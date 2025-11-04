onedio
Maçta Büyük Şok! Kalp Krizi Geçiren Teknik Direktör Maç Sırasında Hayatını Kaybetti

Maçta Büyük Şok! Kalp Krizi Geçiren Teknik Direktör Maç Sırasında Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2025 - 07:52

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic hayatını kaybetti.

İşte maç sırasında yaşananlar...

44 yaşındaki teknik direktör maç sırasında kalp krizi geçirdi!

44 yaşındaki teknik direktör maç sırasında kalp krizi geçirdi!

Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamın Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
