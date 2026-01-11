Sevgili Balık, gökyüzünde bu hafta Venüs ve Chiron'un birbirine kare açı yapması, senin için biraz zorlu geçebilir. Bu ikilinin etkileşimi, bağışıklık sistemin ve uyku düzenin üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Duygusal yorgunluk, bedenin üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Bu yüzden haftanın ilk günlerinde kendine biraz daha fazla şefkat göstermek çok önemli. Yani, kendine biraz mola ver, biraz dinlen. Kendine izin verdiğinde, bedeninin ne kadar hızla toparlandığını göreceksin.

Biraz daha fazla uyku, biraz daha fazla dinlenme ve biraz daha fazla kendine zaman ayırma... İşte bu haftanın anahtarı! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…