Kastamonu'da Ormanda Toplanan Mantarı Kilosu Bin Beş Yüz Liradan Satıyorlar

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda kuzugöbeği mantarı toplayan İbrahim Büyükacar, yaklaşık 6 kilogramlık ürün elde ettiklerini belirtti.

Büyükacar, mantarın yetişme koşullarına ilişkin de bilgi vererek renk farklılıklarının altında yetiştiği ağaç türüne göre değişebildiğini ifade etti:

“Toplanan mantarların rengi, altında yetiştiği çam ağacına göre siyah ya da beyaz olarak değişebilir. Rengi farklı olsa da ikisi de kuzugöbeği mantarı. Bugün şansımız yaver gitti, bu biraz da şans meselesi. Doğru yerlerde ararsanız, şansınız da varsa bulabilirsiniz. Sabah güneşinin vurduğu anlarda daha yoğun yetişir. Yanan ormanlık alanlarda daha fazla olur. Bizim ilçemizde çok şükür orman yangınları olmadı. Mantar bulabilmek için orman yangınlarına gerek yok. Bu da ispatıdır. Burada yaklaşık 6 kilogram mantar var. Bunu değeriyle ölçmemek lazım, burada emek var, parayla ölçmemek lazım. Biz yiyeceğiz”