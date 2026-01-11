Sevgili Balık, aşk hayatında bu hafta birtakım iniş çıkışlar yaşaman muhtemel. Venüs ve Chiron'un karesi, duygusal dünyanda hassasiyet yaratıyor. Bu durum, romantik ilişkilerinde biraz daha dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Ancak bu durum, senin içine kapanmana veya kendini izole etmene sebep olmuyor, tam aksine, bu hassasiyetin seni daha da güçlendiriyor.

Haftanın sonuna doğruysa sezgilerin seni doğru kişiye yönlendiriyor. Bu süreçte, kalbinden gelen sinyallere güvenmekte fayda var. Kalbinin sesini dinle, aşkın izlerini takip et. Unutma ki aşk her zaman beklenmedik bir anda karşına çıkabilir. Bu yüzden, kalbinin sesini dinlemek ve onun yönlendirmesine izin vermek, seni doğru kişiye götürebilir. İşte sonunda O'nu bulacaksın... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…