onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uymayanlara Ceza Verilecek: Trafikte Yeni Dönem Resmi Gazete’de Yayımlandı ve Bugün Başladı

Uymayanlara Ceza Verilecek: Trafikte Yeni Dönem Resmi Gazete’de Yayımlandı ve Bugün Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2025 - 09:43

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet ve traktör kullanıcılarına eldiven ile koruyucu gözlük takma zorunluluğu getirildi. Yeni uygulama Resmi Gazete'de yayımlandı ve 4 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan son değişiklikle, motosiklet kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir adım atıldı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan son değişiklikle, motosiklet kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir adım atıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği, trafikte güvenliği artırmayı hedefliyor.

Yeni düzenlemeye göre; bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktör kullanıcıları artık koruma başlığına ek olarak koruyucu gözlük takmak zorunda olacak.

Ayrıca üç tekerlekli yük motosikletleri ile karoseriyle korunan araçlar hariç, hem sürücülerin hem de yolcuların koruyucu eldiven kullanmaları zorunlu hale getirildi.

Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak!

Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak!

Trafikte can güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen yeni kurallara uymayan sürücüler idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Koruyucu gözlük, eldiven veya kask gibi ekipmanların eksik olması halinde 993 lira para cezası uygulanacak. Yetkililer, sürücülerin hem kendi hem de yolcularının güvenliği için bu kurallara uyması gerektiğini hatırlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
4
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın