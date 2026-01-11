onedio
Balık Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

11.01.2026 - 18:01
11.01.2026 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Ocak - 18 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, aşk hayatında bu hafta birtakım iniş çıkışlar yaşaman muhtemel. Venüs ve Chiron'un karesi, duygusal dünyanda hassasiyet yaratıyor. Bu durum, romantik ilişkilerinde biraz daha dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Ancak bu durum, senin içine kapanmana veya kendini izole etmene sebep olmuyor, tam aksine, bu hassasiyetin seni daha da güçlendiriyor.

Haftanın sonuna doğruysa sezgilerin seni doğru kişiye yönlendiriyor. Bu süreçte, kalbinden gelen sinyallere güvenmekte fayda var. Kalbinin sesini dinle, aşkın izlerini takip et. Unutma ki aşk her zaman beklenmedik bir anda karşına çıkabilir. Bu yüzden, kalbinin sesini dinlemek ve onun yönlendirmesine izin vermek, seni doğru kişiye götürebilir. İşte sonunda O'nu bulacaksın... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

