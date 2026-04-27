Kastamonu'da Ormanda Toplanan Mantarı Kilosu Bin Beş Yüz Liradan Satıyorlar

Kastamonu'da Ormanda Toplanan Mantarı Kilosu Bin Beş Yüz Liradan Satıyorlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2026 - 20:50

Kastamonu’da ilkbahar yağışlarının ardından ormanlık alanlarda kuzugöbeği mantarında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Doğal ortamda yetişen ve yüksek piyasa değerine sahip olan bu mantarın kilogramının yaklaşık bin liraya kadar alıcı bulduğu belirtilirken, vatandaşlar kazanç elde edebilmek için ormanlara yöneliyor. Bol ürünün görüldüğü sezon, hem doğa tutkunlarını hem de toplayıcıları hareketlendirmiş durumda.

Ormandan topluyorlar 1000-1500 lira arasında satıyorlar.

Ormandan topluyorlar 1000-1500 lira arasında satıyorlar.

Kastamonu’da ilkbaharda etkili olan sağanak yağışların ardından ormanlık alanlarda kuzugöbeği mantarında belirgin bir artış yaşandı.

Kilogram fiyatının yaklaşık bin ila bin 500 lira arasında değiştiği belirtilen mantar, vatandaşlar için önemli bir gelir kapısına dönüşürken, birçok kişi şehir merkezlerine yakın ormanlık alanlara yönelerek hasat yapıyor. Toplanan ürünler daha sonra pazarlarda veya alım yapan firmalara satılarak ekonomiye kazandırılıyor.

İki kişi 6 kilo toplayabildi.

İki kişi 6 kilo toplayabildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ormanlık alana çıkan Hüseyin Tümtürk ve İbrahim Büyükacar isimli iki vatandaş, kısa sürede yaklaşık 6 kilogram kuzugöbeği mantarı topladı.

Topladıkları mantarları tüketmek amacıyla topladıklarını belirten vatandaşlar, emek veren herkesin bölgede kolaylıkla mantar bulabildiğini ifade etti. Özellikle sabah güneşinin vurduğu alanlarda kuzugöbeği yoğunluğunun daha fazla olduğu ve bolluğun bu bölgelerde belirgin şekilde arttığı dile getirildi.

Sabah güneşinin daha yoğun olduğu yerlerde yetişiyor.

Sabah güneşinin daha yoğun olduğu yerlerde yetişiyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda kuzugöbeği mantarı toplayan İbrahim Büyükacar, yaklaşık 6 kilogramlık ürün elde ettiklerini belirtti.

Büyükacar, mantarın yetişme koşullarına ilişkin de bilgi vererek renk farklılıklarının altında yetiştiği ağaç türüne göre değişebildiğini ifade etti:

“Toplanan mantarların rengi, altında yetiştiği çam ağacına göre siyah ya da beyaz olarak değişebilir. Rengi farklı olsa da ikisi de kuzugöbeği mantarı. Bugün şansımız yaver gitti, bu biraz da şans meselesi. Doğru yerlerde ararsanız, şansınız da varsa bulabilirsiniz. Sabah güneşinin vurduğu anlarda daha yoğun yetişir. Yanan ormanlık alanlarda daha fazla olur. Bizim ilçemizde çok şükür orman yangınları olmadı. Mantar bulabilmek için orman yangınlarına gerek yok. Bu da ispatıdır. Burada yaklaşık 6 kilogram mantar var. Bunu değeriyle ölçmemek lazım, burada emek var, parayla ölçmemek lazım. Biz yiyeceğiz”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
