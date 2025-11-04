MTV Ne Kadar? 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Fiyatları Belli Oldu

01.01.2018 öncesinde tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

1-3 yaş araçlarda;

0-1300 cc aralığında 4 bin 834 TL'den 6 bin 66,19 TL'ye

1301-1600 cc aralığında 8 bin 421 TL'den 10 bin 567,51 TL'ye

1601-1800 cc aralığında 14 bin 885 TL'den 18 bin 679,19 TL'ye

1801-2000 cc aralığında 23 bin 454 TL'den 29 bin 432,42 TL'ye

4-6 yaş araçlarda;

0-1300 cc aralığında 3 bin 372 TL'den 4 bin 231,52 TL'ye

1301-1600 cc aralığında 6 bin 314 TL'den 7 bin 923,44 TL'ye

1601-1800 cc aralığında 11 bin 626 TL'den 14 bin 589,47 TL'ye

1801-2000 cc aralığında 18 bin 57 TL'den 22 bin 659,73 TL'ye

7-11 yaş araçlarda;

0-1300 cc aralığında 1 bin 882 TL'den 2 bin 361,72 TL'ye

1301-1600 cc aralığında 3 bin 661 TL'den 4 bin 594,19 TL'ye

1601-1800 cc aralığında 6 bin 848 TL'den 8 bin 593,56 TL'ye

1801-2000 cc aralığında 10 bin 613 TL'den 13 bin 318,25 TL'ye yükseldi.

01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar: 4 bin 834 TL'den 6 bin 66,19 TL'ye

Matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL'den arasında olanlar: 5 bin 313 TL'den 6 bin 667,28 TL'ye

Matrahı 455 bin 300’ü aşanlar: 5 bin 803 TL'den 7 bin 282,18 TL'ye yükseldi.

1301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar: 8 bin 421 TL'den 10 bin 567,51 TL'ye

Matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL'den arasında olanlar: 9 bin 267 TL'den 11 bin 629,16 TL'ye

Matrahı 455 bin 300’ü aşanlar: 10 bin 112 TL'den 12 bin 689,55 TL'ye yükseldi.

1601-1800 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 651 bin 700’ü aşmayanlar: 16 bin 370 TL'den 20 bin 542,71 TL'ye

Matrahı 651 bin 700'ü aşanlar: 17 bin 866 TL'den 22 bin 420,04 TL'ye yükseldi.

1801-2000 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 651 bin 700’ü aşmayanlar: 25 bin 792 TL'den 32 bin 366,38 TL'ye

Matrahı 651 bin 700'ü aşanlar: 28 bin 142 TL'den 35 bin 315,40 TL'ye yükseldi.