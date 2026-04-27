İslam Memiş Altın Fiyatlarıyla İlgili Çarşamba Gününü İşaret Etti

'Bu hafta küresel piyasalar için önemli bir hafta. Amerika Merkez Bankası Fed, Çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Cuma günü işçi bayramı dolayısıyla piyasalar da kapalı olacak. Ona göre herkes işlerini ayarlamalı.

Döviz kurları stabil, ons altın, gümüş haftaya yine yatay bir seyirde başladı. Yine petrol tarafında 107 dolar seviyesinin üzerinde %1'lik bir değer artışı var. Burada haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşambadan önce, Çarşambadan sonra. Özellikle Fed'in faiz kararından sonra ve bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra piyasalardaki dalgalanma biraz daha artabilir.'