Sevgili Balık, bu hafta sosyal çevrendeki canlılık ve hareketlilik hissi artıyor ve kariyer hedeflerinde yenilikçi bir dönüşüm rüzgarı esiyor. Gökyüzündeki Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, kariyerini bir üst seviyeye taşıyacak olan kişileri, belki hiç beklemediğin bir anda hayatına sokuyor. Bu belki bir davet, belki bir iş toplantısı ya da bir grup çalışması olabilir. Bu durumlar, senin için adeta güçlü bir network ağına dönüşüyor ve bu sayede kariyerinde yeni bir yol çizmene destek olacak doğru bağlantıları kurma fırsatın olacak.

Haftanın sonuna doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, uzun vadeli planlarını daha somut bir hale getirmen konusunda sana yardımcı olacak. Bu Yeni Ay, gelecekte nereye gitmek istediğini daha net bir şekilde görmeni sağlayacak ve adım adım ilerlemek için gerekli motivasyonu kalbinde bulmana yardımcı olacak. Geleceğini şekillendirmeye hazır ol! Zira bu Yeni Ay, istikrarlı ve sağlam bir yol çiziyor senin için! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…