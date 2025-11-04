onedio
MTV Ne Kadar? 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Fiyatları Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
04.11.2025 - 09:18

TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerine göre 2026 yılı için Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranının belli olması ile birlikte, 2026'da geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da hesaplandı. 

İşte tüm araç sahiplerini ilgilendiren 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları…

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Yetki kullanılmazsa enflasyona göre belirlenen oran aynen uygulanmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı’nın belli olmasının ardından 2026 yılı MTV oranları da belli oldu.

01.01.2018 öncesinde tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

1-3 yaş araçlarda;

0-1300 cc aralığında 4 bin 834 TL'den 6 bin 66,19 TL'ye

1301-1600 cc aralığında 8 bin 421 TL'den 10 bin 567,51 TL'ye

1601-1800 cc aralığında 14 bin 885 TL'den 18 bin 679,19 TL'ye

1801-2000 cc aralığında 23 bin 454 TL'den 29 bin 432,42 TL'ye

4-6 yaş araçlarda;

0-1300 cc aralığında 3 bin 372 TL'den 4 bin 231,52 TL'ye

1301-1600 cc aralığında 6 bin 314 TL'den 7 bin 923,44 TL'ye

1601-1800 cc aralığında 11 bin 626 TL'den 14 bin 589,47 TL'ye

1801-2000 cc aralığında 18 bin 57 TL'den 22 bin 659,73 TL'ye

7-11 yaş araçlarda;

0-1300 cc aralığında 1 bin 882 TL'den 2 bin 361,72 TL'ye

1301-1600 cc aralığında 3 bin 661 TL'den 4 bin 594,19 TL'ye

1601-1800 cc aralığında 6 bin 848 TL'den 8 bin 593,56 TL'ye

1801-2000 cc aralığında 10 bin 613 TL'den 13 bin 318,25 TL'ye yükseldi.

01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar: 4 bin 834 TL'den 6 bin 66,19 TL'ye

Matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL'den arasında olanlar: 5 bin 313 TL'den 6 bin 667,28 TL'ye

Matrahı 455 bin 300’ü aşanlar: 5 bin 803 TL'den 7 bin 282,18 TL'ye yükseldi.

1301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar: 8 bin 421 TL'den 10 bin 567,51 TL'ye

Matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL'den arasında olanlar: 9 bin 267 TL'den 11 bin 629,16 TL'ye

Matrahı 455 bin 300’ü aşanlar: 10 bin 112 TL'den 12 bin 689,55 TL'ye yükseldi.

1601-1800 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 651 bin 700’ü aşmayanlar: 16 bin 370 TL'den 20 bin 542,71 TL'ye

Matrahı 651 bin 700'ü aşanlar: 17 bin 866 TL'den 22 bin 420,04 TL'ye yükseldi.

1801-2000 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 651 bin 700’ü aşmayanlar: 25 bin 792 TL'den 32 bin 366,38 TL'ye

Matrahı 651 bin 700'ü aşanlar: 28 bin 142 TL'den 35 bin 315,40 TL'ye yükseldi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
