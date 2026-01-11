onedio
12 Ocak - 18 Ocak Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ocak - 18 Ocak haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gökyüzünde bu hafta Venüs ve Chiron'un birbirine kare açı yapması, senin için biraz zorlu geçebilir. Bu ikilinin etkileşimi, bağışıklık sistemin ve uyku düzenin üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. 

Duygusal yorgunluk, bedenin üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Bu yüzden haftanın ilk günlerinde kendine biraz daha fazla şefkat göstermek çok önemli. Yani, kendine biraz mola ver, biraz dinlen. Kendine izin verdiğinde, bedeninin ne kadar hızla toparlandığını göreceksin.

Biraz daha fazla uyku, biraz daha fazla dinlenme ve biraz daha fazla kendine zaman ayırma... İşte bu haftanın anahtarı! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

