test etti. Saat 12.29 itibarıyla 6.808 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

İslam Memiş "uzun vade" hatırlatması yaptı.

Haber Global canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son görünüme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memiş, belirsizliklerin sürdüğünü ve piyasalarda yön arayışının devam ettiğini belirterek, jeopolitik gelişmelerin etkisine dikkat çekti. İsrail’in ateşkes sürecine uymadığına dair iddialar ve ABD tarafındaki belirsizliklerin fiyatlamalarda oynaklığı artırdığını ifade etti.

Bu ortamda piyasalarda istikrar oluşmadığını söyleyen Memiş, yatırımcılara uzun vadeli strateji vurgusu yaparak kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiği yönündeki uyarılarını yineledi.

İslam Memiş, Çarşamba günü çıkacak kararı işaret etti.

'Bu hafta küresel piyasalar için önemli bir hafta. Amerika Merkez Bankası Fed, Çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Cuma günü işçi bayramı dolayısıyla piyasalar da kapalı olacak. Ona göre herkes işlerini ayarlamalı.

Döviz kurları stabil, ons altın, gümüş haftaya yine yatay bir seyirde başladı. Yine petrol tarafında 107 dolar seviyesinin üzerinde %1'lik bir değer artışı var. Burada haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşambadan önce, Çarşambadan sonra. Özellikle Fed'in faiz kararından sonra ve bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra piyasalardaki dalgalanma biraz daha artabilir.'

Merkez Bankalarının faiz kararları belirleyici olacak.

Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede bu haftaki fiyat hareketlerine dair beklentilerini paylaştı.

Memiş, altın ve gümüşte yaşanan düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini ifade ederek, ons altın için 4.680 dolar seviyesini destek, gümüş için ise 74 dolar seviyesini kritik eşik olarak gördüğünü belirtti. Bu seviyelerden itibaren piyasada yeniden hızlı bir toparlanma ihtimaline dikkat çekti.

Ayrıca yatırımcıların odağının Orta Doğu’daki gelişmelerde ve ABD ile İran kaynaklı haber akışlarında olduğunu söyleyen Memiş, bu haberlerin piyasalar üzerinde yön belirleyici etkiler oluşturduğunu vurguladı. Bilinçli yönlendirmeler ve haber akışları nedeniyle piyasalarda net bir istikrar oluşmadığını ifade etti.

Son olarak bu hafta küresel piyasalar açısından merkez bankalarının faiz kararlarının da belirleyici olacağını dile getirdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
